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В Самарской области сократилось количество вице-губернаторов
Во вторник, 25 сентября, была утверждена новая структура регионального правительства. Количество вице-губернаторов сократилось с 6-ти до 4-х, заместителей председателей правительства - с 10-ти до 4-х.
Теперь появился департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области, ему передаются полномочия министерства экономического …
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25 сентября 2018, 09:01
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В блогах: Рубежное. Жители негодуют: "Ни из дома, ни домой добраться невозможно!"
В Самаре жители Рубежного через Твиттер обратились к властям области, чтобы они обратили внимание на ситуацию, сложившуюся с общественным транспортом в этом микрорайоне. По словам горожан, ни из дома, ни домой добраться невозможно, особенно по выходным дням. Самарцы жалуются, …
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25 сентября 2018, 07:41
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В Самарской области «Калина» улетела в кювет после ДТП
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25 сентября 2018, 06:09
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Николай Абашин возглавит министерство сельского хозяйства Самарской области
Во вторник, 25 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с главой Кинельского района Николаем Абашиным. Он предложил ему занять должность министра сельского хозяйства и продовольствия.
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25 сентября 2018, 05:41
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В блогах: прямой выход на улицу из квартиры на втором этаже
Блогер Владислав Харчев рассказал про "прямой выход на улицу из квартиры на втором этаже". Житель самарской девятиэтажки в районе пересечения Московского шоссе и Димитрова сделал вот такую лестницу с перилами и ступенями. Это архитектурное чудо выходит прямо на проезжую …
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24 сентября 2018, 10:33
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В блогах. Отвечайте за слова: Сызранцы "крепко выругали" городскую администрацию
В паблике «Черный список. Сызрань» соцсети "ВКонтакте" крепко выругали городскую администрацию. Местные жители напомнили чиновникам их же обещание сделать дорожную разметку на пути детей в школу. Горожане негодуют, что, например, на перекрестке в районе 23-го и 29-го домов по …
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21 сентября 2018, 10:17
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В блогах: значительная часть работников СПЗ получила на руки трудовые книжки
Блогер Игорь Кондратьев сообщил, что значительная часть работников «Самарского подшипникового завода» получила на руки трудовые книжки. Их просто сократили. "Об этом сообщили уже бывшие сотрудники предприятия, - пишет автор. - Сотни людей разного возраста остались без работы. При этом …
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21 сентября 2018, 10:11