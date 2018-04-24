В блогах: что происходит на улице Луначарского в Самаре?

«Начиная с прошлого года дорогу то открывали, то закрывали, то засыпали, то закладывали блоками. По слухам, связано это было каким-то образом … Блогер Ольга Потапова поделилась впечатлениями от открытия движения по улице Луначарского. Совсем незамеченным прошло это событие, утверждает автор:«Начиная с прошлого года дорогу то открывали, то закрывали, то засыпали, то закладывали блоками. По слухам, связано это было каким-то образом