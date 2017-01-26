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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 января 2017г 
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Материалы по теме:

В блогах: о тротуаре для самарских студентов

В блогах: о тротуаре для самарских студентов

Блогер Денис Зацепин обращает внимание властей на опасный пешеходный маршрут для студентов самарского университета. "После объединения бывших "госа" и "аэрокоса" резко увеличился поток учащихся, перемещающихся между учебными корпусами на Ново-Садовой и Московском шоссе. Студенты не самый богатый народ. Покупать 
26 января 2017, 05:36
В блогах: как оформляют компенсацию за детский сад в Самаре

В блогах: как оформляют компенсацию за детский сад в Самаре

Самарчанка Татьяна Турчан рассказала в "Фейсбуке", что с 1 января 2017 года оформить компенсацию части родительской платы за детсад - гиблое дело.

"Я подавала документы в МФЦ. Не верьте, что справку о составе семьи там запросят сами - 
26 января 2017, 02:30
Самарские активисты собирают подписи против передвижного дельфинария

Самарские активисты собирают подписи против передвижного дельфинария

В группе "Спасем дельфинов" соцсети «ВКонтакте» опубликовали обращение к пользователям Сети, призывающее подписать петицию против установленного в Самаре передвижного дельфинария. В петиции сообщается о жутких условиях содержания животных. В Самаре в крошечном бассейне держат два дельфина и полярного кита. 
26 января 2017, 02:21
В блогах: Самара не для пешеходов

В блогах: Самара не для пешеходов

Блогер hooligan_girl63 пожаловалась, что "Самара не для пешеходов". "Ходить по моему двору в районе улицы Димитрова можно только по машинной колее. Вдоль самой Димитрова до Московского ходить вообще тяжко: много снега, а под ним кочки льда. Совсем трудновыполнимая задача 
24 января 2017, 05:48
В самарской больнице после родов умерла 25-летняя женщина

В самарской больнице после родов умерла 25-летняя женщина

Самарские следователи завели уголовное дело по факту смерти молодой женщины после родов в родильном отделении городской больницы №10. Трагедия произошла в ноябре 2016 года. По версии следствия, трагедия случилась по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медиками своих профессиональных обязанностей.

Сообщается, что женщина 

23 января 2017, 05:27
Питерская панк-группа перевернулась на автобусе по пути на концерт в Тольятти

Питерская панк-группа перевернулась на автобусе по пути на концерт в Тольятти

Вчера, 6 января, по пути на концерт в Тольятти перевернулся автобус с питерской панк-группой «Sonic Death», пишет портал tltgorod.ru. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Кировской области, на 9 километре автомагистрали «Вятка».

ДТП случилось утром. По неустановленным причинам водитель микроавтобуса «Фиат» 
7 января 2017, 03:52
Под Уфой неизвестный в медицинской маске расстрелял пассажирский автобус

Под Уфой неизвестный в медицинской маске расстрелял пассажирский автобус

Чрезвычайное происшествие случилось в башкирском поселке Ново-Булгаково. Под обстрел попал пассажирский автобус. Неизвестный мужчина в медицинской маске высказал возмущения в адрес водителей маршруток, достал оружие и сделал несколько выстрелов в автобусы.
Затем злоумышленник сел в стоявшую поблизости «пятерку» и ухал 

23 декабря 2016, 11:27
В Тольяттинской поликлинике девушка устроила драку в очереди и обругала врача матом

В Тольяттинской поликлинике девушка устроила драку в очереди и обругала врача матом

В Тольятти 20-летняя нигде не работающая девушка привлечена к административной ответственности за оскорбление медицинского работника, сообщает областная прокуратура.
 
Как установило надзорное ведомство, 9 сентября этого года молодая особа пыталась попасть на прием к врачу-педиатру Тольяттинской ГП № 4 вне 
22 декабря 2016, 10:06
В Ставропольской ЦРБ после капремонта открылось спецотделение для ветеранов войн

В Ставропольской ЦРБ после капремонта открылось спецотделение для ветеранов войн

Теперь здесь в комфортных условиях могут получить квалифицированную помощь не только участники Великой Отечественной, но и лица, приравненные к ним, ветераны локальных конфликтов и чернобыльцы.
В корпусе, пять лет назад приспособленном под специализированное отделение, отремонтировали крышу, смонтировали пандус и поручни 

21 декабря 2016, 03:06
Ученые установили, что пациенты врачей-женщин умирают реже

Ученые установили, что пациенты врачей-женщин умирают реже

Американские ученые из Университета Гарварда в ходе исследования установили, что у врачей-женщин пациенты реже умирают после сложных операций или серьезных болезней. Как выяснилось, у докторов женского пола не выживает 11,07% тяжелобольных, а у врачей-мужчин этот показатель составляет 11,49%.
Такой вывод 

20 декабря 2016, 12:31
В Самаре автобус протаранил легковой автомобиль

В Самаре автобус протаранил легковой автомобиль

В социальных сетях появилась информация о ДТП с участием автобуса. По словам очевидца, ДТП произошло на конечной остановке автобусов в 15-м микрорайоне. Столкнулись автобус с номером маршрута «23» и легковой автомобиль. Очевидец опубликовал фото. 
 
«На конечной автобусов в 15-том 

15 декабря 2016, 12:55
Две пассажирки автобуса пострадали в ДТП с маршруткой в Сызрани

Две пассажирки автобуса пострадали в ДТП с маршруткой в Сызрани

В среду, 14 декабря, рано утром в Сызрани произошло ДТП с участием общественного транспорта. Примерно в 7:30 на Саратовском шоссе в районе хладокомбината столкнулись автобус «ПАЗ», ехавший по 8 маршруту, и маршрутка «Газель» №12.

По предварительной информации, «ПАЗ» врезался 
14 декабря 2016, 11:25
Подросток со шрамом на руке исчез из больницы в Тольятти

Подросток со шрамом на руке исчез из больницы в Тольятти

В Тольятти полицейские и добровольцы ищут пропавшего подростка.  7 декабря мальчик, которому на вид 13-14 лет, самостоятельно ушел из местной больницы, где он проходил лечение, и исчез. У ребенка есть особая примета – шрам от татуировки на левой кисти руки, 

8 декабря 2016, 03:43
Возбуждено уголовное дело по факту смерти роженицы в самарской больнице

Возбуждено уголовное дело по факту смерти роженицы в самарской больнице

21 апреля 2016 года женщина попала в больницу с беременностью 31-32 недели. 10 мая она родила тройню. После операции маме стало хуже. Женщине сделали еще несколько операций. 24 августа ее перевели в областную больницу. 6 сентября была зафиксирована смерть пациентки.  
22 ноября 2016, 02:17
На портале госуслуг появилась онлайн-запись к врачу

На портале госуслуг появилась онлайн-запись к врачу

Новый сервис онлайн-записи к врачу появился на портале госулуг, сообщили в правительстве Самарской области. Сначала на ресурсе нужно зарегистрироваться, потом зайти в «Личный кабинет», выбрать учреждение здравоохранения и записаться на прием. Для этого нужно заполнить электронную форму записи. Можно забронировать 

11 ноября 2016, 11:45
В Самарской области за 2 года совершено 46 нападений на врачей

В Самарской области за 2 года совершено 46 нападений на врачей

За последние два года на врачей в Самарской области совершено 46 нападений. Причем речь в данном случае только о сотрудниках скорой помощи, рассказали представители областного Минздрава и медицинского сообщества на брифинге, посвященном острой социальной проблеме. Нередко под удар попадают и 

2 ноября 2016, 07:19
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