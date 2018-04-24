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В блогах: Велосезон открыт!
Тольяттинка Наталья Козловская поведала в "Фейсбуке", что в воскресенье в Автограде состоялось открытие летнего велосезона - 2018. "Около сотни велосипедистов вышли на прогулку вокруг парка Победы. А затем поехали по городу традиционным маршрутом. Несмотря на совсем не летнюю погоду, …
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24 апреля 2018, 05:36
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Убрать колеи на Московском шоссе в Самаре должны к 15 мая
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24 апреля 2018, 12:33
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Появилась схема перекрытия дорог у стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена»
В Самаре у стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» ограничат движение транспорта. Мэрия Самары опубликовала схему перекрытия дорог. Для проезда в дни матчей будут закрыты две улицы: Арена-2018 и Дальняя. Но жителям, зарегистрированным в зоне аккредитации, а также юрлицам и индивидуальным предпринимателям, …
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23 апреля 2018, 03:33
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Фото в блогах: что появилось вместо снесенного рынка на Московском шоссе?
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23 апреля 2018, 08:01
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Фото в блогах: «Мы с девами измерили самарские ямы»
Самарчанка Мария Шестерикова поведала в «Фейсбуке», как она вместе с подругами-красавицами устроила флешмоб против разбитых дорог города. Девушки в красном измерили самарские ямы. «У меня вот была яма на новенькой улице Арена 2018 около стадиона к чемпионату мира по …
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23 апреля 2018, 07:00
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Появился список дорог для перекрытия на майские праздники в Самаре
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23 апреля 2018, 02:32
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До 27 апреля будут заделаны ямы на улице Луначарского в Самаре
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23 апреля 2018, 09:00
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Фото в блогах: горожане убрались на набережной в Тольятти
В паблике «Тольятти» соцсети "ВК" поведали про необычных горожан, которые - цитата - "собрались с друзьями и убрали практически всю набережную …
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20 апреля 2018, 01:09
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В блогах: что происходит на улице Луначарского в Самаре?
Блогер Ольга Потапова поделилась впечатлениями от открытия движения по улице Луначарского. Совсем незамеченным прошло это событие, утверждает автор:
«Начиная с прошлого года дорогу то открывали, то закрывали, то засыпали, то закладывали блоками. По слухам, связано это было каким-то образом …
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6 апреля 2018, 03:17
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Появились комментарии по открытию улицы Луначарского в Самаре
В Самаре автомобилисты в минувшие выходные сообщили, что блоки, перегораживавшие выезд с Московского шоссе на улицу Луначарского, убрали. «Наконец-то движение на Луначарского открыли», - написали очевидцы в соцсети. Один из автомобилистов опубликовал видео, как выезжает с Московского шоссе на …
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2 апреля 2018, 03:43
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Шумозащитные экраны на кольце по Луначарского в Самаре установят после ЧМ-2018
В Самаре установят шумозащитные экраны на кольце улицы Луначарского и Московского шоссе, а также вдоль Красноглинского шоссе. Об этом заявили в областном минтрансе. На развязке в районе станции метро «Московская» работы проведут летом после ЧМ-2018-м, передает портал 63.ru. Экраны …
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21 февраля 2018, 12:20
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Очевидцы: в Самаре открыли проезд по Луначарского от Московского шоссе до Мичурина
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12 декабря 2017, 03:15