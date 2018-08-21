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«Крылья Советов» арендовали Виталия Денисова у «Локомотива»
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21 августа 2018, 10:38
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В блогах: работникам АвтоВАЗа выдали стальные кеды
В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" поведали, что работники цехов начали получать спецобувь нового образца, с современным дизайном и защитой от травм. До сих пор рабочим волжского автогиганта выдавали классическую советскую спецобувь типа «прощай, молодость» (тяжелые черные ботинки из …
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21 августа 2018, 10:08
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Программа «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы
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21 августа 2018, 06:14
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Незаконные гаражи с имуществом начали сносить на 5 просеке в Самаре
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17 мая 2018, 01:06
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В Самаре в 15 микрорайоне снесут незаконные киоски
Около трехсот самовольных построек – контейнеров, киосков, гаражей – снесут в Кировском районе Самары. Они занимают участки общего пользования или полосы отвода инженерных сетей. Информация опубликована на сайте мэрии. Решение о демонтаже принято профильной межведомственной комиссией. Несколько десятков объектов находятся …
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8 ноября 2017, 01:58
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Самара начала превращаться в город пентхаус-гаражей
Очередную фейковую новость, собравшую сотни лайков среди горожан, выдало сообщество "Таинственная Самара" соцсети "ВКонтакте". Оказывается, наш город собираются застроить гаражными пентхаусами. Проблему недостатка места в гаражах самарцев призваны будут решить двухуровневые железные боксы. Актуальное решение нашел самарский архитектор Жан Мирный. …
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27 июля 2017, 05:55
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Самару продолжают зачищать от гаражей
В Самаре демонтируют незаконные постройки, которые мешают строительству трамвайной линии к стадиону ЧМ-2018. Вынесено постановление о сносе двух нежилых зданий гаражно-строительного кооператива на улице на улице Бронной и 23 гаражей на улице Технической. Их общая площадь около 500 квадратных метров.
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23 июня 2017, 03:22