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В блогах: Сбербанк заблокировал карту после оплаты поездки в метро
Михаил Тихомиров предупредил в "Фейсбуке" о самых неожиданных неприятностях, которые могут ожидать путешественников с картой Сбербанка.
"Оплатил в Москве поездку в метро сберовской картой - и ее тут же заблокировал банк. Платеж в 55 рублей Сбер посчитал подозрительным. …
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10 июля 2018, 10:03
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В Самарской области муж украл деньги с банковской карты бывшей жены
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5 февраля 2018, 03:08
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Грабитель отнял у самарца банковскую карту и снял с неё деньги
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26 января 2018, 04:23
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В Самаре женщина на работе украла у коллеги деньги с банковской карты
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19 декабря 2017, 01:35
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"Сбербанку" не удалось обвинить конкурсного управляющего в бездействии
"Сбербанку России" не удалось признать незаконным бездействие конкурсного управляющего одного из обанкротившихся контрагентов кредитного учреждения. Речь идет о тольяттинской компании "Промышленное строительство", которая была признана банкротом и должна банку более 312 миллионов рублей.
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19 мая 2017, 02:44
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Сбербанк помогает приобрести авто для бизнеса
Предприниматели Поволжья – представители крупного и среднего бизнеса - могут приобрести легковые и грузовые автомобили по специальным условиям. Сбербанк и «Сбербанк Лизинг» проводят акцию «Соберите свой автопарк».
Специальные условия действуют в категориях «Авто для руководителя» — на модели марок Audi, BMW, Mercedes, …
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6 мая 2016, 03:23
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Сбербанк информирует о режиме работы офисов в майские праздники
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29 апреля 2016, 05:56
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Жители Поволжья голосуют за социальные акции в рамках «Зеленого марафона»
На сайте «Зеленого марафона 2016» стартовало голосование за социальные акции, которые пройдут под эгидой проекта более чем в 40 городах России, об этом сообщили в пресс-службе Поволжского банка. Посетители интернет-ресурса www.sberbank-marathon.ru могут выбрать одну из трех инициатив, которая по итогам …
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26 апреля 2016, 02:06