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Самарские банки бьют рекорды по объему выдачи ипотечных кредитов

Самарские банки бьют рекорды по объему выдачи ипотечных кредитов

Средняя ставка по ипотеке в России достигла 9,65 процента при плановом значении в 9 c половиной. И этот показатель продолжит расти, до конца года - точно. Теоретически, он даже может подняться до психологической отметки в 10%. Самарские банки бьют рекорды 
7 ноября 2018, 07:27
В блогах. С козы на кота: Варламов предложил изменить герб Самары

В блогах. С козы на кота: Варламов предложил изменить герб Самары

Известный блогер Илья Варламов предложил изменить герб Самары. "Главная достопримечательность Самары - коты", - пишет автор в "Инстаграме". - Надо развивать линию на кошачью столицу России! Нигде я еще не видел столько котов на улицах. Они в каждом окне, 
7 ноября 2018, 06:02
В блогах: в Самаре появился

В блогах: в Самаре появился "дом кошмаров"

В паблике "Гражданский патруль" соцсети "ВКонтакте" поведали про дом кошмаров, который пугает жителей Самары. Речь идет о хрущевке на улице Революционной.

"Оголенная проводка, торчащая из стен, разрушающиеся лестницы, падающие на голову кирпичи и стойкая канализационная вонь мешают жить 
7 ноября 2018, 05:41
Около 6 тысяч человек участвовали в Параде Памяти в Самаре

Около 6 тысяч человек участвовали в Параде Памяти в Самаре

В среду, 7 ноября, около 6 тысяч человек приняли участие в Параде Памяти на площади Куйбышева. Это парадные расчеты армии, ветеранских и патриотических организаций, спортивных школ, сузов и вузов, кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ. 
 
Напомним, что масштабное мероприятие посвящено 
7 ноября 2018, 05:36
В блогах: как живут дети в реабилитационном центре для сирот

В блогах: как живут дети в реабилитационном центре для сирот

Блогер Ольга Шелест побывала в Отрадном в реабилитационном центре для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. "Сейчас там находится 20 ребят, из них 11 - сироты, 9 - оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, - пишет автор. - За 
6 ноября 2018, 05:53
В блогах: доброе дело на асфальте

В блогах: доброе дело на асфальте

Блогер Михаил Суханов рассказал, что возле пешеходных переходов на перекрёстке Авроры и Дыбенко на асфальте появилась такая вот "социальная реклама". 
"Если это поможет предотвратить хоть одно ДТП и спасти жизнь зазевавшегося пешехода - уже не зря краску потратили. Доброе дело 
6 ноября 2018, 05:41
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