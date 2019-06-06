|
В больнице скончался байкер, который попал в ДТП на Товарной
|
6 июня 2019, 10:02
|
В блогах: самарец нашел на берегу Волги человеческий череп
Шокирующие фото выложил в «Инстаграме» самарский блогер Юрий Прокофьев. "Вот что сегодня можно найти на месте размытого деревенского погоста на берегу Волги, - пишет автор. - Все это следствие тотального рукотворного обмеления реки. Вызванного "умными" гидрологами и "точными" прогнозами …
|
6 июня 2019, 09:40
|
В Тольятти еще на одной улице запретят стоянку машин
|
6 июня 2019, 09:24
|
В Самарскую область вернулась жара: сегодня до + 30
|
6 июня 2019, 09:01
|
В блогах: 116 рублей за минуту. В Самаре безработных могут "развести на бабки"
В паблике "Черный список Самара" соцсети "ВКонтакте" предупредили о новом виде мошенничества. Безработных запросто могут "развести на бабки". «В городе начали распространять вот такие хитрые объявления о приеме на работу. Это настоящий развод! - утверждает автор. - На листовке …
|
5 июня 2019, 04:54
|
Путепровод на М-5 за 2 млрд рублей сделает «Автодоринжиниринг» из Сызрани
Путепровод через железную дорогу на 960 километре трассы М-5 «Урал» в Ставропольском районе построит сызранское ООО «Автодоринжиниринг». Организация стала победителем конкурса, начальная цена контракта составляла 2,02 млрд рублей. Как пишет «Волга Ньюс», финансирование разбито на 2019-2021 годы. Общая протяженность …
|
5 июня 2019, 02:57
|
Жители «Новой Самары» просят прекратить вырубку леса
|
4 июня 2019, 02:31
|
В блогах: за высоким забором, или Праздник для детей-инвалидов
|
3 июня 2019, 07:03
|
В блогах: Самару опять атаковали фальшивые проверяющие
|
3 июня 2019, 05:27
|
В Самаре могут возвести новую мечеть у стадиона «Салют»
|
3 июня 2019, 02:04
|
Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы
Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу.
|
31 мая 2019, 04:55
Мы Вам перезвоним!