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В блогах: черви в курице!
Пользователь "ВКонтакте" Маша Медведева разместила в паблике "Подслушано | Самара" шокирующее видео «Черви в курице». «30 августа в "Пятерочке" мы купили сырые куриные ножки фирмы "Приосколье", - сообщает автор. - Через час пожарили на электропечке, сели ужинать... Кусаем - …
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8 сентября 2018, 10:46
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3 вагона с бензином сошли с рельсов в Октябрьске
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7 сентября 2018, 05:43
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Электричек, курсирующих между Самарой и Курумочем, станет меньше
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7 сентября 2018, 05:21
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В ДТП с двумя Кia в Самаре пострадала 80-летняя женщина
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7 сентября 2018, 05:00
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«Крылатые войска»: День ВДВ отметили в Самаре
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2 августа 2018, 10:30
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Стало известно, сколько потратят денег на День города в Самаре
На заседании комитета по бюджету в самарской городской Думе озвучили сумму денег, которую планируется потратить на празднование Дня города. На это планируется выделить 25 миллионов рублей. Информацию сообщил руководитель департамента финансов и экономического развития Максим Харитонов. По его словам, деньги …
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26 июля 2018, 01:13
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125-летие Маяковского отметят стихами в Самаре
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19 июля 2018, 03:32
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Забег невест пройдет в Самаре
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19 июля 2018, 01:27