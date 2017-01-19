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В блогах: в самарском изоляторе временного содержания творится неладное
Блогер Андрей Соколов рассказал, что в самарском изоляторе временного содержания на улице Куйбышева творится неладное. "Уже которую неделю подряд здесь можно наблюдать вызывающую картину: на встречу с адвокатами и следователями заключенных приводят в наручниках, а снимают только по письменному …
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19 января 2017, 06:37
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В Самаре для трамваев закрыли участок от Барбошиной поляны до 15-го микрорайона
В четверг, 19 января, из-за повреждения контактной сети в Приволжском микрорайоне для движения трамваев оказался закрыт участок от Барбошиной поляны до остановки «15-й микрорайон», сообщает «Самарская газета».
Изменены схемы движения трамваев №№ 21, 22, 24 и 25. 21, …
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19 января 2017, 12:56
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В блогах: коммунальщики изуродовали машину "мисс Вселенная" по бикини-шейпу
Блогер Наталья Ширяева рассказала, что самарские коммунальщики изуродовали машину "мисс Вселенная" по бикини-шейпу Любови Олешкевич. "Дом, в котором живет эта прекрасная девушка, обслуживает УК "Визит-М". Однажды "Визит" попросил жильцов не парковать свои автомобили во дворе, так как они могут …
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18 января 2017, 05:14
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В блогах: как Самару зачистили от маршала Устинова
Блогер Игорь Кондратьев выяснял, как "Самару зачистили от маршала Устинова"? "Многострадальный бывший министр обороны СССР вряд ли думал, что после смерти его будут третировать на родине. На днях в самарском Союзе генералов заинтересовались, кто и когда "грохнул" название сквера …
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18 января 2017, 05:10
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В блогах: дворники используют детский труд
В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в одном из дворов по улице Королева дворник управляющей компании использует детский труд. Мужчина дает в месяц ребенку от 300 до 500 рублей. Мальчишка, ученик 4-го класса, сирота, живёт с бабушкой …
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18 января 2017, 09:49
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Полиция Самарской области получила от правительства региона 50 новых автомобилей за 55,4 млн рублей
Среди них как иномарки стоимостью почти два миллиона рублей, так и вазовские модели. Для нужд полиции закуплены 30 отечественных и 20 импортных авто, оснащенных цифровыми радиостанциями, алкотестерами и светосигнальными устройствами. Марки: «Toyota Camry», «Skoda Octavia», "Лада Веста" и "Лада Гранта".
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17 января 2017, 04:12
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В Самарской области купят противогололедной соли на 107 млн рублей
Самарское областное Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования объявило тендер на поставку 700 тонн технической соли «Галит» за 107 млн рублей. Данный минеральный концентрат предназначен для посыпки проезжей части в зимних условиях. По данным реестра госзакупок, уже несколько лет …
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16 января 2017, 12:59
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Почти 150 остановок с зарядками для гаджетов начали работать в Москве
Жители российской столицы получили возможность в ожидании общественного транспорта подзарядить свои телефоны и планшеты, а кроме того, подключиться к бесплатному Wi-Fi и при необходимости составить маршрут с помощью навигатора. Таким образом оборудованы уже 220 остановок нового типа. На данный момент …
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27 декабря 2016, 04:52