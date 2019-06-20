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В Самаре двух полицейских подозревают в покровительстве игорному бизнесу
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20 июня 2019, 08:23
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Село Ширяево могут исключить из состава нацпарка «Самарская Лука»
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20 июня 2019, 05:30
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В Жигулевске мужчина захватил 600 кв.м. от участка соседей
Судебные приставы вмешались в непростую ситуацию в Жигулевске. Местный житель ставил забор на своем участке и «отхватил» 600 кв.м. земли, принадлежащей его соседям. Во время суда предприимчивого мужчину обязали освободить незаконно занятые квадратные метры. В отношении него завели исполнительное производство. …
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20 июня 2019, 04:52
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Монеточка снимется в фильме про Грушу
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20 июня 2019, 04:19
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В блогах: осторожно, град!
В сообществе «Новости Самары - Самара life» жители города делятся фото и видео непогоды, накрывшей областную столицу. Самарчанка Ольга Астафьева выложила съемку града, выпавшего в центре города. В комментариях
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20 июня 2019, 12:37
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В блогах: самарский Илон Маск
В группе «ЧП Самара/Тольятти» соцсети «ВКонтакте» сообщили о том, что накануне благодаря информации неравнодушных граждан был задержан очередной пьяный водитель по имени Илья. «Сообщение поступило на телефон горячий линии от девушки, которая указала, что около знаменитого пивбара «На Дне» …
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20 июня 2019, 11:14
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В блогах: страховка превращается в тыкву
Руководитель службы спасения Тольятти Андрей Дербенев также в «Фейсбуке» описывает неприятную историю со страховой компанией. «Этот хвост тянется с ноября прошлого года, - рассказывает он. — При вылете в Израиль, конечно,
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18 июня 2019, 10:09
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В блогах: самарец уничтожил деревья и спрятался в дурке
Блогер Наталья Ширяева поведала про скандальную вырубку елки и других насаждений в одном из самарских дворов. "Ситуация, конечно, более чем ужасная. Один из местных жителей в один прекрасный солнечный день просто вышел во двор с пилой и устроил "зеленый …
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11 июня 2019, 02:24
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В Самаре откроется выставка уникальных фотографий Волги
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10 июня 2019, 02:27
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Очевидцы: в Самаре открыли проезд по Луначарского от Московского шоссе до Мичурина
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12 декабря 2017, 03:15
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Появились жуткие фотографии и подробности смертельного ДТП под Самарой
Появились жуткие фотографии с места смертельного ДТП под Самарой: в столкновении двух грузовиков погибли два человека, пострадали ребенок и женщина. В полиции рассказали подробности аварии. В четверг, 7 декабря, около пяти часов утра на 82 километре автодороги «Подъезд к …
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7 декабря 2017, 02:03
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Блогер выложил редкие фотографии Тольятти от 10 ноября 1982
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14 ноября 2017, 11:36
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