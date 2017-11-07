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«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
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В Самаре проходит Парад Памяти - 2017

В Самаре проходит Парад Памяти - 2017

В эти минуты на площади Куйбышева в Самаре проходит традиционный Парад Памяти. Участие в нем принимают 92 парадных расчета из нашей губернии, регионов Приволжского федерального округа и Санкт-Петербурга. После их прохода реконструкторы воссоздадут битву под Тихвином, которая состоялась осенью 1941 

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В блогах: в Сокском карьере предложили построить отель

В блогах: в Сокском карьере предложили построить отель

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В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" пишут про "обвал крыши в жилой комнате на Южном проезде" : "Дом уже давно признан аварийным, власти бездействуют, такая же ситуация скоро будет на общей кухне и во многих комнатах…"
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В блогах: про электромобили в Самаре

В блогах: про электромобили в Самаре

Блогер 63ru рассуждает про электромобили, есть ли в Самаре у них перспектива? "Смотрю, на федеральном уровне опять эту тему стали активно педалировать. Покопавшись с связи с этим по самарским новостям этого года, я нашла, что у нас, оказывается, планировалось 
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В блогах: Московское шоссе

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Блогер dolceitali решила узнать у самарцев, "а все ли их устраивает в реконструкции Московского шоссе"? "Меня не все. Ощущение "я его слепила из того, что было". Очень неудачная развязка Димитрова - Московское. Никто не понимает, как ехать тут правильно, все давят 

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В блогах: Как украсть пассажира, или Пригородные маршруты в Самаре

В блогах: Как украсть пассажира, или Пригородные маршруты в Самаре

Блогер Алексей Перезнатнов рассуждает на тему, как пригородные маршруты крадут пассажиров в Самаре. "Сейчас по территории города проходит 40 межмуниципальных маршрутов. Часть из них отправляется с пересадочных узлов, находящихся ближе к выездам из города. Но есть маршруты, трассы которых проходят по 

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В блогах: Всё потеряли

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17 октября 2017, 08:33
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