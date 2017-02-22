В ГИБДД сообщили адреса, где в Самаре будут установлены новые камеры видеофиксации правонарушений. Об этом рассказала Ольга Писарева, исполняющая обязанности начальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений областного УГИБДД, передает samru.ru.

Полустационарные устройства будут установлены в декабре по следующим адресам:

Аэропортовское шоссе, 1 …