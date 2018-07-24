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В блогах: на "АвтоВАЗе" рабочие готовы перегрызть друг другу глотки
В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" поведали, как сегодня на заводе бьются за сверхурочку.
"О каком единении и солидарности рабочих АвтоВАЗа может идти речь (и это печально), если за право выхода в свои выходные на "двойную" работяги готовы …
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20 июля 2018, 05:21
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На "АвтоВАЗе" стартует корпоративный отпуск
С понедельника, 23 июля, тольяттинский "АвтоВАЗ" уходит в плановый корпоративный отпуск. Сотрудники предприятия будут отдыхать до 12 августа.
"Также в корпоративный отпуск уходит автозавод LADA Ижевск", говорится в сообщении пресс-центра ПАО "АВТОВАЗ".
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20 июля 2018, 04:55
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LADA Priora больше не будут выпускать на «АвтоВАЗе»
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16 июля 2018, 05:18
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В блогах: Не верьте троюродным племянникам, что "Веста" плохая машина
Любопытный опрос провели в другом паблике "ВК" - "Рабочие АвтоВАЗа". "Очень интересно, что сами сотрудники ВАЗа думают про "Весту"? Купили бы её себе? Как её долговечность и надёжность узлов/агрегатов?" - спрашивает автор. Ответы вазовцев противоречивы:
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12 июля 2018, 11:40
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Попили, покурили и потом уснули: в Самарской области на пожаре погибли рабочие
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4 ноября 2017, 06:09
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В Самаре ссора рабочих закончилась госпитализацией двух человек
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15 сентября 2016, 04:34
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В селе Лопатино в канализации утонули двое рабочих
Сегодня, 4 июня, на канализационно-насосной станции в селе Лопатино при выполнении профилактических работ в накопительной емкости двое рабочих отравились ядовитыми парами и утонули, сообщает ПСС по Самарской области.
Для извлечения тел погибших на место происшествия был направлен спасательный отряд. …
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4 июня 2015, 10:24
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При пожаре на плавучем кране в Казани погибли 2 человека
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24 апреля 2015, 07:44