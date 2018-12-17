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В блогах: ко дню памяти погибших журналистов
Блогер samdum напомнил, что в прошедшую субботу отмечался день памяти погибших журналистов. "К Самарской области, к сожалению, эта дата имеет прямое отношение. В 90-е Тольятти был на первом месте в мире по числу убитых журналистов на душу населения. Ребята …
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17 декабря 2018, 06:27
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В блогах: Вот скажите, зачем вы рисуете инфляцию в 4%?
Блогер eirc63 обратился к властям, чтобы они остановили рост цен. "Вот скажите, зачем вы рисуете инфляцию в 4%? - негодует автор. - Приходишь в магазин и офигеваешь каждый раз. Неделю назад яйца были в районе 60 рублей. А сегодня …
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17 декабря 2018, 06:17
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В Самаре УК поймали на плохой уборке снега и льда
В областной столице проверили, как убирают от снега территории, которые закреплены за управляющими компаниями. Оказалось, что многие работы велись некачественно.
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17 декабря 2018, 05:01
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Новые назначения в правительстве Самарской области
В понедельник, 17 декабря, Дмитрий Азаров произвел ряд кадровых перестановок в региональном правительстве. Как и прогнозировала "ТЕРРА", министром строительства стал Евгений Чудаев, ранее занимавший должность гендиректора одного из крупнейших девелоперов области - компании "Древо". Он является сыном бенефициара компании Николая …
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17 декабря 2018, 04:55
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«Снова двойня»: в Самарском зоопарке родились котята леопарда
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10 декабря 2018, 11:59
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Самарцам предлагают выбрать имена для полярных сов
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30 октября 2018, 02:06
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Детей и взрослых приглашают погладить енотиков в Самарском зоопарке
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30 августа 2018, 01:23
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Финалистов ЧМ-2018 предсказала коза-оракул Самары
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27 апреля 2018, 02:23