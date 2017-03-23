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Появился список самарских дорог, где обновят разметку
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22 марта 2017, 01:01
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В Самаре начали строить новую развязку на Московском шоссе, есть фото
В Самаре началось строительство развязки на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского. Пока подрядчик - компания «Самаратрансстрой» - вывозит с будущей стройплощадки грунт. Также в первую очередь будет необходимо обустроить инженерные сети и перенести коммуникации.
На данном участке изменится схема движения. …
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22 марта 2017, 10:56
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Фото в блогах: затопило пригород Тольятти
В группе «Дорога63. Первый общественный контроль» соцсети «ВКонтакте» опубликовали фото, как выглядит в эти дни одна из центральных улиц села Тимофеевка, пригорода Тольятти. "Здесь, между прочим, проживает более 5 тысяч человек. На этом участке дороги каждый год в период …
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22 марта 2017, 10:27
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В блогах: конкурс самарская «Школьная Красавица»
Блогер masyom рассказал, что в Самаре на прошлой неделе прошёл финал очередного конкурса "Школьная Красавица". "Он проводится на уровне губернии уже около 10 лет! Несмотря на то, что конкурс детский, участницам и победительницам достаются действительно ценные подарки. И, что …
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22 марта 2017, 10:10
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ФАС проверит законность роста цен на дорожный битум
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21 марта 2017, 04:50
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Часть собранных «Платоном» денег получит Самарская область
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21 марта 2017, 03:13
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Фото в блогах: ремонт Московского шоссе в Самаре
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21 марта 2017, 04:38
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В Самаре опробовали новый метод борьбы с нетрезвыми водителями
Блогер mihail_ivanovic рассказал, что в Самаре опробовали новый метод борьбы с нетрезвыми водителями. "Рейд "Контроль трезвости" по жесткой схеме провели в прошедшую субботу на узком участке Московского шоссе - от Аминева до Ново-Вокзальной. Там сейчас дорога сузилась до 1-2 …
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21 марта 2017, 04:24
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В блогах: неизвестные преступники разбивают и грабят машины самарцев
В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в столице губернии снова объявили «охоту» на транспортные средства горожан. Преступники разбивают в машинах стёкла и забирают аккумуляторы. Ранее в соцсетях писали, как злоумышленники обливали автомобили кислотой и поджигали. Пострадавших от …
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16 марта 2017, 10:19
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Рабочие начали заделывать новые ямы на самарских дорогах
В Самаре стартовал аварийно-ямочный ремонт автодорог, сообщает мэрия. Литой асфальтобетонной смесью восстанавливают участки, поврежденные из-за перепада температур, которым отличилась прошедшая зима. Прежде всего ремонтируются дороги, где пролегают маршруты общественного транспорта и которые могут повлиять на безопасность движения. Учитываются предписания ГИБДД …
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3 марта 2017, 11:08
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Активисты посчитали ямы на дорогах Самары
Ямы на дорогах, разрушение верхнего слоя асфальта и проваленные люки. Таковы результаты проверки активистов Общероссийского народного фронта в Самаре. Дефекты покрытия обнаружены на гарантийных дорогах. Это Аэропортовское шоссе, проспект Ленина, улица Чекистов, Алма-Атинская, Олимпийская, Ерошевского и Ново-Вокзальная.
К проверке качества ремонта …
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4 октября 2016, 12:01
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В Пензе девушка собственноручно заложила кирпичами яму на дороге
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1 июня 2016, 05:47
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В Самаре ГИБДД начала проверку состояния дорог
Четыре бригады, которые занимаются аварийно-ямочным ремонтом, не успевают выполнять предписания. Улица Революционная на пересечении с Мичурина - популярное место у автолюбителей для объезда заторов. Дорожная инспекция замеряет ямы. Ширина некоторых более полуметра, глубина 15 сантиметров. В основном разрушаются дороги, которые …
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19 февраля 2016, 08:22
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В День взятия Бастилии французы сожгли 721 автомобиль
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16 июля 2015, 04:37
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Китайские машины в кризис теряют популярность в России
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6 июля 2015, 08:28
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Россияне стали реже покупать машины с «автоматом»
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2 июня 2015, 05:56