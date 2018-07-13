Ученые: Кулинария сделала из обезьяны человека Американские исследователи из Гарвардского университета пришли к умозаключению, что мощный эволюционный импульс в процессе формирования Homo sapiens дала именно первобытная кулинария. Антропологи полагают, что приготовление пищи в общепонятном смысле началось около 500 тысяч лет назад. При этом они отмечают: зачатки …