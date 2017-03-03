|
Самарец снял на видео лису во дворе на улице Стара-Загора
|
3 марта 2017, 09:48
|
В блогах: на Мехзаводе «распяли» игрушечных зверей
Блогер kertch выложил фото одного из дворов Мехзавода. "Местные тётеньки настолько суровы, что, украшая газоны, приколачивают к деревьям гвоздями мягкие игрушки. А на «распятых» зверушках местная детвора совершенствует навыки стрелковой подготовки. Хорошо, пока только снежками. Мне эта картина напоминает связанных …
|
3 марта 2017, 09:28
|
Молодой самарский художник нарисовал комикс в память о своей прабабушке
Молодой самарский художник Вейс нарисовал комикс «Галя», посвященный памяти своей прабабушки. Молодому человеку 19 лет. По его словам, он запечатлел на бумаге события двух последних лет, и эта работа стала способом переосмыслить то, что произошло, передает «Большая деревня». Электронная …
|
2 марта 2017, 02:37
|
В блогах: по Самаре ездит бабушка на странном вездеходе
|
2 марта 2017, 01:41
|
Самарские отельеры раскошелятся на безопасность мундиаля
|
2 марта 2017, 09:57
|
В Самаре возле стадиона ЧМ-2018 появится искусственное озеро
Самарское областное управление капстроительства заказало доппроект благоустройства около стадиона «Самара Арена». Объект строят на территории радиоцентра для проведения матчей ЧМ-2018. Согласно новому документу, около стадиона должно появиться искусственное озеро площадью более 7000 квадратных метров и глубиной четыре метра.
Кроме …
|
1 марта 2017, 11:47
|
В Самаре «притормозили» стройку новой трамвайной линии к ЧМ-2018
«ТЕРРЕ» удалось выяснить подробности борьбы за госконтракт по строительству новой трамвайной линии в Самаре. Федеральная антимонопольная служба России отменила результаты торгов, в которых ООО «Волгаинжинирингспецтранс» было признано победителем. Это произошло после обращения в ФАС проигравшей компании «ВТС-Метро». По информации источников, …
|
28 февраля 2017, 05:15
|
В Самаре определен подрядчик реконструкции 4-й очереди набережной
Реконструкцию четвертой очереди самарской набережной проведет ООО "Автодоринжиниринг". Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. При этом аукцион был признан несостоявшимся, так как на конкурс была подана лишь одна заявка. Тем не менее, поскольку она полностью соответствовала необходимым требованиям, закон позволяет …
|
27 февраля 2017, 05:25
|
Улицу Мичурина в Самаре ждет реконструкция
Мэрия Самары утвердила проект планировки улицы Мичурина от проспекта Масленникова до Врубеля. Документ подготовила компания «Волгатрансстрой-проект», входящая в группу «Волгатрансстрой». Под планировку попало почти 7 гектаров земли.
Как уже сообщала «ТЕРРА», в июне 2015 года горадминистрация заявляла, что финансированием строительства новой …
|
27 февраля 2017, 03:22
|
Фильм BBC о футбольных фанатах шокировал российских дипломатов
Российское посольство в Лондоне заявило, что авторы ленты о футбольных фанатах приложили максимальные усилия для дискредитации РФ и чемпионата мира по футболу 2018 года. Фильм, по заявлению дипломатов, оставляет "шокирующее впечатление".
|
17 февраля 2017, 10:30
|
Реконструкторы Московского шоссе нарушили требования закона
Прокуратурой Кировского района Самары возбуждены дела в отношении подрядчика реконструкции Московского шоссе. Речь идет о самарском обществе с ограниченной ответственностью ЖСК-286, руководителем которого является Сергей Рябов.
|
16 февраля 2017, 09:24
|
В Самаре сэкономят на реконструкции набережной у Ладьи
Работы по реконструкции четвертой очереди самарской набережной подешевели на 71 миллион рублей. Соответствующие изменения появились на портале госзакупок. Если изначально максимальная стоимость контракта составляла чуть более 660 миллионов рублей, то теперь ее установили на уровне 590 миллионов.
Как уже …
|
8 февраля 2017, 10:00