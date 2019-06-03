В Самарской области с начала года 28 тысяч собственников не заключили договоры на обслуживание газового оборудования В Самарской области усиливается работа по контролю внутридомового газового оборудования. В каждом муниципальном образовании созданы комиссии. За первый квартал 2019 года выявлены различные нарушения - порядка 28 тысяч физлиц не заключили договоры на обслуживание газового оборудования. Выявлено более 500 случаев …