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В Советском районном суде на 

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В Самаре дело об обмане дольщиков СК «Кросс» на 186 млн рублей передано в суд

Для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Самары передано дело об обмане дольщиков строительной компании «Кросс». Люди ждут обещанных квартир 10 лет. Директор и учредитель ООО «Кросс» 49-летняя Татьяна Сафронова обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

По версии 

7 марта 2014, 12:55
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