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В блогах: новый провал на проспекте Ленина?
Блогер usernem предупреждает горожан и чиновников о "новом потенциальном провале на пересечении Челюскинцев и пр. Ленина". "Хочется надеяться, что администрация Октябрьского района оперативно отреагирует и устранит опасную ситуацию на тротуаре. Пешеходный трафик там очень большой. Как бы не быть …
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22 февраля 2017, 06:36
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В блогах: зачем в Кировском районе ларьки вместо катка?
Блогер Алексей Сиверкин задал в "ЖЖ" вопрос главе Кировского района. "Игорь Александрович, почему на пересечении Каховской и Победы появились ларьки вместо катка? В позапрошлом году тут был ликвидирован незаконный рынок и у жителей близлежащих домов появилась надежда на появление …
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22 февраля 2017, 11:52
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В блогах: "Тольяттинцы, обувайтесь в галоши!"
Михаил Арсентьев из Тольятти обратился через "Инстаграм" к жителям города с советом "беречь обувь и натягивать прямо поверх нее вот такие галоши". "В Тольятти сейчас - плюс два. Всю зиму тут особо не парились, отгребали снег просто в сторону, …
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22 февраля 2017, 11:40
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В Самаре при пожаре в зоогостинице сгорели 40 зверей
В группе "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Самаре случился пожар в зоогостинице для животных, сгорели заживо 7 собак и 33 кошки. Частная передержка животных была устроена в доме на улице Омской. По словам клиентов, …
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21 февраля 2017, 09:58
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Появились адреса новых камер ГИБДД в Самаре
В ГИБДД сообщили адреса, где в Самаре будут установлены новые камеры видеофиксации правонарушений. Об этом рассказала Ольга Писарева, исполняющая обязанности начальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений областного УГИБДД, передает samru.ru.
Полустационарные устройства будут установлены в декабре по следующим адресам:
Аэропортовское шоссе, 1 …
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23 ноября 2016, 01:45
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На новые видеокамеры ГИБДД в Самаре и Тольятти дадут ещё 35 млн рублей
35 миллионов рублей дополнительно решено выделить на создание территориально распределённой системы автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Самарской области. Деньги поступят из регионального департамента информационных технологий и связи.
Согласно документации, размещенной на сайте госзакупок, заявки для участия …
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10 сентября 2015, 09:27
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На 12 перекрестках Самары установят стационарные видеокамеры ГИБДД
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3 сентября 2015, 04:35
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В Самарской области появятся новые камеры фиксации ПДД
В Самарской области появятся камеры фиксации нарушений ПДД. Ими будут оборудованы 253 участка улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба областного правительства.
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3 июля 2015, 01:30
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В Самаре экс-следователя ФСКН обвиняют в содействии наркоторговцам
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15 апреля 2014, 11:45