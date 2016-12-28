В блогах: самарцы запустили акцию «Дед Мороз - каждый из нас» рассказала , что в Самаре группа неравнодушных граждан организовала акцию "Дед Мороз - каждый из нас". "Она заключается в том, что ребята приезжают в гости к семьям, в которых есть дети-инвалиды, и устраивают для них праздник. Мы … Блогер Наталья Ширяева, что в Самаре группа неравнодушных граждан организовала акцию "Дед Мороз - каждый из нас". "Она заключается в том, что ребята приезжают в гости к семьям, в которых есть дети-инвалиды, и устраивают для них праздник. Мы