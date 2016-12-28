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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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В Самаре снесут многоквартирный дом возле Иверского монастыря

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В Самаре нашли ручную гранату возле заброшенного дома на 9 просеке

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В Самаре с 9 утра горит дом на Печерской

В Самаре с 9 утра горит дом на Печерской

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На 113 году в Японии скончался самый старый житель Земли

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7 апреля 2015, 04:50
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