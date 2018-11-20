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В Самаре наказали сотрудника Пенсионного фонда, который пригласил умершую женщину за пособием
Сотрудника Пенсионного фонда, который пригласил умершую жительницу Самары за пособием, наказали. По словам представителя организации, к нему применили дисциплинарное взыскание. Напомним, что ранее горожанин выложил на своей страничке копию письма из Пенсионного фонда на имя его тещи, которая умерла еще …
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20 ноября 2018, 09:57
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В Самарской области мужчина насмерть отравился сероводородом
Как стало известно, в Самарской области произошел несчастный случай со смертельным исходом. В министерстве труда, занятости и миграционной политики сообщили, что ЧП случилось 12 ноября на предприятии по добыче нефти и газа.
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20 ноября 2018, 09:27
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В среду в Самарской области обещают метель и мокрый снег
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20 ноября 2018, 05:44
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В Сызрани столкнулись иномарки: пострадали двое детей
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20 ноября 2018, 05:19
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В блогах: про эвакуаторы возле медицинских учреждений
Блогер Тамара Правдина обращает внимание на эвакуаторы возле медицинских учреждений. Скандальная ситуация, которая неделю назад сложилась около Самарской филармонии на глазах губернатора, постоянно повторяется у областных больниц.
"Например, недавно я наблюдала, как эвакуировали автомобили у Сызранской горбольницы. Только …
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20 ноября 2018, 09:54
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В блогах: комфортная городская среда в Самаре
Блогер Евгений Синюков пишет про псевдокомфортную городскую среду в Самаре на проспекте Карла Маркса. Автор прогулялся по участку от Киевской до Дачной.
"Каждый год мы слышим, что там все приведут в порядок, но воз и ныне там. При …
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20 ноября 2018, 09:46
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В блогах. Падающий столб. Необычная "обычная история" из жизни Красной Горки
Ироничную историю про падающий столб и качество управления в селе Красная Горка поведал в "Фейсбуке" Виталий Ковригин. Световая опора здесь сильно наклонилась и в любой момент может рухнуть прямо на дом. Жильцы пришли к главе села. Чиновник решил проблему …
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16 ноября 2018, 05:18
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В блогах: ведром монет расплатились в Самаре за покупку фотоаппарата
В Самаре клиент магазина электроники расплатился за покупку фотоаппарата ведром монет. Необычное видео на YouTube выложил самарский блогер MrRissso. Активисты решили повторить в Самаре эксперимент москвичей - купить товар за гору мелочи. Покупка удалась, но не сразу. По словам …
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16 ноября 2018, 05:07
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Какое решение принято по просьбе сохранить улицу Куйбышева пешеходной
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2 июля 2018, 01:23
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В Самарской области ввели режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней
В эти минуты съемочная группа телерадиокомпании «ТЕРРА» находится в Хворостянском районе, где в селе Гремячка впервые в Самарской области выявлен очаг африканской чумы свиней. Это ЧП способно нанести животноводческой отрасли губернии смертельный удар. Потенциальный ущерб исчисляется сотнями миллионов рублей. Наши …
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16 марта 2017, 12:36
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Луиш Фигу выступил с предложением увеличить количество членов мундиаля до 48
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19 февраля 2015, 08:48