В Самаре за падение 17-летнего подростка в лифтовую шахту ответит инженер В Самаре будут судить инженера по охране труда одного из ООО. Специалиста обвиняют в нарушении правил безопасности во время строительных работ, повлекших за собой гибель человека.



По версии следствия, 27 ноября прошлого года 17-летний подросток находился на стройплощадке на …