|
В блогах: 97% самарцев не волнует проблема сноса исторических зданий
Самарский архитектор Дмитрий Орлов отреагировал на сообщение, что 97 процентов жителей Самары вообще не волнует проблема сноса исторических зданий в центре города. "Все это очень похоже на мои впечатления от общения с согорожанами. Но не на мои собственные предпочтения, …
|
7 декабря 2018, 11:45
|
В блогах: битва за сахар в "Ашане"
Блогер ruben4eg163 поведал, что в "Ашане" якобы смели с поддона весь сахар. "Победный клич счастливчика, урвавшего последний килограмм, слышался на 9-й кассе. Судя по рваным пакетам, грызлись за каждый грамм. Или дегустировали? Что случилось? С нового года поднимаются цены …
|
8 декабря 2018, 09:39
|
Появилось видео задержания тольяттинца, подозреваемого в нападениях на женщин
Опубликовано видео задержания молодого человека, подозреваемого в нападениях на женщин. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, оперативники главного управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из Тольятти и сотрудниками УТ МВД России по ЦФО задержали подозреваемого на …
|
7 декабря 2018, 05:15
|
Житель Самарской области едва не задушил брата из-за квитков за «коммуналку»
|
7 декабря 2018, 04:46
|
В блогах: администрация Ленинского района "креативно" украсила свое здание
Самарец Андрей Соколов показал в "Фейсбуке", как администрация Ленинского района умудрилась украсить свое здание к Новому году. "В любом случае символично! Неужели до такого утренняя зарядка доводит?" - иронизирует автор. Читателей креатив чиновников повеселил. Даже предложили это здание досрочно объявить …
|
6 декабря 2018, 07:48
|
В блогах: самарцы попросили оставить на дорогах светофоры с секундомерами
В паблике "ВК" - "Новости Самары - Самара life" горожане попросили оставить на дорогах светофоры с секундомерами. Пост адресован ГИБДД и областному правительству. "Такие светофоры нужны, чтобы водители были предупреждены о том, сколько времени у них есть для проезда …
|
6 декабря 2018, 07:42
|
В блогах: ты маньяк?
Об абсурдной ситуации поведали в паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте". По ночному Автограду теперь ходят молодые активисты и спрашивают запоздалых прохожих, не маньяки ли те... Похоже, город накрыло подобие истерии после случившегося на днях нападения молодого парня с ножом на …
|
6 декабря 2018, 07:28
|
В блогах: в Самаре плохие дороги? Это совсем не так
Самарец Андрей Ишмуратов заявил в "Фейсбуке", что у нас далеко не самые плохие дороги. "У нас любят говорить, будто в Самаре плохие дороги. На самом деле это не так. Совсем не так. Это просто устоявшаяся фигура речи, имеющая не …
|
5 декабря 2018, 09:04