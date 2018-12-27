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Ушел из жизни диктор самарского «Металлурга» Виктор Горельченко
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27 декабря 2018, 10:09
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Дмитрий Шляхтин о «Крыльях Советов»: основной состав к НГ обновится на треть
«ТЕРРА» продолжает серию эксклюзивных интервью с первыми лицами региона. О своих планах относительно команды «Крылья Советов» рассказал врио министра спорта, по совместительству председатель совета директоров футбольного клуба Дмитрий Шляхтин. Основной состав команды уже к Новому году обновится на треть. Уйдут …
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27 декабря 2018, 09:47
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В Самаре Новогодняя ночь будет морозной: местами до -25 градусов
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27 декабря 2018, 09:19
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В Самаре «прикрыли» подпольный игровой клуб на XXII Партсъезда
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27 декабря 2018, 05:07
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Огромную партию «левых» сигарет изъяли полицейские в Сызрани
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7 августа 2018, 09:31
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Самарские таможенники изъяли более 24 тысяч контрафактных товаров с символикой FIFA
Самарские таможенники подвели итоги работы за первое полугодие текущего года. За это время сотрудники ведомства изъяли из оборота 247,6 тысячи контрафактных товаров. Для сравнения: за весь прошлый год было изъято только 150 тысяч единиц контрафакта.
Довольно значительную часть «урожая» таможенников составили …
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13 июля 2018, 12:53
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Самарскую область накрыла волна контрафактной одежды и обуви
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16 апреля 2018, 07:09
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Дали прикурить: две подпольные табачные фабрики «накрыли» сотрудники ФСБ в Самарской области
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13 апреля 2018, 04:32