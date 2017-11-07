Блогер fydora обращает внимание на неудовлетворительное качество ремонта тротуаров в районе Троицкого рынка. "Начинали здесь ремонт в стиле хай-тек. А закончили - в стиле "хай так", - иронизирует автор. - Глупо задавать риторические вопросы: кто эти криворукие рабочие, что сделали ремонт, и кто эти косоглазые чиновники, что не заметили, приняли и заплатили за такой ремонт? И рабочих, и подрядчиков, и чиновников все знают. И им за это ничего не будет. Интересно, господа чиновники, вы бы заплатили у себя дома на участке за такую работу?"
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В блогах: На туалетах на площади Куйбышева нет пометок М и Ж
Блогер Владислав Харчев пожаловался, что в недавно отремонтированных туалетах на площади Куйбышева отсутствует разделение на "мужской" и "женский". "Никаких букв М и Ж или соответствующих пиктограмм и значков, призванных разделить посетителей по гендерному признаку, там нет. Может, это в честь Дня …
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7 ноября 2017, 09:15
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В Самаре слесарь с похмелья превратился в грабителя
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7 ноября 2017, 03:20
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В Самаре проходит Парад Памяти - 2017
В эти минуты на площади Куйбышева в Самаре проходит традиционный Парад Памяти. Участие в нем принимают 92 парадных расчета из нашей губернии, регионов Приволжского федерального округа и Санкт-Петербурга. После их прохода реконструкторы воссоздадут битву под Тихвином, которая состоялась осенью 1941 …
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7 ноября 2017, 12:40
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В блогах: в Сокском карьере предложили построить отель
Блогер luchiksveta63 подбросила самарским властям идею построить "в Сокском карьере отель" наподобие того, как это сделали в Китае под Шанхаем. "Посмотрите, какой шикарный отель отгрохали китайцы в заброшенном карьере всего за 5 лет. А вот если бы у нас …
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7 ноября 2017, 09:32
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В блогах: "Обвал крыши в жилой комнате в Самаре"
В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" пишут про "обвал крыши в жилой комнате на Южном проезде" : "Дом уже давно признан аварийным, власти бездействуют, такая же ситуация скоро будет на общей кухне и во многих комнатах…"
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3 ноября 2017, 08:14
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В блогах: про электромобили в Самаре
Блогер 63ru рассуждает про электромобили, есть ли в Самаре у них перспектива? "Смотрю, на федеральном уровне опять эту тему стали активно педалировать. Покопавшись с связи с этим по самарским новостям этого года, я нашла, что у нас, оказывается, планировалось …
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3 ноября 2017, 09:06
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В блогах: Московское шоссе
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24 октября 2017, 08:26
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В блогах: Как украсть пассажира, или Пригородные маршруты в Самаре
Блогер Алексей Перезнатнов рассуждает на тему, как пригородные маршруты крадут пассажиров в Самаре. "Сейчас по территории города проходит 40 межмуниципальных маршрутов. Часть из них отправляется с пересадочных узлов, находящихся ближе к выездам из города. Но есть маршруты, трассы которых проходят по …
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24 октября 2017, 07:15
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В блогах: Всё потеряли
Блогер Андрей Ишмуратов предлагает самарской мэрии реанимировать мобильную приемную. "Она предназначалось, чтобы подавать сигналы о проблемах в городскую администрацию. Увидели, например, открытый колодец, сфотографировали, запеленговались, отправили. Главный плюс приложения состоял в том, что по всем жалобам отрабатывались процедуры решения проблем, они …
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17 октября 2017, 08:33