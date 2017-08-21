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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 августа 2017г 
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В блогах: Хорошие новости

В блогах: Хорошие новости

Блогер Андрей Ишмуратов рассказал, что в Самаре снесли несанкционированные киоски на пересечении Мичурина и Полевой. "Разумеется, все эти сараи из сайдинга надо сносить напрочь. Моя позиция тут очень простая. То, что стоит без правоустанавливающих документов, следует ломать. Но также нужно сносить 

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В блогах: Ветераны плохого не посоветуют

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17 августа 2017, 07:40
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