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Гастрономической столицей России стала на один день Самара
Самара на один день стала гастрономической столицей России. На набережной Волги под Некрасовским спуском раскинулась экспозиция фестиваля-путешествия, где рестораторы в специальных машинах готовили блюда разных регионов страны. За месяц караван из 11 мобильных стрит-фудтраков преодолел расстояние практически в 10 тыс …
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10 июля 2018, 05:46
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Суточный запас пельменей съели бразильцы в Самаре
В Самаре приехавшие на ЧМ-2018 бразильские болельщики съели в фанзоне суточный запас пельменей. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и ценовой политики министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Алексей Софронов. Как уже сообщалось ранее, пельмени вместе с расстегаями …
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4 июля 2018, 03:58
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Болельщики ЧМ наелись в Самаре раков и вяленой рыбы
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21 июня 2018, 02:19
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Передвижной фестиваль стритфуда приедет в Самару
В Самару в июле прибудет караван фудтраков. Он состоит из 11 трейлеров с едой. На каждом указано название города-организатора ЧМ-2018 в России: «Москва», «Санкт-Петербург», «Саранск», «Самара», «Нижний Новгород», «Екатеринбург», «Калининград», «Казань», «Волгоград», «Сочи», «Ростов-на-Дону». Фудтраки проедут по регионам страны, преодолев …
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19 июня 2018, 01:15
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Ученые: Кулинария сделала из обезьяны человека
Американские исследователи из Гарвардского университета пришли к умозаключению, что мощный эволюционный импульс в процессе формирования Homo sapiens дала именно первобытная кулинария. Антропологи полагают, что приготовление пищи в общепонятном смысле началось около 500 тысяч лет назад. При этом они отмечают: зачатки …
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10 марта 2016, 03:30