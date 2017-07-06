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Когда к инвалидности ведет психиатрия
Блогер Игорь Кондратьев показал, как работает бюро психиатрического профиля медико-социальной экспертизы на улице Молодогвардейской. "Здесь отдельный вход и безбарьерная среда, даже окна помечены специальными знаками. У некоторых людей, имеющих проблемы с психикой, достаточно непростые отношения с визуальным определением неких …
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6 июля 2017, 06:14
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Бакалавров политеха попросили помочь университету Королева
Блогер Игорь Кондратьев сообщил о маленькой сенсации, которая прозвучала на торжественном вручении дипломов выпускникам бакалавриата химико-технологического факультета Самарского технического университета. Ребят из политеха попросили помочь Национальному исследовательскому университету имени Королева. Оказывается, в объединенном вузе есть 4 бюджетных места в …
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4 июля 2017, 09:00
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В Самаре дедушку выгнали из дома, и он уже 10 лет живет в гараже
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4 июля 2017, 08:00
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В «Алабинскую» вложат еще 187 миллионов рублей
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4 июля 2017, 03:50
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В блогах: темная история с платежами в Фонд капремонта
Блогер Андрей Ишмуратов обратился через "ЖЖ" к руководству самарского областного фонда капитального ремонта. "Я - добросовестный плательщик взносов на капремонт. Но фонду эти деньги, видимо, не нужны. Дело в том, что на сайте ФКР уже больше месяца не работает …
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4 июля 2017, 09:20
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Названы сроки открытия второго входа на станцию «Алабинская»
Второй вход на станцию метро «Алабинская» в Самаре планируют открыть в мае 2018 года. По словам руководителя Управления капитального строительства Самарской области Реналя Мязитова, это станет возможным после завершения всех запланированных работ, передает 63.ru. В настоящее время идет работа …
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19 июня 2017, 11:14
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Появилась схема размещения новых станций метро на Самарской и площади Куйбышева
В сети появилась схема для проекта размещения в Самаре двух следующих станций городского метрополитена – «Самарской» и «Театральной». Судя по изображению, входы на станцию «Самарская» предполагается построить в сквере Устинова, на пересечении улиц Самарской и Ярмарочной. Есть предложение оформить спуск …
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20 апреля 2017, 01:38
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В Самаре тоннель к следующей станции метро проложат за 9 месяцев
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19 апреля 2017, 03:39
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В блогах: что будет со старым аттракционом в Загородном парке?
Блогер agla_ya2009 интересуется, "какая судьба ожидает вот этот паровозик в самарском загородном парке"? "Помню, когда-то лихо на нем ездили, гремел он жутко. Те, кто сидел на первых местах, визжали ещё громче. Так-то, вроде, уже и атавизм, несовременно, отжило, мусор... …
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25 августа 2016, 10:19
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Девушка посетила Disneyland по билету 22-летней давности
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23 мая 2016, 11:41
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В Самаре выявлены нарушения при эксплуатации аттракционов в парке им. Гагарина
Прокуратура сообщила о результатах проверки аттракционов в самарском парке им. Гагарина. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что персонал не прошел внеочередную проверку знаний по электробезопасности. Устройства не укомплектованы испытанными электрозащитными средствами.
В отношении исполняющей обязанности управляющего парком Нины Филимоновой возбуждено административное дело. …
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13 марта 2014, 02:39