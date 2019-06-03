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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Члена ОПГ из Сызрани поймали с крупной партией героина

Члена ОПГ из Сызрани поймали с крупной партией героина

В Сызрани сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали с поличным члена местной организованной преступной группировки. Операция прошла в конце мая. У мужчины нашли 237 г порошка, который отправили на экспертизу. Специалисты установили, что в свертке находился героин. Сейчас жителя 
3 июня 2019, 05:18
Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем

Бывший руководитель областного департамента туризма будет управлять пятизвездочным отелем

Бывший руководитель областного департамента туризма Михаил Мальцев занял новую должность - с субботы, 1 июня, он стал управляющим гостиницы «7 Авеню». По словам экс-чиновника, недостатка в предложениях по работе после ухода из ведомства он не испытывал, но этот пост показался 
3 июня 2019, 04:55
Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током

Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током

В Самарской области стартовали доследственные проверки из-за происшествий, которые случились с детьми в минувшие выходные. Напомним, что 1 июня около торгового центра в Центральном районе Тольятти от порыва ветра перевернулся батут, в котором играли маленькие дети. У них диагностировали 
3 июня 2019, 04:25
В Самаре вдоль Московского шоссе высадят 620 деревьев и 7 тысяч кустарников

В Самаре вдоль Московского шоссе высадят 620 деревьев и 7 тысяч кустарников

В Самаре, видимо, поставлена точка в истории с высаженными на Московском шоссе туями: в понедельник, 3 июня, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов представил общественности схему высадки зеленых насаждений взамен засохших кустарников. Как говорилось ранее, 
3 июня 2019, 03:23
В блогах: самарцы хотят сделать музей первой городской канализации

В блогах: самарцы хотят сделать музей первой городской канализации

Жители Самары через «Твиттер» обратились к властям города с предложением превратить в музей первую городскую канализацию, как это уже сделали в Монреале. Пробный участок канализации, построенный на деньги Альфреда фон Вакано, был открыт в 1909 году. «Просим пролоббировать вопрос 
31 мая 2019, 08:05
В блогах: в Самаре началась настоящая ценовая война между такси

В блогах: в Самаре началась настоящая ценовая война между такси

Блогер Дмитрий Ширяев рассказал, что в Самаре началась настоящая ценовая война между такси. "Баттл в самом разгаре. Вопрос: насколько теперь низко способно упасть «Яндекс.Такси»? - вопрошает автор. - Совсем недавно в наш славный город с прекрасными дорогами, приветливыми людьми 
31 мая 2019, 07:54
В блогах: самарцы просят спасти детей, которые тусуются на заброшенной стройке

В блогах: самарцы просят спасти детей, которые тусуются на заброшенной стройке

В паблике "Типичная Самара" соцсети "ВКонтакте" обратились к родителям, чтобы они следили за своими детьми! Авторы поста потребовали закрыть доступ к стройке, расположенной на пересечении улиц Черемшанской и Советской. «Ее для игр облюбовали дети. На стройке практически каждый вечер 
31 мая 2019, 09:28
В блогах: есть ли в Самарской области паллиативная помощь, или Пока они живы...

В блогах: есть ли в Самарской области паллиативная помощь, или Пока они живы...

Блогер Ольга Шелест задается вопросом, есть ли в Самарской области паллиативная помощь? "Вопрос почти риторический на данный момент, - сетует автор. - Вот вчера в очередной раз участковый педиатр из обычного кашля моего ребенка раздул: "Реанимация, санация, срочная госпитализация". 
31 мая 2019, 09:22
В Самарской области автобус сбил насмерть пешехода

В Самарской области автобус сбил насмерть пешехода

В четверг, 23 мая, в Ставропольском районе произошла смертельная авария. Автобус ГАЗ-322132 под управлением 40-летнего водителя ехал по трассе Тольятти-Ташелка со стороны Автограда в направлении села Ташелка. На 26 километре дороги автобус сбил 57-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть в 
24 мая 2019, 02:04
В Самарской области с начала года 28 тысяч собственников не заключили договоры на обслуживание газового оборудования

В Самарской области с начала года 28 тысяч собственников не заключили договоры на обслуживание газового оборудования

В Самарской области усиливается работа по контролю внутридомового газового оборудования. В каждом муниципальном образовании созданы комиссии. За первый квартал 2019 года выявлены различные нарушения - порядка 28 тысяч физлиц не заключили договоры на обслуживание газового оборудования. Выявлено более 500 случаев 
23 апреля 2019, 11:31
30% россиян пожаловались на отсутствие регулярных проверок газовых служб

30% россиян пожаловались на отсутствие регулярных проверок газовых служб

30% россиян пожаловались на отсутствие регулярных инспекций газовых служб, сообщает ОНФ. Проверки газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов в квартирах граждан либо вообще никогда не проводились, либо проходят реже одного раза в год, выяснили исследователи. Большинство респондентов не устраивает то, 
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Минтранс хочет фиксировать состояние машин пассажирских перевозчиков на камеры

Минтранс хочет фиксировать состояние машин пассажирских перевозчиков на камеры

Минтранс России предложил ввести предрейсовую фото- и видеофиксацию технического состояния автомобилей и автобусов. Новелла касается транспортных компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере пассажирских перевозок. Предполагается, что перевозчики начнут в онлайн-режиме "сбрасывать" все данные о техническом состоянии транспорта в специальную 

15 августа 2018, 12:50
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