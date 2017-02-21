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В Самаре при пожаре в зоогостинице сгорели 40 зверей
В группе "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Самаре случился пожар в зоогостинице для животных, сгорели заживо 7 собак и 33 кошки. Частная передержка животных была устроена в доме на улице Омской. По словам клиентов, …
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21 февраля 2017, 09:58
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В блогах: поход на Голубое озеро
Блогер Наталья Козловская рассказала про поход на Голубое озеро в Сергиевском районе. "Чтобы до него добраться, нам пришлось преодолеть почти 5 километров по снегу: где по колено, а где и поглубже. Вымотались основательно, навалялись в сугробах. Озеро представляет собой …
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21 февраля 2017, 09:50
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В блогах: в Тольятти горожан при поиске работы обманывают мошенники
В другой группе "ВК" - "Происшествия Тольятти" - предупреждают, что в Автограде в последнее время активизировались мошенники, обманывающие горожан при поиске работы. Преступники предлагают трудоустроиться якобы диспетчером на телефоне или комплектовщиком. Приехавших на собеседование граждан сначала просят заполнить анкету, …
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17 февраля 2017, 08:15
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В блогах: что станет с Красноглинским холодильником?
Блогер Наталья Ширяева задается вопросом, что станет с Красноглинским холодильником? "Многие знают, что в Самаре есть уникальный объект, который в народе прозвали "холодильником". Он расположен недалеко от Красноглинского шоссе и представляет собой огромный бункер, в котором в советское время хранили стратегический …
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17 февраля 2017, 10:38
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Исследование: Современная молодежь боится взрослой жизни
Сотрудники Международного общества изучения поведенческого развития (IJBD) установили, что современные студенты не желают взрослеть. Всего в исследовании участвовали около ста учащихся.
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8 июля 2016, 12:42
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Под Самарой прошел форум православной молодежи
Первый губернский молодежный форум "Отечества наследники" собрал у подножия Царева кургана в поселке Волжский более тысячи студентов высших и средних учебных заведений Самарской области.
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1 июня 2016, 04:51
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В блогах: Молодёжный центр "Самарский"
Блогер pravdagon интересуется, "а чем занимается муниципальный "Молодёжный центр "Самарский"? "Главной обязанностью этого учреждения является трудоустройство молодежи. Однако выяснилось, что список вакансий есть, работа есть, а вот денег - нет. Отсылают ожидать летнего сезона, когда средства перечислит департамент культуры. …
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12 февраля 2016, 09:26
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Форум "Инженеры будущего - 2016" пройдет в Удмуртии
VI международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего - 2016" пройдет в Удмуртии. Соответствующая договоренность достигнута между Союзом машиностроителей России и правительством региона. До этого он трижды проводился на берегах Байкала в Иркутской области, один раз в Башкирии и один раз …
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25 января 2016, 05:19