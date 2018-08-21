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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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«Крылья Советов» арендовали Виталия Денисова у «Локомотива»

Во вторник, 21 августа, стало известно, что 31-летний игрок «Локомотива» Виталий Денисов будет играть за самарские «Крылья Советов» на правах аренды. Спортсмен отправится в Самару на сезон 2018/2019. В сезоне-2017/18 узбекский футболист провёл 9 матчей в составе красно-зелёных, сообщили в 
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Программа «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Программа «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Совсем немного времени остается до выхода программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ». Событий в этот вторник оказалось много, и о самом интересном вам расскажут наши журналисты и ведущая Инна Румянцева. Предлагаем ознакомиться с главными темами выпуска:

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Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

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Незаконные гаражи с имуществом начали сносить на 5 просеке в Самаре

Незаконные гаражи с имуществом начали сносить на 5 просеке в Самаре

В Самаре сносят незаконные гаражи. Первую партию в присутствии судебных приставов убирают в Октябрьском районе, на 5-й просеке. При этом собственники железных конструкций этому пытаются всячески помешать.

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17 мая 2018, 01:06
В Самаре в 15 микрорайоне снесут незаконные киоски

В Самаре в 15 микрорайоне снесут незаконные киоски

Около трехсот самовольных построек – контейнеров, киосков, гаражей – снесут в Кировском районе Самары. Они занимают участки общего пользования или полосы отвода инженерных сетей. Информация опубликована на сайте мэрии. Решение о демонтаже принято профильной межведомственной комиссией.  Несколько десятков объектов находятся 

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Самара начала превращаться в город пентхаус-гаражей

Самара начала превращаться в город пентхаус-гаражей

Очередную фейковую новость, собравшую сотни лайков среди горожан, выдало сообщество "Таинственная Самара" соцсети "ВКонтакте". Оказывается, наш город собираются застроить гаражными пентхаусами. Проблему недостатка места в гаражах самарцев призваны будут решить двухуровневые железные боксы. Актуальное решение нашел самарский архитектор Жан Мирный. 

27 июля 2017, 05:55
Самару продолжают зачищать от гаражей

Самару продолжают зачищать от гаражей

В Самаре демонтируют незаконные постройки, которые мешают строительству трамвайной линии к стадиону ЧМ-2018. Вынесено постановление о сносе двух нежилых зданий гаражно-строительного кооператива на улице на улице Бронной и 23 гаражей на улице Технической. Их общая площадь около 500 квадратных метров.
23 июня 2017, 03:22
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