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Материалы по теме:

Современные Маугли: компания подростков в Самаре выпрыгивала из трамвая и ломала двери

Современные Маугли: компания подростков в Самаре выпрыгивала из трамвая и ломала двери

Житель областной столицы запечатлел странную забаву самарской молодежи: он заснял, как сначала две молодые девушки пытаются выбраться из окна стоящего на месте трамвая № 3, но затем снова «ныряют» в салон транспортного средства. Позже их приятель закинул в вагон свой 
13 февраля 2019, 10:18
Станислав Черчесов посетил игру «Крыльев Советов»

Станислав Черчесов посетил игру «Крыльев Советов»

Во вторник, 12 февраля, тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов побывал в расположении самарского клуба «Крылья Советов» в Турции и посмотрел на игру самарцев и их соперников из казахстанского «Кайсара». Отметим, что встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу 
13 февраля 2019, 08:07
В Самаре оплатить эвакуацию авто можно теперь за 30 дней

В Самаре оплатить эвакуацию авто можно теперь за 30 дней

В Самарской области изменились правила эвакуации машин. В частности, изменения коснулись срока, в течение которого можно оплатить услуги по перемещению автомобиля на штрафстоянку и его хранение. Теперь забрать своего «железного коня» со штрафстоянки можно будет сразу, а внести деньги - 

13 февраля 2019, 05:04
В Самарской области появятся 5 автоклубов

В Самарской области появятся 5 автоклубов

Самарская область получит в этом году пять автоклубов — культурных центров отечественного производства на базе шасси «КамАЗ», «ГАЗон Next», «Газель» или их аналогах. Новинки будут курсировать в Алексеевском, Волжском, Похвистневском, Сызранском и Сергиевском районах. Все автоклубы оснащены звуковым, световым и 
13 февраля 2019, 04:05
В блогах: Кто в Самаре во всём виноват?

В блогах: Кто в Самаре во всём виноват?

Неизвестные самарские виртуальные Винтики и Шпунтики в ироничном стиле показали, что сейчас происходит в городе и кто за все это отвечает. «Самара. Зима-2019. 15 прорывов, 70 тысяч жителей без тепла, 3 волны звонков о ложных заминированиях, 32 учреждения эвакуированы, норма 
6 февраля 2019, 09:24
В блогах. Пример бесстрашного

В блогах. Пример бесстрашного "раздолбайства": работа без страховки на самарской крыше

Самарец Андрей Соколов показал в "Фейсбуке" пример бесстрашного "раздолбайства" - работу без страховки на крыше. "И это наблюдается не первый раз. Правый пристегнут, левый - нет. И где все эти "хомячки" из Роструда, проверяющие безопасность офисной работы с компьютерами и 
6 февраля 2019, 04:43
В блогах: Где посмотреть отчёт о

В блогах: Где посмотреть отчёт о "косяках" самарского МП "Благоустройство"?

Блогер slavutich13 интересуется, где бы посмотреть отчёт о "косяках" самарского МП "Благоустройство"? "Весь "Твиттер" пестрит рапортами: почищено там-то и там-то, вывезено столько-то и столько-то. Работники МП все поголовно стахановцы, а начальники ночами не спят, всё о Самаре думают, приказы 
5 февраля 2019, 09:18
В блогах: самарцы пригласили руководство ТТУ в комфортную поездку на 7-м трамвае

В блогах: самарцы пригласили руководство ТТУ в комфортную поездку на 7-м трамвае

Жители Самары пожаловались в "Твиттере" на переполненные вагоны городских трамваев и длительные промежутки между рейсами. "Приглашаем ТТУ в комфортную и безопасную поездку на 7-м трамвае. Господа, когда уже решите проблему с графиком и количеством составов? Когда людям не нужно 
4 февраля 2019, 05:37
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