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«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Появился список самарских дорог, где обновят разметку

Появился список самарских дорог, где обновят разметку

В Самаре за 40 миллионов рублей обновят дорожную разметку, говорится в сообщении на портале госзакупок. Аукцион объявило управление организации торгов мэрии города. Согласно техзаданию, новую разметку нанесут по более чем 30 адресам и вблизи детских учебных учреждений. При выполнении работ 

22 марта 2017, 01:01
В Самаре начали строить новую развязку на Московском шоссе, есть фото

В Самаре начали строить новую развязку на Московском шоссе, есть фото

В Самаре началось строительство развязки на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского. Пока подрядчик - компания «Самаратрансстрой» - вывозит с будущей стройплощадки грунт. Также в первую очередь будет необходимо обустроить инженерные сети и перенести коммуникации.

На данном участке изменится схема движения. 

22 марта 2017, 10:56
Фото в блогах: затопило пригород Тольятти

Фото в блогах: затопило пригород Тольятти

В группе «Дорога63. Первый общественный контроль» соцсети «ВКонтакте» опубликовали фото, как выглядит в эти дни одна из центральных улиц села Тимофеевка, пригорода Тольятти. "Здесь, между прочим, проживает более 5 тысяч человек. На этом участке дороги каждый год в период 
22 марта 2017, 10:27
В блогах: конкурс самарская «Школьная Красавица»

В блогах: конкурс самарская «Школьная Красавица»

Блогер masyom рассказал, что в Самаре на прошлой неделе прошёл финал очередного конкурса "Школьная Красавица". "Он проводится на уровне губернии уже около 10 лет! Несмотря на то, что конкурс детский, участницам и победительницам достаются действительно ценные подарки. И, что 
22 марта 2017, 10:10
ФАС проверит законность роста цен на дорожный битум

ФАС проверит законность роста цен на дорожный битум

Федеральная антимонопольная служба проверит законность роста цен на дорожный битум, используемый в дорожном строительстве. По данным ведомства, только с начала года тонна продукта стала дороже на 50-70 процентов. В ФАС подозревают, что производители битума могли пойти на ценовой сговор в 

21 марта 2017, 04:50
Часть собранных «Платоном» денег получит Самарская область

Часть собранных «Платоном» денег получит Самарская область

Росавтодор направит в 2017 году два с половиной миллиарда рублей на ремонт аварийных мостов. 23 объекта приведут в порядок в 12 регионах страны. Речь идет об Алтайском крае и Краснодарском, Карачаево-Черкесии, Бурятии, Удмуртии, Чувашии, Брянской, Воронежской, Орловской, Пензенской, Тамбовской и 

21 марта 2017, 03:13
Фото в блогах: ремонт Московского шоссе в Самаре

Фото в блогах: ремонт Московского шоссе в Самаре

Блогер Евгений Синюков поделился впечатлениями от ремонта Московского шоссе. «Тут все очень масштабно. Однако конца стройки в обозримом будущем лично я так и не увидел. Например, часть тоннеля со стороны «Самолета» сейчас выглядит вот так. Местные жители живут тут в 
21 марта 2017, 04:38
В Самаре опробовали новый метод борьбы с нетрезвыми водителями

В Самаре опробовали новый метод борьбы с нетрезвыми водителями

Блогер mihail_ivanovic рассказал, что в Самаре опробовали новый метод борьбы с нетрезвыми водителями. "Рейд "Контроль трезвости" по жесткой схеме провели в прошедшую субботу на узком участке Московского шоссе - от Аминева до Ново-Вокзальной. Там сейчас дорога сузилась до 1-2 
21 марта 2017, 04:24
В блогах: неизвестные преступники разбивают и грабят машины самарцев

В блогах: неизвестные преступники разбивают и грабят машины самарцев

В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в столице губернии снова объявили «охоту» на транспортные средства горожан. Преступники разбивают в машинах стёкла и забирают аккумуляторы. Ранее в соцсетях писали, как злоумышленники обливали автомобили кислотой и поджигали. Пострадавших от 
16 марта 2017, 10:19
Рабочие начали заделывать новые ямы на самарских дорогах

Рабочие начали заделывать новые ямы на самарских дорогах

В Самаре стартовал аварийно-ямочный ремонт автодорог, сообщает мэрия. Литой асфальтобетонной смесью восстанавливают участки, поврежденные из-за перепада температур, которым отличилась прошедшая зима. Прежде всего ремонтируются дороги, где пролегают маршруты общественного транспорта и которые могут повлиять на безопасность движения. Учитываются предписания ГИБДД 

3 марта 2017, 11:08
Активисты посчитали ямы на дорогах Самары

Активисты посчитали ямы на дорогах Самары

Ямы на дорогах, разрушение верхнего слоя асфальта и проваленные люки. Таковы результаты проверки активистов Общероссийского народного фронта в Самаре. Дефекты покрытия обнаружены на гарантийных дорогах. Это Аэропортовское шоссе, проспект Ленина, улица Чекистов, Алма-Атинская, Олимпийская, Ерошевского и Ново-Вокзальная.

К проверке качества ремонта 

4 октября 2016, 12:01
В Пензе девушка собственноручно заложила кирпичами яму на дороге

В Пензе девушка собственноручно заложила кирпичами яму на дороге

Жительница Пензы по имени Ксения разместила в Сети информацию о том, что она, явно отчаявшись уповать на добросовестность ответственных лиц и оперативность соответствующих служб, решила своими руками заделать яму на проезжей части. Согласитесь, с подобным можно столкнуться довольно редко. Это 

1 июня 2016, 05:47
В Самаре ГИБДД начала проверку состояния дорог

В Самаре ГИБДД начала проверку состояния дорог

Четыре бригады, которые занимаются аварийно-ямочным ремонтом, не успевают выполнять предписания. Улица Революционная на пересечении с Мичурина - популярное место у автолюбителей для объезда заторов. Дорожная инспекция замеряет ямы. Ширина некоторых более полуметра, глубина 15 сантиметров. В основном разрушаются дороги, которые 
19 февраля 2016, 08:22
В День взятия Бастилии французы сожгли 721 автомобиль

В День взятия Бастилии французы сожгли 721 автомобиль

13 и 14 июля, празднуя День взятия Бастилии, жители Франции подожгли 721 машину. Полиция задержала 723 человека. Если сравнивать с прошлогодним празднованием, в 2015-м сожгли на 23% больше авто. По подозрению в участии в беспорядках также стало больше задержанных – 
16 июля 2015, 04:37
Китайские машины в кризис теряют популярность в России

Китайские машины в кризис теряют популярность в России

Падение продаж «китайцев» уже не первый раз опережает общерыночный спад – так было в 2008-2009-е годы, то же самое наблюдается и сейчас. Падение по рынку составляет около 38%, интерес к китайской автопродукции упал на 64%.

Самые популярные марки у 
6 июля 2015, 08:28
Россияне стали реже покупать машины с «автоматом»

Россияне стали реже покупать машины с «автоматом»

До начала этого года продажи легковых машин с автоматической трансмиссией только росли. Так, пять лет назад на долю автомобилей с АКПП приходилось 33,6% рынка, в 2011 году – 38,1%, в 2012-м - 42,4%, в 2013-м уже 45,8%, сообщает "Автостат".
2 июня 2015, 05:56
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