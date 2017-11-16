Блогер Владислав Харчев поведал "про пропаганду употребления водки за госсчёт возле самого главного здания Самары". "Новая государственная контора Роскачество решила закупить наружную рекламу на остановках и начала рекламировать свою пользу для россиян в отношении одних из самых популярных и востребованных товаров (по их мнению). Вот такая реклама на остановке около "белого дома" в Самаре намекает, что большинство сограждан потребляют соленые огурцы в целях закусывания алкоголя. Вот так вот, рекламировать алкоголь на ТВ и в интернете запрещено законом, а на остановках около вузов и около самарского БД - можно. Как считаете, тут есть "чему возбудиться" Роспотребнадзору?" - вопрошает автор. Самарцы отреагировали с иронией: "Не увидели в этой рекламе намёка на алкоголь. По-вашему, закусывают только водку? Тут также возможна опаснейшая пропаганда картофельного пюре..."
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В блогах: «Что первым делом видят гости Самары?»
"Что первым делом видят гости Самары, приезжая в наш сильный и просвещенный город на поездах? - спрашивает в "Фейсбуке" самарец Алексей Дмитренко. - Правильно. Пандус в плитке, таксистов, "Деточкина", гигантскую парковку перед зданием РЖД, рыбные развалы, офисы микрофинансовых организаций, …
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16 ноября 2017, 11:16
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В блогах: сиквел американского хоррора предложено снять в Самаре
Блогер Павел Новиков «набросил» ироничную новость о том, что самарский загородный парк якобы станет съёмочной площадкой 2-й части фильма ужасов «Оно»! «Один из горожан-собачников недавно повстречал здесь прогуливающегося Стивена Кинга. Король ужастиков остался в жутком восхищении от увиденного (и …
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15 ноября 2017, 11:00
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В блогах: Струкачи могут лишиться своего самого узнаваемого вида
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14 ноября 2017, 06:28
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В блогах: о странностях восстановления плиточных тротуаров в Самаре
Блогер Владислав Харчев обращает внимание на удивительные "странности восстановления плиточных тротуаров после устранения коммунальных аварий". "По теории якобы считается, что плитка намного выгоднее для Cамары, потому что после устранения последствий прорывов раскопанный участок тротуара можно быстро и просто заделать …
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14 ноября 2017, 12:01
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В Самаре на 16-летнего подростка завели дело за пропаганду наркотиков среди первоклассников
Сотрудники прокуратуры провели проверку по факту публикации в соцсетях ролика с пропагандой наркотиков. На видео подросток показывает семилетним первоклашкам упражнения по физкультуре и перечисляет названия видов наркотиков. При этом несовершеннолетний «педагог» учит малышей повторять за ним названия запрещенных веществ.
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7 октября 2015, 04:00
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17-летний самарец оштрафован за пропаганду фашизма
Юноша разместил на своей странице в социальной сети знак нацистской свастики. К административной ответственности молодого человека привлекла комиссия по делам несовершеннолетних при администрации Кировского района Самары. Установлено, что нацистская символика на его странице появилась в январе 2014-го и находилась там …
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16 апреля 2015, 05:58