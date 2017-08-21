Блогер eirc63 жалуется на совершенно идиотскую ситуацию, как он пишет, со скоростными маршрутами Самара - Ширяево. "Уехать на них – самая настоящая лотерея. Билеты начинают продавать за полчаса до отправки. То есть ты надрываешься, приезжаешь на речвокзал, встаешь в очередь и потом пролетаешь "как фанера над Парижем": кина не будет, билеты кончились... А вот купить билет на промежуточной станции вообще напоминает битву за спасательную шлюпку на "Титанике". Ситуация с "омиками" тоже веселит. Например, в субботу утром уехать с Речного вокзала - настоящий квест. Приезжаем, а там очередь человек из 100, которым не хватило билетов. А один из "омиков" все лето ходит с диким креном, реально страшновато. Иногда капитан даже останавливает судно и просит всех перейти на другую сторону. Нам еще своей самарской "Булгарии" не хватало", - негодует автор.
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