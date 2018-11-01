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В блогах: в Самаре снесли ДК "Мир". Теперь там "воткнут" ТЦ "Кирыч"?
Блогер Александр Жоголев поведал про печальную судьбу бывшего самарского Дома культуры "Мир" на Заводском шоссе.
"Долго наблюдал я за этим ДК, построенным в 1953 году. Всё искренне надеялся, что отреставрируют здание, - пишет автор. - И вот на …
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1 ноября 2018, 05:13
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В блогах: Агутин «насыпал соль на рану» жителям Тольятти
Неслабое виртуальное переживание среди тольяттинцев спровоцировал в Instagram известный певец и музыкант Леонид Агутин. Вчера, 31 октября, он выступал в Автограде. А перед концертом разместил на своей страничке, казалось бы, безобидное фото. «Вечереет. На закате. Подбираемся к Тольятти…» - …
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1 ноября 2018, 05:06
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В Самаре трех адвокатов будут судить за передачу взятки и мошенничество
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1 ноября 2018, 04:59
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В Самаре пустили дополнительный рейс по маршруту №61
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1 ноября 2018, 04:36
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В Самарской области школы получат 41 новый автобус
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1 ноября 2018, 03:11
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Матч «Крылья Советов» - «Краснодар» посетят 10 тысяч болельщиков
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1 ноября 2018, 02:48
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«Крылья Советов» закончили подготовку к матчу с «Краснодаром»
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1 ноября 2018, 11:56
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В блогах: Браво, старина Трамп!
Депутат от Самарской области Владимир Гутенев высказал в «Фейсбуке» «спасибо старине Трампу». «Сначала он помог непредсказуемыми «антиолигархическими» санкциями процессу деофшоризации нашей экономики, а теперь «подставил плечо» нашему президенту в процессе национализации элит, заявив об отмене гражданства по рождению. Теперь детишкам …
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31 октября 2018, 11:54
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1 ноября перекроют движение у стадиона «Самара Арена»
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31 октября 2018, 01:54
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В блогах: в Самаре дети рисовали пластилином
Самарский паблик "Клуба поддержки семьи и детства "Вместе" сообщил в соцсети "ВКонтакте", что 28 октября прошел благотворительный творческий мастер-класс!
"Вместе с нашими ребятами мы рисовали пластилином и гуашью! Оказывается, рисовать можно не только красками. Рисовать можно и пластилином! …
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30 октября 2018, 08:58
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На «Самара Арене» прошел один из статусных матчей сезона
Один из самых статусных матчей сезона состоялся накануне на новом стадионе «Самара-Арена». В рамках российской премьер-лиги «Крылья Советов» сыграли с лидером турнирной таблицы - петербургским «Зенитом».
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30 октября 2018, 08:53
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Сербскому футболисту вручили «Ниву» за первый гол на стадионе «Самара Арена»
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12 сентября 2018, 08:33
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На трех домах в Самаре появился пиксельный мурал
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3 сентября 2018, 05:14
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Музей спорта откроют на стадионе «Самара Арена»
На стадионе «Самара Арена» появится Музей спорта. В понедельник, 27 августа, на совещании по вопросам использования наследия ЧМ-2018 были представлены первые итоги работы в этом направлении. Сейчас формируется рабочая группа по разработке концепции музея, рассказала руководитель департамента стратегического планирования и …
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27 августа 2018, 05:07
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5000 деревьев и 20 000 кустарников посадили в Самаре
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22 августа 2018, 10:49