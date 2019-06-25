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Следователи разберутся в обстоятельствах гибели 9-летнего мальчика в Жигулевске
В Жигулевске стартовала доследственная проверка по факту гибели 9-летнего мальчика. Как сообщили в Следственном комитете по региону, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Напомним, что трагедия на воде произошла 24 июня. В 13:20 стало известно, что спасатели извлекли …
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25 июня 2019, 08:21
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Под Сызранью бешеная кошка искусала маму и ее 11-летнего сына
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25 июня 2019, 05:31
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Более 200 пассажиров четыре часа ждали вылета рейса Самара - Анталья
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25 июня 2019, 05:01
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В Тольятти наградят более 400 выпускников-медалистов
Во вторник, 25 июня, в Тольятти в культурном центре "Автоград" пройдет мероприятие, посвященное выпускникам-медалистам. В этом году 464 учащихся школ, гимназий и лицеев получили медаль «За особые успехи в учении». Как отметили представители департамента образования Тольятти, это лучший результат по …
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25 июня 2019, 04:29
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В Самаре Заводское шоссе отремонтируют до Авроры
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25 июня 2019, 04:20
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В блогах: спили ветку - спаси дерево!
В одном из дворов на пересечении улиц Стара-Загоры и Ново-Вокзальной на детскую площадку упало дерево. Как пишут в сообществе "Услышано Самара" соцсети «ВКонтакте», оно лежит второй день. Автор поста возмущается: «Пришли бабулечки - поохали. Пришли дети — полазили. Пришли …
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25 июня 2019, 08:54
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В блогах: помним своих героев
«Помним своих героев не только в такие дни, как сегодня, а всегда», - написал 22 июня у себя в инстаграм-аккаунте губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «Великая Отечественная война не обошла стороной ни один дом. Одних забирали на фронт, другие …
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24 июня 2019, 07:50
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В Самаре снова открылся Ботанический сад
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24 июня 2019, 04:57
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В Самаре снесут бывший тубдиспансер на Советской Армии и три расселенных дома
В столице 63-го региона планируют снести несколько непригодных для использования зданий. Департамент управления имуществом объявил три конкурса на демонтаж аварийных и неиспользуемых строений. Судя по данным сайта госзакупок, один из контрактов касается демонтажа бывшего стационара для больных туберкулезом «Городской больницы …
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24 июня 2019, 10:22
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В блогах: с высоты птичьего полета
Блогер Наталья Ширяева в ЖЖ-сообществе «Самарский край» рассказала, что «давно хотела попасть на выставку фотографов-пилотов Андрея Вострова и Валерия Безрученко, которые сделали Самаре настоящий подарок». «Три года они фотографировали лучшие места на Волге с высоты птичьего полета. Эти снимки …
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20 июня 2019, 09:30
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Село Ширяево могут исключить из состава нацпарка «Самарская Лука»
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20 июня 2019, 05:30
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В блогах: осторожно, град!
В сообществе «Новости Самары - Самара life» жители города делятся фото и видео непогоды, накрывшей областную столицу. Самарчанка Ольга Астафьева выложила съемку града, выпавшего в центре города. В комментариях
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20 июня 2019, 12:37
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В Кировском районе появится новая дорога
В Самаре прошли публичные слушания, которые касались строительства новой дороги в Кировском районе. На них пришли 11 человек, все они поддержали обустройство новой магистрали. Публичные слушания признали состоявшимися, документы направят в адрес главы города. Вскоре по их результатам примут соответствующее …
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20 июня 2019, 08:57
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В Самаре перекрыли проезд по улице около ТЦ «Аврора»
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17 июня 2019, 08:59
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В Самаре на ремонт коллектора на Ракитовском шоссе потратят 22,9 млн рублей
В столице 63-го региона собираются провести аварийный ремонт коллектора на Ракитовском шоссе. Муниципальное предприятие «Инженерные системы» заключает договор с одним из ООО для ремонта 2500 мм магистрального коллектора дождевой канализации. Этот участок находится на Ракитовском шоссе от улицы Олимпийской в …
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10 июня 2019, 12:03
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В Самаре меняют трубу на Ташкентской, которая рванула в январе
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7 июня 2019, 04:08
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Ботанический сад в Самаре откроется совсем скоро
В ближайшее время в Самаре после реконструкции откроется Ботанический сад. Такое решение было принято на рабочем совещании руководства Самарского национального исследовательского университета имени Королева, говорится на сайте вуза. «Будут определены границы территории, открытые для посещения в рабочие дни и часы. …
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21 мая 2019, 08:23
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Ботанический сад в Самаре хотят открыть в мае
Ботанический сад в Самаре планируют открыть в мае, когда сойдет снег и рабочие приведут в порядок территорию после зимы, сообщили представители Самарского университета. Напомним, что посетители не были в уникальном месте отдыха уже давно - ремонт стартовал еще в …
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10 апреля 2019, 02:43
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В Самаре 3,8 млн рублей потратят на новые дорожки в Ботаническом саду
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9 октября 2018, 12:55
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