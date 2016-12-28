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Появилось фото нового стадиона на площади Куйбышева в Самаре
В ЖЖ появились фотографии ледовых скульптур на площади Куйбышева в Самаре. Одна из них изображает новый стадион "Самара Арена", который строят в Радиоцентре к ЧМ-2018. Блогер fydora жалуется, что Самара плохо украшена к Новому году. "Притом что на улице …
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28 декабря 2016, 10:05
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В блогах: самарцы запустили акцию «Дед Мороз - каждый из нас»
Блогер Наталья Ширяева рассказала, что в Самаре группа неравнодушных граждан организовала акцию "Дед Мороз - каждый из нас". "Она заключается в том, что ребята приезжают в гости к семьям, в которых есть дети-инвалиды, и устраивают для них праздник. Мы …
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28 декабря 2016, 09:27
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В блогах: в Самаре подростки грабят тележки
Блогер Дмитрий Ширяев рассказал, как "малолетние пацаны из Крутых Ключей ломают ради червонцев тележки из "Ашана". "Подростки наловчились доставать монеты из них с помощью детали от канцелярского зажима. Бизнес опасный. Ребятам приходится бегать от мигрантов, официально там работающих. Копят …
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27 декабря 2016, 09:01
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В блогах: когда водители будут озвучивать названия остановок?
В группе "Услышано Самара" соцсети "ВКонтакте" обращаются к властям города с вопросом, "когда же наконец водителей муниципального транспорта заставят озвучивать названия остановок"? "Или, может, они стесняются или сами не знают маршрута? К чему всё это? Гости нашего города, да …
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23 декабря 2016, 11:12
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В Самаре из горящего дома эвакуировали 4 детей и 18 взрослых
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16 ноября 2016, 09:59
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В Самаре снесут многоквартирный дом возле Иверского монастыря
До конца этого года в Самаре должны снести многоквартирный дом, расположенный по адресу: Вилоновская, 4. Он находится возле Иверского монастыря. Информация о предстоящем сносе двухэтажного здания опубликована на портале госзокупок. Согласно конкурсной документации на эти цели из городского бюджета выделят …
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5 октября 2016, 12:12
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В Самаре нашли ручную гранату возле заброшенного дома на 9 просеке
В воскресенье, 11 сентября, в Самаре на улице нашли ручную гранату. Боеприпас обнаружили возле заброшенного дома на 9-й просеке, сообщает samru со ссылкой на МЧС.
Информация о потенциально опасной находке поступила в экстренные службы города накануне. На место …
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12 сентября 2016, 11:20
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В Самаре с 9 утра горит дом на Печерской
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2 сентября 2016, 10:39
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Топ-новости: трагедия на трассе, самый старый житель планеты, освобождение заместителя главы Самары
Под Самарой в столкновении Hyundai и Daewoo погибла 40-летняя автоледи. Авария случилась в воскресенье, 20 декабря, примерно в два часа дня. Подробности: здесь.
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21 декабря 2015, 06:59
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На 113 году в Японии скончался самый старый житель Земли
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7 июля 2015, 03:39
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Самый пожилой мужчина Европы скончался в возрасте 111 лет
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23 июня 2015, 03:27
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Звание «старейшей в мире» перешло к 115-летней Джералиэн Тэлли из Мичигана
По сведениям международной геронтологической службы, на сегодняшний день долгожительницей мира стала 115-летняя Джералиэн Тэлли из Мичигана. Не так давно скончалась 116-летняя Гертруда Уивер.
Предположительно, есть люди старше Джералиэн Тэлли, однако у них нет документов, подтверждающих дату рождения.
Тэлли говорит, что …
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7 апреля 2015, 04:50