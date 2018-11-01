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«Бункер S» Эфир передачи от 30.10.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 30.10.2018  
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Материалы по теме:

В блогах: в Самаре снесли ДК

В блогах: в Самаре снесли ДК "Мир". Теперь там "воткнут" ТЦ "Кирыч"?

Блогер Александр Жоголев поведал про печальную судьбу бывшего самарского Дома культуры "Мир" на Заводском шоссе.

"Долго наблюдал я за этим ДК, построенным в 1953 году. Всё искренне надеялся, что отреставрируют здание, - пишет автор. - И вот на 
1 ноября 2018, 05:13
В блогах: Агутин «насыпал соль на рану» жителям Тольятти

В блогах: Агутин «насыпал соль на рану» жителям Тольятти

Неслабое виртуальное переживание среди тольяттинцев спровоцировал в Instagram известный певец и музыкант Леонид Агутин. Вчера, 31 октября, он выступал в Автограде. А перед концертом разместил на своей страничке, казалось бы, безобидное фото. «Вечереет. На закате. Подбираемся к Тольятти…» - 
1 ноября 2018, 05:06
В Самаре трех адвокатов будут судить за передачу взятки и мошенничество

В Самаре трех адвокатов будут судить за передачу взятки и мошенничество

В суд Октябрьского района направлено уголовное дело в отношении трех членов некоммерческого партнерства коллегии адвокатов Самарской области «Дэ-юре» и ПАСО СОКА. В зависимости от роли каждого их подозревают в посредничестве во взяточничестве и мошенничестве.

По версии следствия, в 2015 
1 ноября 2018, 04:59
В Самаре пустили дополнительный рейс по маршруту №61

В Самаре пустили дополнительный рейс по маршруту №61

В Самаре по просьбам жителей домов по улице Солнечной изменилось расписание автобуса №61. До 9 ноября в тестовом режиме организован дополнительный утренний рейс. Автобус будет выезжать в 06:00 от остановки «Улица XXII Партсъезда». Он будет двигаться в сторону «ТЦ «Колизей», 
1 ноября 2018, 04:36
В Самарской области школы получат 41 новый автобус

В Самарской области школы получат 41 новый автобус

Автопарки школ в Самарской области пополнились: для учеников губернии закуплен 41 новый автобус за счет регионального бюджета. Кроме того, до конца года в образовательные учреждения запланирована поставка 27 автобусов, но уже за счет федеральной казны.

30 октября школы получили 
1 ноября 2018, 03:11
Матч «Крылья Советов» - «Краснодар» посетят 10 тысяч болельщиков

Матч «Крылья Советов» - «Краснодар» посетят 10 тысяч болельщиков

На матче 1/8 финала Кубка России сезона 2018-2019 между самарскими «Крыльями Советов» и «Краснодаром» ожидаются 10 тысяч болельщиков. Такая цифра была озвучена во время совещания на стадионе «Самара Арена».

Напомним, что встреча пройдет уже сегодня, болельщики смогут пройти на 
1 ноября 2018, 02:48
«Крылья Советов» закончили подготовку к матчу с «Краснодаром»

«Крылья Советов» закончили подготовку к матчу с «Краснодаром»

В среду, 31 октября, «Крылья Советов» завершили подготовку к кубковому матчу с «Краснодаром». В занятии на клубной базе принимали участие все игроки, кроме Йоана Молло и Владимира Полуяхтова. Из-за травм они не выйдут на поле в матче с «Краснодаром». Агустин 
1 ноября 2018, 11:56
В блогах: Браво, старина Трамп!

В блогах: Браво, старина Трамп!

Депутат от Самарской области Владимир Гутенев высказал в «Фейсбуке» «спасибо старине Трампу». «Сначала он помог непредсказуемыми «антиолигархическими» санкциями процессу деофшоризации нашей экономики, а теперь «подставил плечо» нашему президенту в процессе национализации элит, заявив об отмене гражданства по рождению. Теперь детишкам 
31 октября 2018, 11:54
1 ноября перекроют движение у стадиона «Самара Арена»

1 ноября перекроют движение у стадиона «Самара Арена»

В четверг, 1 ноября, в областной столице будет ограничено движение транспорта по нескольким дорогам в районе стадиона «Самара Арена». Напомним, что в этот день там состоится матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром».

Как сообщили в горадминистрации, с 15:00 до 
31 октября 2018, 01:54
В блогах: в Самаре дети рисовали пластилином

В блогах: в Самаре дети рисовали пластилином

Самарский паблик "Клуба поддержки семьи и детства "Вместе" сообщил в соцсети "ВКонтакте", что 28 октября прошел благотворительный творческий мастер-класс!

"Вместе с нашими ребятами мы рисовали пластилином и гуашью! Оказывается, рисовать можно не только красками. Рисовать можно и пластилином! 
30 октября 2018, 08:58
На «Самара Арене» прошел один из статусных матчей сезона

На «Самара Арене» прошел один из статусных матчей сезона

Один из самых статусных матчей сезона состоялся накануне на новом стадионе «Самара-Арена». В рамках российской премьер-лиги «Крылья Советов» сыграли с лидером турнирной таблицы - петербургским «Зенитом». 
 
Матч против лидирующего в турнире российской премьер-лиги «Зенита», стал испытанием не только для «Крыльев», отчаянно 
30 октября 2018, 08:53
Сербскому футболисту вручили «Ниву» за первый гол на стадионе «Самара Арена»

Сербскому футболисту вручили «Ниву» за первый гол на стадионе «Самара Арена»

Во вторник, 11 сентября, в Белграде чрезвычайный и полномочный посол России в Сербии Александр Чепурин вручил ключи от автомобиля Lada 4×4 капитану сборной Сербии по футболу Александару Коларову. Внедорожник стал призом за первый гол, забитый на стадионе «Самара Арена» во 
12 сентября 2018, 08:33
На трех домах в Самаре появился пиксельный мурал

На трех домах в Самаре появился пиксельный мурал

Художники закончили в Самаре мурал, стилизованный под 8-битную графику. Граффити можно увидеть сразу на трех домах - № 222 и 230  по улице Ташкентской и № 45 по Демократической. Идея принадлежала Андрею Лазареву. Вместе с ним фасады расписывали команда VGA 
3 сентября 2018, 05:14
Музей спорта откроют на стадионе «Самара Арена»

Музей спорта откроют на стадионе «Самара Арена»

На стадионе «Самара Арена» появится Музей спорта. В понедельник, 27 августа, на совещании по вопросам использования наследия ЧМ-2018 были представлены первые итоги работы в этом направлении. Сейчас формируется рабочая группа по разработке концепции музея, рассказала руководитель департамента стратегического планирования и 
27 августа 2018, 05:07
5000 деревьев и 20 000 кустарников посадили в Самаре

5000 деревьев и 20 000 кустарников посадили в Самаре

В этом году в Самаре было высажено 5 тысяч деревьев и 20 тысяч кустарников, сообщили во время плановой проверки муниципального предприятия "Спецремстройзеленхоз". 
 
В связи с подготовкой Самары к чемпионату мира по футболу в этом году было выращено около 2 миллионов 
22 августа 2018, 10:49
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