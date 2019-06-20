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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20.06.2019 
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В Самаре двух полицейских подозревают в покровительстве игорному бизнесу

В Самаре двух полицейских подозревают в покровительстве игорному бизнесу

В столице 63-го региона возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции, которых подозревают во взяточничестве и двух местных жителей — им инкриминируют посредничество во взяточничестве. По версии следствия, 10 июня, правоохранители получили 310 и 40 тысяч рублей через посредников. 
20 июня 2019, 08:23
Село Ширяево могут исключить из состава нацпарка «Самарская Лука»

Село Ширяево могут исключить из состава нацпарка «Самарская Лука»

В конце следующего года в Самарской области из состава нацпарка «Самарская Лука» могут исключить несколько населенных пунктов. В частности, речь идет о тех селах, которые относятся к Жигулевску - Ширяево, Бахилова Поляна, Зольное, Богатырь, Солнечная Поляна. При этом сам городской 
20 июня 2019, 05:30
В Жигулевске мужчина захватил 600 кв.м. от участка соседей

В Жигулевске мужчина захватил 600 кв.м. от участка соседей

Судебные приставы вмешались в непростую ситуацию в Жигулевске. Местный житель ставил забор на своем участке и «отхватил» 600 кв.м. земли, принадлежащей его соседям. Во время суда предприимчивого мужчину обязали освободить незаконно занятые квадратные метры. В отношении него завели исполнительное производство. 
20 июня 2019, 04:52
Монеточка снимется в фильме про Грушу

Монеточка снимется в фильме про Грушу

Режиссер фильма «Горько!» Жора Крыжовников снимет фильм про семью, которая едет на Грушинский фестиваль. Рабочее название для картины - «Дорога на Джомолунгму», а продюсером выступит Илья Стюарт. По словам Крыжовникова, это будет солнечная история про семью - родителей и троих 
20 июня 2019, 04:19
В блогах: осторожно, град!

В блогах: осторожно, град!

В  сообществе «Новости Самары - Самара life» жители города делятся фото и видео непогоды, накрывшей областную столицу. Самарчанка Ольга Астафьева выложила съемку града, выпавшего в центре города. В комментариях 
поделились фото, снятыми в Елховском районе, там размер самих градин заметно 
20 июня 2019, 12:37
В блогах: самарский Илон Маск

В блогах: самарский Илон Маск

В группе «ЧП Самара/Тольятти» соцсети «ВКонтакте» сообщили о том, что накануне благодаря информации неравнодушных граждан был задержан очередной пьяный водитель по имени Илья. «Сообщение поступило на телефон горячий линии от девушки, которая указала, что около знаменитого пивбара «На Дне» 
20 июня 2019, 11:14
В блогах: страховка превращается в тыкву

В блогах: страховка превращается в тыкву

Руководитель службы спасения Тольятти Андрей Дербенев также в «Фейсбуке» описывает неприятную историю со страховой компанией. «Этот хвост тянется с ноября прошлого года, - рассказывает он. — При вылете в Израиль, конечно, 
потребовалась страховка "от всего". Застраховались в «АльфаСтраховании» на 35 
18 июня 2019, 10:09
В блогах: самарец уничтожил деревья и спрятался в дурке

В блогах: самарец уничтожил деревья и спрятался в дурке

Блогер Наталья Ширяева поведала про скандальную вырубку елки и других насаждений в одном из самарских дворов. "Ситуация, конечно, более чем ужасная. Один из местных жителей в один прекрасный солнечный день просто вышел во двор с пилой и устроил "зеленый 
11 июня 2019, 02:24
В Самаре откроется выставка уникальных фотографий Волги

В Самаре откроется выставка уникальных фотографий Волги

В среду, 12 июня, на площади Славы в Самаре откроется фотовыставка «Волга от истока до устья — с высоты птичьего полета». Экспозицию составят более 200 панорамных снимков творческого тандема фотографа Андрея Вострова и пилота Валерия Безрученко. Все фотографии были сделаны 
10 июня 2019, 02:27
Очевидцы: в Самаре открыли проезд по Луначарского от Московского шоссе до Мичурина

Очевидцы: в Самаре открыли проезд по Луначарского от Московского шоссе до Мичурина

По словам очевидцев, в Самаре открыли проезд по улице Луначарского от Московского шоссе до ул. Мичурина. Сообщения об этом и фотографии появились в социальных сетях.

«Открыли МШ/Луначарского. Блоков в 17.00 не было», - сообщил пользователь Serge Air 11 декабря.
12 декабря 2017, 03:15
Появились жуткие фотографии и подробности смертельного ДТП под Самарой

Появились жуткие фотографии и подробности смертельного ДТП под Самарой

Появились жуткие фотографии с места смертельного ДТП под Самарой: в столкновении двух грузовиков погибли два человека, пострадали ребенок и женщина. В полиции рассказали подробности аварии. В четверг, 7 декабря, около пяти часов утра на 82 километре автодороги «Подъезд к 
7 декабря 2017, 02:03
Блогер выложил редкие фотографии Тольятти от 10 ноября 1982

Блогер выложил редкие фотографии Тольятти от 10 ноября 1982

Тольяттинец Александр Бредихин выложил редкие фотографии Тольятти от 10 ноября 1982 года - дня, когда скончался генсек ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев.

"Помню, как 35 лет назад нас, десятиклассников, отпустили из школы, - пишет автор. - Учителя Тольятти просто 
14 ноября 2017, 11:36
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