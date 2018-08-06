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В областной столице прошел марафон на Кубок главы Самары
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21 августа 2017, 06:52
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Побегали и освежились: про кросс «Сокольи горы» на лыжной базе в Самаре
Блогер bepowerback рассказал, что в прошедшую субботу в Самаре состоялся 1-й открытый легкоатлетический кросс «Сокольи горы». «Более 250 участников разных возрастов - от 13 до 60 лет и старше - вышли на старт бегового кросса на дистанциях 3, 5 …
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8 августа 2017, 07:33
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В блогах: движение - жизнь
Блогер hooligan_girl63 рассказала, что "группа самарских активистов готовится к марафону, который состоится 2 октября". "Вчера был тренировочный забег, а я поехала в качестве поддержки на велосипеде - вещи везти, следить, чтоб никто не потерялся. Маршрут начинался в парке Гагарина, …
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20 июля 2016, 10:29
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В США участница марафона стала жертвой нападения медведя
ЧП произошло в минувшую субботу на территории заповедника Valles Caldera (США, штат Нью-Мексико). Во время марафонского забега, который проходил через национальный парк, на одну из спортсменок напала самка черного медведя (барибала). Женщина получила множество легких ранений и царапин, однако повреждения …
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20 июня 2016, 04:29
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В Самаре проходит благотворительный марафон "Добрый бег"
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17 апреля 2016, 12:28
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В Самаре начались суды по делам об обмане дольщиков «Кросса» и «Металлоптторга»
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1 апреля 2014, 12:28
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В Самаре дело об обмане дольщиков СК «Кросс» на 186 млн рублей передано в суд
Для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Самары передано дело об обмане дольщиков строительной компании «Кросс». Люди ждут обещанных квартир 10 лет. Директор и учредитель ООО «Кросс» 49-летняя Татьяна Сафронова обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
По версии …
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7 марта 2014, 12:55