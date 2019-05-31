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Миодраг Божович остается в самарских «Крыльях»
Миодраг Божович будет работать главным тренером "Крыльев Советов" и в следующем сезоне. Об этом сам наставник заявил на пресс-конференции после матча с "Нижним Новгородом" за право остаться в РПЛ. Напомним, что ранее источники уверяли, что если клуб вылетит в …
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2 июня 2019, 11:22
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В блогах: в Самаре началась настоящая ценовая война между такси
Блогер Дмитрий Ширяев рассказал, что в Самаре началась настоящая ценовая война между такси. "Баттл в самом разгаре. Вопрос: насколько теперь низко способно упасть «Яндекс.Такси»? - вопрошает автор. - Совсем недавно в наш славный город с прекрасными дорогами, приветливыми людьми …
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31 мая 2019, 07:54
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В Самаре построят ракету для захвата рынка коммерческих пусков
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31 мая 2019, 07:15
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«Крылья» уступили «Нижнему», но удержались в премьер-лиге
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2 июня 2019, 08:57
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В блогах: самарцы просят спасти детей, которые тусуются на заброшенной стройке
В паблике "Типичная Самара" соцсети "ВКонтакте" обратились к родителям, чтобы они следили за своими детьми! Авторы поста потребовали закрыть доступ к стройке, расположенной на пересечении улиц Черемшанской и Советской. «Ее для игр облюбовали дети. На стройке практически каждый вечер …
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31 мая 2019, 09:28
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В блогах: есть ли в Самарской области паллиативная помощь, или Пока они живы...
Блогер Ольга Шелест задается вопросом, есть ли в Самарской области паллиативная помощь? "Вопрос почти риторический на данный момент, - сетует автор. - Вот вчера в очередной раз участковый педиатр из обычного кашля моего ребенка раздул: "Реанимация, санация, срочная госпитализация". …
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31 мая 2019, 09:22
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В блогах: жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии на IQ
Жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии города на коэффициент умственного развития. Резонансная петиция в адрес всех ветвей власти размещена на портале change.org. Горожане просят защитить городской электротранспорт и предлагают запретить в Автограде принимать решения в сфере транспорта чиновникам, имеющим …
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29 мая 2019, 05:22
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Кто и почему не хочет превращения "Бункера Сталина" в музей МЧС?
Одна из главных достопримечательностей Самары - "Бункер Сталина" может изменить статус. Управление Госохраны объектов культурного наследия по Самарской области предложило включить его в список Всемирного наследия ЮНЕСКО - международного спецучреждения при ООН, которое занимается защитой памятников истории. При этом, накануне …
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23 апреля 2019, 06:40
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На создание ретро-почты в Самаре потребуется 50 млн рублей
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17 апреля 2019, 12:44
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Интерьер музея Эльдара Рязанова в Самаре попал в ТОП-30 лучших в России
Внутреннее оформление музея легендарного режиссера Эльдара Рязанова в Самаре вошло в число 30 лучших общественных интерьеров в России. Таковы результаты конкурса журнала «Проект России». Все задумки дизайнеров оценивало международное жюри, в которое входили директор Zaha Hadid Architects Кристос Пассас, основатели …
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14 марта 2019, 02:00
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Самарцам показали проект ретро-почты
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5 февраля 2019, 01:30
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