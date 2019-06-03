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Члена ОПГ из Сызрани поймали с крупной партией героина
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3 июня 2019, 05:18
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Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем
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3 июня 2019, 04:55
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Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током
В Самарской области стартовали доследственные проверки из-за происшествий, которые случились с детьми в минувшие выходные. Напомним, что 1 июня около торгового центра в Центральном районе Тольятти от порыва ветра перевернулся батут, в котором играли маленькие дети. У них диагностировали …
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3 июня 2019, 04:25
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В Самаре вдоль Московского шоссе высадят 620 деревьев и 7 тысяч кустарников
В Самаре, видимо, поставлена точка в истории с высаженными на Московском шоссе туями: в понедельник, 3 июня, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов представил общественности схему высадки зеленых насаждений взамен засохших кустарников. Как говорилось ранее, …
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3 июня 2019, 03:23
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В блогах: самарцы хотят сделать музей первой городской канализации
Жители Самары через «Твиттер» обратились к властям города с предложением превратить в музей первую городскую канализацию, как это уже сделали в Монреале. Пробный участок канализации, построенный на деньги Альфреда фон Вакано, был открыт в 1909 году. «Просим пролоббировать вопрос …
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31 мая 2019, 08:05
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В блогах: в Самаре началась настоящая ценовая война между такси
Блогер Дмитрий Ширяев рассказал, что в Самаре началась настоящая ценовая война между такси. "Баттл в самом разгаре. Вопрос: насколько теперь низко способно упасть «Яндекс.Такси»? - вопрошает автор. - Совсем недавно в наш славный город с прекрасными дорогами, приветливыми людьми …
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31 мая 2019, 07:54
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В блогах: самарцы просят спасти детей, которые тусуются на заброшенной стройке
В паблике "Типичная Самара" соцсети "ВКонтакте" обратились к родителям, чтобы они следили за своими детьми! Авторы поста потребовали закрыть доступ к стройке, расположенной на пересечении улиц Черемшанской и Советской. «Ее для игр облюбовали дети. На стройке практически каждый вечер …
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31 мая 2019, 09:28
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В блогах: есть ли в Самарской области паллиативная помощь, или Пока они живы...
Блогер Ольга Шелест задается вопросом, есть ли в Самарской области паллиативная помощь? "Вопрос почти риторический на данный момент, - сетует автор. - Вот вчера в очередной раз участковый педиатр из обычного кашля моего ребенка раздул: "Реанимация, санация, срочная госпитализация". …
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31 мая 2019, 09:22
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В Самарской области автобус сбил насмерть пешехода
В четверг, 23 мая, в Ставропольском районе произошла смертельная авария. Автобус ГАЗ-322132 под управлением 40-летнего водителя ехал по трассе Тольятти-Ташелка со стороны Автограда в направлении села Ташелка. На 26 километре дороги автобус сбил 57-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть в …
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24 мая 2019, 02:04
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В Самарской области с начала года 28 тысяч собственников не заключили договоры на обслуживание газового оборудования
В Самарской области усиливается работа по контролю внутридомового газового оборудования. В каждом муниципальном образовании созданы комиссии. За первый квартал 2019 года выявлены различные нарушения - порядка 28 тысяч физлиц не заключили договоры на обслуживание газового оборудования. Выявлено более 500 случаев …
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23 апреля 2019, 11:31
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30% россиян пожаловались на отсутствие регулярных проверок газовых служб
30% россиян пожаловались на отсутствие регулярных инспекций газовых служб, сообщает ОНФ. Проверки газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов в квартирах граждан либо вообще никогда не проводились, либо проходят реже одного раза в год, выяснили исследователи. Большинство респондентов не устраивает то, …
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16 марта 2019, 10:15
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Минтранс хочет фиксировать состояние машин пассажирских перевозчиков на камеры
Минтранс России предложил ввести предрейсовую фото- и видеофиксацию технического состояния автомобилей и автобусов. Новелла касается транспортных компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере пассажирских перевозок. Предполагается, что перевозчики начнут в онлайн-режиме "сбрасывать" все данные о техническом состоянии транспорта в специальную …
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15 августа 2018, 12:50
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