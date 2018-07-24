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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" поведали, как сегодня на заводе бьются за сверхурочку.

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- Мы приняли логичное решение завершить производство данной модели и сконцентрироваться на 
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Попили, покурили и потом уснули: в Самарской области на пожаре погибли рабочие

Попили, покурили и потом уснули: в Самарской области на пожаре погибли рабочие

На территории одного из ангаров города Похвистнево Самарской области нашли тела трёх погибших мужчин. Их обнаружили после тушения пожара. По данному факту следственным отделом СУ СК по Самарской области начата доследственная проверка.
 
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В селе Лопатино в канализации утонули двое рабочих

В селе Лопатино в канализации утонули двое рабочих

Сегодня,  4 июня,  на канализационно-насосной станции в селе Лопатино при выполнении профилактических работ в накопительной емкости двое рабочих отравились ядовитыми парами и утонули, сообщает ПСС по Самарской области.
 
Для извлечения тел погибших на место происшествия был направлен спасательный отряд. 
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При пожаре на плавучем кране в Казани погибли 2 человека

При пожаре на плавучем кране в Казани погибли 2 человека

Сегодня, 24 апреля, около 11:47 на плавкране, который стоял около населенного пункта Старое Победилово, произошел взрыв. Пострадали двое рабочих, которые проводили ремонт на судне. Один мужчина умер от ожогов и травм в больнице, второй погиб под упавшими конструкциями крана.
Прокуратура 
24 апреля 2015, 07:44
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