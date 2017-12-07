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Фото в блогах: что осталось от Дворца спорта на Молодогвардейской
Блогер Игорь Кондратьев показал, как сегодня "выглядит территория, которую по адресу: улица Молодогвардейская, 222, занимал 51 год Ледовый дворец спорта". "Как видим, от строительного мусора практически не осталось и следа, техника всё почистила, что называется, под метёлку. Видим «пирог» …
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7 декабря 2017, 02:17
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Самарские отели и гостиницы продолжают готовиться к Чемпионату мира
Пока прошли сертификацию FIFA 344 объекта суммарно на 12 тысяч номеров, в которых уже могут разместиться 30 тысяч туристов. Однако, многим гостиницам еще предстоит улучшить качество апартаментов и получить паспорт безопасности, который показывает, что в заведении соблюдены антитеррористические меры. Два …
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7 декабря 2017, 09:12
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После жеребьевки ЧМ-2018 по футболу подорожали авиабилеты в Самару
В России после жеребьевки ЧМ-2018 по футболу подорожали авиабилеты. В среднем у авиакомпаний стоимость одного проездного документа в города-организаторы будущего мундиаля выросла на 10 процентов. Такие данные приводят на портале Аviasales - крупнейшем поисковом сервисе авиабилетов, обрабатывающем около двух миллионов …
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6 декабря 2017, 07:08
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В блогах: В Самаре учителей просят подписаться на "твиттер" министра?
Пользователь под ником Poohmanoff поведал в соцсети "Твиттер", какие необычные объявления сейчас распространяет самарское минобрнауки в подведомственных учреждениях. Чиновники просят наладить работу по регистрации педколлективов в "Твиттере", чтобы затем подписаться на личные странички руководителей ведомства и поволжского управления минобразования. Poohmanoff с …
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5 декабря 2017, 09:23
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В блогах: Пошел по стопам отца
Блогер Илья Круговой рассказал, что сын известного самарского бизнесмена Ивана Мотынги, которого тоже зовут Иван, пошел по стопам отца. Молодой 25-летний парень возглавил городскую федерацию дзюдо, место президента которой стало вакантным после того, как прежний руководитель Рустам Хасаев пошел на повышение …
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5 декабря 2017, 08:18
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В блогах: Трамвайный ад, или Почему в Самаре всегда будут пробки
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5 декабря 2017, 07:04
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Завершена расчистка 35 га леса вокруг стадиона «Самара-Арена»
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4 декабря 2017, 01:12
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Названы сборные и даты самарских матчей группового этапа ЧМ-2018
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1 декабря 2017, 08:28
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Допинг официально помог самарцу стать олимпийским призером
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13 июля 2017, 09:07
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В блогах: первая самарская губернская олимпиада
Блогер Нина Дюкова рассказала про первую самарскую губернскую олимпиаду: "Она была проведена летом 1920 года. Состоялась в рамках подготовки к I Всероссийской олимпиаде республики. На площадке Центрального спортклуба (за городским театром) был вывешен огромный лозунг "Да здравствует Олимпиада в …
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13 марта 2017, 09:56
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В Самаре прошел Олимпийский бал
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22 декабря 2016, 11:56
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В блогах: на чем ездят олимпийские чемпионки из Тольятти
Блогер chaga рассказал про транспорт, на котором ездят четыре девчонки, взявшие для России золотые медали на минувшей Олимпиаде в Бразилии.
Блогер chaga посвятил свой пост транспорту олимпийских чемпионов из Самарской области и опубликовал фото.
«Речь об автобусе гандбольного …
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22 сентября 2016, 02:40