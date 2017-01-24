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Топ-новости: Члена тольяттинской ОПГ Неверова отправили за решетку, в Самаре отключат воду, девушка из Тольятти сняла на видео привидение
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24 января 2017, 06:47
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В блогах: про зимнюю переправу Самара - Рождествено
Блогер Жанна Скокова пишет про зимнюю переправу Самара - Рождествено. "Речное пассажирское предприятие использует судна на воздушной подушке «Хивус» и «Нептун». Первое вмещает около десятка пассажиров, второе - чуть больше двух десятков. Управление ими требует наличия специального рабочего диплома. …
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24 января 2017, 05:40
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В блогах: появилось видео спасения «Нивы», провалившейся под лед
В группе "Город Новокуйбышевск" соцсети "ВКонтакте" рассказали, как на заливных лугах близ города проводилась операция по спасению утонувшей "Нивы". Как оказалось, машина двигалась по льду. Внезапно он провалился, и авто стало быстро уходить под воду. Рыбаки успели выдавить окно …
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24 января 2017, 05:36
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В блогах: фотоэкскурсия по заброшенной птицефабрике под Самарой
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24 января 2017, 01:32
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Топ-новости: Самарец скончался в очереди поликлиники; ликвидация городского департамента; срок за забытые в банкомате деньги
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23 января 2017, 06:51
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В блогах: в Самаре водитель бросил свой «Рено» посередине дороги
Блогер Роман Ерёмкин поведал про "странного самарского автомобилиста, который бросил свой "Рено" посередине дороги на XXII-го Партсъезда". "Водитель просто ушел по своим делам, закрыв проезд для всех и не оставив номера телефона. Бабушки из соседнего дома рассказали, что машину …
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23 января 2017, 05:55
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Самолет авиакомпании "Россия" был назван в честь Самары
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19 января 2017, 04:51
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Строительство одной из важнейших автомобильных развязок Самары не началось из-за недостаточного финансирования
Строительство одной из важнейших автомобильных развязок Самары, на пересечении улицы Луначарского и Московского шоссе в 2016 году не началось из-за недостаточного финансирования.
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18 января 2017, 10:39
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В Кировском районе Самары появится аналог улицы Ленинградской
В Кировском районе Самары предлагают сделать пешеходную улицу по аналогии с Ленинградской в центре города. Варианты благоустройства обсуждаются в районной администрации. Пешеходная улица может появиться на участке улицы Победы – от проспекта Кирова до улицы Елизарова, сообщает портал 63.ru.
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28 ноября 2016, 12:32
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В снегопад коммунальные службы Самары перешли на усиленный режим
Коммунальные службы Самары перешли на усиленный режим работы в связи с усилившимся снегопадом. В выходные в уборке снега участвовали до 126 единиц спецтехники муниципального предприятия «Благоустройство». Дворы убирали более 2200 дворников. Для предотвращения гололеда применяются специальные реагенты. Коммунальщики контролируют уборку …
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28 ноября 2016, 10:56
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Место провала машин в Самаре осталось без благоустройства
Прокуратура Самары выявила срыв сроков ремонтно-восстановительных работ на проспекте Ленина, где в результате порыва теплотрассы в кипяток провалились два автомобиля. Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел 18 октября 2016 года около дома №16.
В результате утечки, произошло подмытие …
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23 ноября 2016, 10:05
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В блогах: «Самара остаётся одним из самых грязных городов страны»
Блогер Ирина Фролова интересуется у властей Самары, "где систематическая работа по наведению порядка в городе"? "В последнее время я часто бываю в разных городах России и могу констатировать грустный факт: Самара остаётся одним из самых грязных и неблагоустроенных городов …
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18 ноября 2016, 09:21