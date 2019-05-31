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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Миодраг Божович остается в самарских «Крыльях»

Миодраг Божович остается в самарских «Крыльях»

Миодраг Божович будет работать главным тренером "Крыльев Советов" и в следующем сезоне. Об этом сам наставник заявил на пресс-конференции после матча с "Нижним Новгородом" за право остаться в РПЛ. Напомним, что ранее источники  уверяли, что если клуб вылетит в 
2 июня 2019, 11:22
В блогах: в Самаре началась настоящая ценовая война между такси

В блогах: в Самаре началась настоящая ценовая война между такси

Блогер Дмитрий Ширяев рассказал, что в Самаре началась настоящая ценовая война между такси. "Баттл в самом разгаре. Вопрос: насколько теперь низко способно упасть «Яндекс.Такси»? - вопрошает автор. - Совсем недавно в наш славный город с прекрасными дорогами, приветливыми людьми 
31 мая 2019, 07:54
В Самаре построят ракету для захвата рынка коммерческих пусков

В Самаре построят ракету для захвата рынка коммерческих пусков

Сегодня в Самару с рабочим визитом прибыл глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Почти весь день он провел в местном ракетно-космическом центре "Прогресс", где сейчас идет подготовка к производству новой ракеты среднего класса "Союз-5". Завод уже начал собирать первые компоненты этого 
31 мая 2019, 07:15
«Крылья» уступили «Нижнему», но удержались в премьер-лиге

«Крылья» уступили «Нижнему», но удержались в премьер-лиге

В воскресенье, 2 июня, самарские «Крылья Советов» принимали на своем поле «Нижний Новгород». Ответный матч за право играть в Российской премьер-лиге в сезоне 2019/2020 собрал 23 441 зрителя. Хотя в первом тайме лидировали самарцы, распечатать ворота соперника им не удалось. 
2 июня 2019, 08:57
В блогах: самарцы просят спасти детей, которые тусуются на заброшенной стройке

В блогах: самарцы просят спасти детей, которые тусуются на заброшенной стройке

В паблике "Типичная Самара" соцсети "ВКонтакте" обратились к родителям, чтобы они следили за своими детьми! Авторы поста потребовали закрыть доступ к стройке, расположенной на пересечении улиц Черемшанской и Советской. «Ее для игр облюбовали дети. На стройке практически каждый вечер 
31 мая 2019, 09:28
В блогах: есть ли в Самарской области паллиативная помощь, или Пока они живы...

В блогах: есть ли в Самарской области паллиативная помощь, или Пока они живы...

Блогер Ольга Шелест задается вопросом, есть ли в Самарской области паллиативная помощь? "Вопрос почти риторический на данный момент, - сетует автор. - Вот вчера в очередной раз участковый педиатр из обычного кашля моего ребенка раздул: "Реанимация, санация, срочная госпитализация". 
31 мая 2019, 09:22
В блогах: жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии на IQ

В блогах: жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии на IQ

Жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии города на коэффициент умственного развития. Резонансная петиция в адрес всех ветвей власти размещена на портале change.org. Горожане просят защитить городской электротранспорт и предлагают запретить в Автограде принимать решения в сфере транспорта чиновникам, имеющим 
29 мая 2019, 05:22
Кто и почему не хочет превращения

Кто и почему не хочет превращения "Бункера Сталина" в музей МЧС?

Одна из главных достопримечательностей Самары - "Бункер Сталина" может изменить статус. Управление Госохраны объектов культурного наследия по Самарской области предложило включить его в список Всемирного наследия ЮНЕСКО - международного спецучреждения при ООН, которое занимается защитой памятников истории. При этом, накануне 
23 апреля 2019, 06:40
На создание ретро-почты в Самаре потребуется 50 млн рублей

На создание ретро-почты в Самаре потребуется 50 млн рублей

Проект создания ретро-почты в доме купца Иванова на улице Молодогвардейской оценивается в 50 млн рублей. Средства будут выделены из бюджета «Почты России».
 
«Это будет первая в РФ ретро-почта: попытаемся воссоздать меблировку и обстановку XIX века - вплоть до чернильниц и гусиных 
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Интерьер музея Эльдара Рязанова в Самаре попал в ТОП-30 лучших в России

Интерьер музея Эльдара Рязанова в Самаре попал в ТОП-30 лучших в России

Внутреннее оформление музея легендарного режиссера Эльдара Рязанова в Самаре вошло в число 30 лучших общественных интерьеров в России. Таковы результаты конкурса журнала «Проект России». Все задумки дизайнеров оценивало международное жюри, в которое входили директор Zaha Hadid Architects Кристос Пассас, основатели 
14 марта 2019, 02:00
Самарцам показали проект ретро-почты

Самарцам показали проект ретро-почты

В Сети появилась визуализация здания ретро-почты на улице Молодогвардейской, которую могут открыть в бывшем доме купца Иванова. Авторы идеи рассказали, что гости музея смогут увидеть почту конца XIX века, почувствовать ее особенную атмосферу и написать письмо гусиным пером. Как рассказал 
5 февраля 2019, 01:30
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