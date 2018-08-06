В Самаре начались суды по делам об обмане дольщиков «Кросса» и «Металлоптторга» Сегодня, 1 апреля 2014 года, в Самаре стартовали сразу два процесса над недобросовестными застройщиками. В Ленинском районном суде рассматривают дело директора компании «Кросс» Татьяны Сафоновой. По версии следствия, она обманула более 180 дольщиков на 186 млн рублей. В Советском районном суде на …