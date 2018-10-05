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Материалы по теме:

В Сызрани пациент «под кайфом» размахивал ножом и пугал врачей

В Сызрани пациент «под кайфом» размахивал ножом и пугал врачей

В ночь на четверг, 4 октября, к полицейским в Сызрани обратились врачи из городской больницы. Они рассказали, что 22-летний мужчина ведет себя неадекватно, размахивает ножом. По всей видимости, устроивший дебош пациент находился под воздействием наркотиков. Прибывшие в медучреждение силовики установили, 
5 октября 2018, 09:17
В блогах: самарцы просят защитить озеро Леснуха

В блогах: самарцы просят защитить озеро Леснуха

Жители Пятой просеки через "Твиттер" обратились к областному Минлесхозу, чтобы он все-таки поставил на учет скандально известное озеро Леснуха, которое засыпали строительным мусором. Озеро находится рядом с территорией, где одна из стройкомпаний Самары собиралась возвести несколько 24-этажных высоток. Тема 
5 октября 2018, 08:47
В блогах:

В блогах:"А не ухи ли вы там поели?": как жители Волгаря добираются на "большую землю"

Самарчанка Мария Гуторова показала в Фейсбуке, как обычно выглядит утро в микрорайоне "Волгарь".

"Сегодня мы выехали пораньше, и пробка была в три ряда. - пишет девушка. - Дорога, по которой едут машины, это и не дорога вовсе, а насыпь. 
5 октября 2018, 08:31
Бизнесмены из Узбекистана хотят наладить сотрудничество с самарскими предприятиями

Бизнесмены из Узбекистана хотят наладить сотрудничество с самарскими предприятиями

В Самару прибыла делегация из Кашкадарьинского района Республики Узбекистан. Представители этого региона хотят наладить сотрудничество с компаниями и предприятиями Самарской области в самых разных областях. 
 
За первое полугодие 2018 года объем торговли Самарской области и Узбекистана превысил 90 миллионов долларов, что 
4 октября 2018, 09:48

"Распил бабла?": В Самаре в 1-3 метрах друг от друга поставили одинаковые таблички

Самарец Владислав Харчев рассказал в ФБ, что на Ленинградской - главной пешеходной улице Самары - буквально в одном-трех метрах друг от друга поставили идентичные таблички. На них карта города с нанесенными достопримечательностями и театрами.

"В чем же смысл такого расточительства? 
4 октября 2018, 08:58
В блогах: на улицах немецкого Штутгарта появился трамвай с самарским гербом

В блогах: на улицах немецкого Штутгарта появился трамвай с самарским гербом

Самарчанка Татьяна Акимова поведала в "Фейсбуке", что на улицах немецкого Штутгарта появился трамвай с самарским гербом. "Вот такие молодцы они, наши побратимы, - пишет девушка. - Оказывается, в Штутгарте местные власти назвали именем нашего города еще один из мостов. 
4 октября 2018, 08:52
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