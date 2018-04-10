Блогер Александр Жоголев поведал, что "самарский Арбат" потихоньку осыпается... "Коллега по работе прогулялся с ребёнком по Ленинградской и в офис пришёл немного в "приподнятом" настроении от шока... Ребёнка чудом не прибило каменной глыбой, упавшей с балкона дома № 78 по Молодогвардейской (это в двух шагах от знаменитого "Дяди Стёпы"). Я вначале засомневался, ведь там вроде бы все фасады и так завёрнуты в чехлы и строительные леса. В общем, решил заглянуть с инспекцией. Увы, коллега оказался прав... Почему до сих пор эту рухлядь не огородили, мне не понятно? Повесили только табличку - и все дела. Тут же на Самарской два чела ремонтировали кровлю, поднимали тяжелые листы оцинковки. Ограждений, естественно, никаких внизу нет. А если маленький кусочек оцинковки слетит - срежет пешехода как автогеном", - пишет Жоголев.
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Военные сборы школьников пройдут в Самарской области
В Самарской области на военные сборы привлекут школьников. 2343 допризывника пройдут пятидневную подготовку. На территории образовательных учреждений во всех девяти районах Самары организуют 23 сборных пункта. Аналогичные мероприятия организуют для детей из движения «Юнармия». Всего по области 35-часовой курс подготовки …
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10 апреля 2018, 12:25
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Переправа на СВП Самара – Рождествено пока работает
Переправа через Волгу Самара - Рождествено на судах с воздушной подушкой (СВП) пока работает. Эту информацию подтвердили на самарском речном вокзале. Движение амфибий временно прекращалось с воскресенья из-за ледохода, но сейчас «подушки» снова ходят, речники постоянно следят за ситуацией, передает …
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10 апреля 2018, 11:28
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Самая важная история – кредитная
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10 апреля 2018, 10:52
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В блогах: «Мягкие игрушки выбросили в мусорный бак»
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10 апреля 2018, 07:02
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Порушенную тротуарную плитку в этом месяце восстановят в Самаре
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10 апреля 2018, 10:07
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В блогах: про самарских художников и настоящий стрит-арт
Блогер Жанна Скокова размышляет, существует ли в Самаре настоящий живой стрит-арт. «Одно из самых ярких и скандальных его направлений - это граффити. В 1940-х годах оно зародилось как протестное движение во Франции. Но в СССР были панно и мозаики, …
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7 апреля 2018, 11:06
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В блогах: «Все, что нужно знать про бункер Сталина в Самаре»
Самарец Армен Арутюнов показал в «Фейсбуке» «все, что нужно знать про бункер Сталина в Самаре». Автор опубликовал скрин рекламного объявления о работе объекта. «Бомбоубежище резервной Ставки Верховного Главнокомандования. Самарский туризм ставит на бункер Сталина. Время действует безотказно. Часы работы. Понедельник …
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7 апреля 2018, 08:50
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Духовно-нравственную литературу для осужденных собирают в Самаре
Блогер Нина Дюкова поведала, что управление ФСИН по Самарской области впервые проводит месячник по сбору литературы духовно-нравственного содержания. Мероприятие организовано в целях совершенствования работы по воспитанию осужденных, пополнения книжного фонда библиотек исправительных учреждений.
Библиотеки колоний и следственных изоляторов пополняются …
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6 апреля 2018, 08:00
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В блогах: Решаю проблемы с крышей. Недорого
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3 апреля 2018, 06:38
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В блогах: и мимы есть в Самаре, и свой Джексон...
Блогер s7005 поведал про самарский свадебный кризис: "Некоторое время назад здание, где находится арт-гостиная "Вернисаж", позиционировало себя как самый большой магазин свадебного платья... разумеется, в Самаре. Но пришлось свернуться. Не берет народ платья. Все-таки в Самаре и области стали действительно …
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13 марта 2018, 08:02
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В блогах: "Почему в Самаре ненавидят пешеходов и желают им смерти?"
Блогер Виталий Политов задается вопросом, "почему в Самаре ненавидят пешеходов и желают им смерти"? Автор поведал про опасный перекресток на пересечении Мичурина и Московского шоссе. "Из-за чьего-то непродуманного решения здесь ежедневно сотни (если не тысячи) людей подвергаются опасности быть сбитыми. Из-за …
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13 марта 2018, 07:00
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В блогах: Неприятные перегибы со списанием долгов за коммуналку
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6 марта 2018, 07:15