В соцсетях обсуждают смерть пассажира самарского автобуса. По словам очевидцев, молодой мужчина потерял сознание прямо в салоне. Водитель решил сойти с маршрута и довез его до ближайшей больницы. Однако там сказали: «Вызывайте скорую», пишет автор поста. По его словам, в течение 20 минут никто из врачей так и не пришел, чтобы оказать помощь. Только потом появился врач с фонендоскопом. «А чего вы хотите, он у вас давно мертвый», - процитировал самарец «заключение» медика. «Чего мы хотим, обращаясь за помощью к врачам? Хотя бы простой человечности», - пишет автор.
Впрочем, комментаторы со ссылкой на других очевидцев написали, что врач пришел практически сразу, но к тому моменту мужчина уже скончался.
Тело погибшего отвезли в морг на экспертизу. О случае в Самаре уже рассказали федеральные СМИ. По данным правоохранительных органов, умерший при жизни страдал от «общих заболеваний», проводится проверка.
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