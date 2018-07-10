Самарское отделение ПАО Сбербанк сообщает, что в праздничные дни в Самарской области будут работать дежурные офисы банка. 30 апреля и 8 мая филиалы Сбербанка будут обслуживать клиентов по сокращенному на час режиму.

С 1 по 3 мая и 9 мая в …