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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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В Самаре тоннель к следующей станции метро проложат за 9 месяцев

По словам метростроителей, чтобы провести тоннель от «Алабинской» к следующей станции «Самарская», осталось пройти еще 680 метров. Спуски на новую станцию планируют разместить на Самарской площади по улице Ярмарочной. Есть предложение оформить вход на «Самарскую» в виде шайбы, так как 

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В блогах: что будет со старым аттракционом в Загородном парке?

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13 марта 2014, 02:39
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