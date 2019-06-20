В Октябрьске девушка на «десятке» врезалась в стоящую перед «зеброй» иномарку … В среду, 19 июня, в Октябрьске произошла авария с пострадавшими. Вечером 23-летняя девушка на ВАЗ-21101 ехала около дома № 34 по улице Макаренко. По версии полицейских, она не сумела справиться с управлением и врезалась в иномарку Renault Sandero, которая в