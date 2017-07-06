В Самаре дедушку выгнали из дома, и он уже 10 лет живет в гараже В паблике «ЧП Самара/Тольятти» поведали печальную историю про дедушку, который уже больше 10 лет проживает в гараже в Кировском районе Самары. Ему 87 лет, пенсию не получает, так как документов никаких нет. Пытался много лет восстановить, но все безуспешно. Из …