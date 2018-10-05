В блогах:"А не ухи ли вы там поели?": как жители Волгаря добираются на "большую землю"



"Сегодня мы выехали пораньше, и пробка была в три ряда. - пишет девушка. - Дорога, по которой едут машины, это и не дорога вовсе, а насыпь. … Самарчанка Мария Гуторова показала в Фейсбуке, как обычно выглядит утро в микрорайоне "Волгарь"."Сегодня мы выехали пораньше, и пробка была в три ряда. - пишет девушка. - Дорога, по которой едут машины, это и не дорога вовсе, а насыпь.