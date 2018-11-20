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«Бункер S» Эфир передачи от 20.11.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 20.11.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре наказали сотрудника Пенсионного фонда, который пригласил умершую женщину за пособием

В Самаре наказали сотрудника Пенсионного фонда, который пригласил умершую женщину за пособием

Сотрудника Пенсионного фонда, который пригласил умершую жительницу Самары за пособием, наказали. По словам представителя организации, к нему применили дисциплинарное взыскание. Напомним, что ранее горожанин выложил на своей страничке копию письма из Пенсионного фонда на имя его тещи, которая умерла еще 
20 ноября 2018, 09:57
В Самарской области мужчина насмерть отравился сероводородом

В Самарской области мужчина насмерть отравился сероводородом

Как стало известно, в Самарской области произошел несчастный случай со смертельным исходом. В министерстве труда, занятости и миграционной политики  сообщили, что ЧП случилось 12 ноября на предприятии по добыче нефти и газа. 
 
- По предварительным данным смерть работника наступила 
20 ноября 2018, 09:27
В среду в Самарской области обещают метель и мокрый снег

В среду в Самарской области обещают метель и мокрый снег

В среду, 21 ноября, синоптики прогнозируют в Самарской области метель и мокрый снег. Постепенно температура воздуха будет снижаться, но останется близкой к климатической норме. В ночь на среду, 21 ноября, облачно, местами небольшие осадки в виде мокрого снега, слабый гололед. 
20 ноября 2018, 05:44
В Сызрани столкнулись иномарки: пострадали двое детей

В Сызрани столкнулись иномарки: пострадали двое детей

В понедельник, 19 ноября, произошла авария в Сызрани. В 15:00 37-летняя автоледи ехала на иномарке Kia Sportage по улице 1-ая линия со стороны Сердовинской в направлении улицы Центральной. По неизвестной причине она оказалась на встречной полосе и ее машина столкнулась 
20 ноября 2018, 05:19
В блогах: про эвакуаторы возле медицинских учреждений

В блогах: про эвакуаторы возле медицинских учреждений

Блогер Тамара Правдина обращает внимание на эвакуаторы возле медицинских учреждений. Скандальная ситуация, которая неделю назад сложилась около Самарской филармонии на глазах губернатора, постоянно повторяется у областных больниц.

"Например, недавно я наблюдала, как эвакуировали автомобили у Сызранской горбольницы. Только 
20 ноября 2018, 09:54
В блогах: комфортная городская среда в Самаре

В блогах: комфортная городская среда в Самаре

Блогер Евгений Синюков пишет про псевдокомфортную городскую среду в Самаре на проспекте Карла Маркса. Автор прогулялся по участку от Киевской до Дачной.

"Каждый год мы слышим, что там все приведут в порядок, но воз и ныне там. При 
20 ноября 2018, 09:46
В блогах. Падающий столб. Необычная

В блогах. Падающий столб. Необычная "обычная история" из жизни Красной Горки

Ироничную историю про падающий столб и качество управления в селе Красная Горка поведал в "Фейсбуке" Виталий Ковригин. Световая опора здесь сильно наклонилась и в любой момент может рухнуть прямо на дом. Жильцы пришли к главе села. Чиновник решил проблему 
16 ноября 2018, 05:18
В блогах: ведром монет расплатились в Самаре за покупку фотоаппарата

В блогах: ведром монет расплатились в Самаре за покупку фотоаппарата

В Самаре клиент магазина электроники расплатился за покупку фотоаппарата ведром монет. Необычное видео на YouTube выложил самарский блогер MrRissso. Активисты решили повторить в Самаре эксперимент москвичей - купить товар за гору мелочи. Покупка удалась, но не сразу. По словам 
16 ноября 2018, 05:07
Какое решение принято по просьбе сохранить улицу Куйбышева пешеходной

Какое решение принято по просьбе сохранить улицу Куйбышева пешеходной

В Самаре глава региона Дмитрий Азаров поручил подготовить проект решения по улице Куйбышева. Напомним, появились предложения оставить улицу пешеходной после ЧМ-2018. Один из юзеров создал в «Твиттере» пост и адресовал его Дмитрию Азарову: «Если этот твит наберет 1000 rt, отдадите 
2 июля 2018, 01:23
В Самарской области ввели режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней

В Самарской области ввели режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней

В эти минуты съемочная группа телерадиокомпании «ТЕРРА» находится в Хворостянском районе, где в селе Гремячка впервые в Самарской области выявлен очаг африканской чумы свиней. Это ЧП способно нанести животноводческой отрасли губернии смертельный удар. Потенциальный ущерб исчисляется сотнями миллионов рублей. Наши 

16 марта 2017, 12:36
Луиш Фигу выступил с предложением увеличить количество членов мундиаля до 48

Луиш Фигу выступил с предложением увеличить количество членов мундиаля до 48

Экс-лидер национальной команды Португалии по футболу Луиш Фигу, претендующий на пост главы ФИФА, выступил с идеей увеличить количество участников финальной пульки чемпионатов мира с 32 до 40 или даже до 48.

«Я думаю, что при этом длительность турнира вырастет примерно на 

19 февраля 2015, 08:48
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