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«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
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Материалы по теме:

В блогах: ко дню памяти погибших журналистов

В блогах: ко дню памяти погибших журналистов

Блогер samdum напомнил, что в прошедшую субботу отмечался день памяти погибших журналистов. "К Самарской области, к сожалению, эта дата имеет прямое отношение. В 90-е Тольятти был на первом месте в мире по числу убитых журналистов на душу населения. Ребята 
17 декабря 2018, 06:27
В блогах: Вот скажите, зачем вы рисуете инфляцию в 4%?

В блогах: Вот скажите, зачем вы рисуете инфляцию в 4%?

Блогер eirc63 обратился к властям, чтобы они остановили рост цен. "Вот скажите, зачем вы рисуете инфляцию в 4%? - негодует автор. - Приходишь в магазин и офигеваешь каждый раз. Неделю назад яйца были в районе 60 рублей. А сегодня 
17 декабря 2018, 06:17
В Самаре УК поймали на плохой уборке снега и льда

В Самаре УК поймали на плохой уборке снега и льда

В областной столице проверили, как убирают от снега территории, которые закреплены за управляющими компаниями. Оказалось, что многие работы велись некачественно. 

- Основные недоработки наблюдаются по уборке входных групп в подъезды, по очистке внутридворовых тротуаров и проездов, - сказал директор городской 
17 декабря 2018, 05:01
Новые назначения в правительстве Самарской области

Новые назначения в правительстве Самарской области

В понедельник, 17 декабря, Дмитрий Азаров произвел ряд кадровых перестановок в региональном правительстве. Как и прогнозировала "ТЕРРА", министром строительства стал Евгений Чудаев, ранее занимавший должность гендиректора одного из крупнейших девелоперов области - компании "Древо". Он является сыном бенефициара компании Николая 
17 декабря 2018, 04:55
«Снова двойня»: в Самарском зоопарке родились котята леопарда

«Снова двойня»: в Самарском зоопарке родились котята леопарда

В воскресенье, 9 декабря, в Самарском зоопарке родились малыши — очаровательные котята леопарда.

- Самка дальневосточного леопарда Фелиция снова стала мамой! Поздравляем ее с двойней, - написали сотрудники Самарского зоопарка в соцсети. 

Правда, традиционный конкурс на лучшие имена для новых 
10 декабря 2018, 11:59
Самарцам предлагают выбрать имена для полярных сов

Самарцам предлагают выбрать имена для полярных сов

Число питомцев Самарского зоопарка пополнили две полярные совы. Красивые птицы прибыли в наш город еще 26 октября, но пока остаются безымянными. Сотрудники зоосада предлагают горожанам пофантазировать и выбрать для пернатых достойные имена. Свои варианты можно оставлять до 4 ноября включительно 
30 октября 2018, 02:06
Детей и взрослых приглашают погладить енотиков в Самарском зоопарке

Детей и взрослых приглашают погладить енотиков в Самарском зоопарке

В понедельник, 3 сентября, маленьких самарцев и их родителей приглашают  на Экологический день знаний в Самарский зоопарк. В программе праздника: веселые загадки о животных, игры на  ловкость, скорость и смекалку, кормление верблюда Лексуса, акция «Погладь меня».

Кстати, в этот 
30 августа 2018, 01:23
Финалистов ЧМ-2018 предсказала коза-оракул Самары

Финалистов ЧМ-2018 предсказала коза-оракул Самары

В Самаре коза Забияка, назначенная оракулом к ЧМ-2018, сделала свое предсказание. Об этом рассказали в Самарском зоопарке. Забияке предстояло выбрать победителя среди команд России, Франции, Аргентины, Бельгии, Германии и Бразилии. Перед 
27 апреля 2018, 02:23
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