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Фото в блогах: «В «Лужниках» встретились два похожих друг на друга губернатора»

Фото в блогах: «В «Лужниках» встретились два похожих друг на друга губернатора»

Необычное фото выложил в «Твиттер» советник самарского губернатора Сергей Пименов. На открытии ЧМ-2018 в «Лужниках» он встретил Дмитрия Азарова в компании с нижегородским губернатором Глебом Никитиным. Оба возглавили свои области практически 
15 июня 2018, 10:37
Фото в блогах: «Мусор на самарских дорогах виден из космоса»

Фото в блогах: «Мусор на самарских дорогах виден из космоса»

Блогер Игорь Кондратьев поведал, что мусор на самарских дорогах виден из космоса. "Посмотрел на днях космическую карту Самары и обратил внимание 
15 июня 2018, 09:58
Учителя тоже люди: Педагог из Самары выложила фото в купальнике

Учителя тоже люди: Педагог из Самары выложила фото в купальнике

Педагог из Самарской области Анна Алтунбаева присоединилась к резонасному общероссийскому флешмобу в поддержку 26-летней учительницы из Омска Виктории Поповой, которая была уволена из школы за фотосессию в купальнике. "Фотосессия была не интимная, а весьма обычная. Пора уже понять, что учителя 
15 июня 2018, 09:51
В блогах: про опасный щит у самарского рынка

В блогах: про опасный щит у самарского рынка

В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" обращаются к мэрии Самары, чтобы она обратила внимание на рекламный щит около рынка у пересечения улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе. От ветра он шатается сильно во все стороны. Люди 
14 июня 2018, 09:50
В блогах: «Сбербанк не отдает мои деньги»

В блогах: «Сбербанк не отдает мои деньги»

Жители Самары продолжают возмущаться из-за плохой работы Сбербанка. На блогосервисе отзывов федерального спецпортала «Банки.ру» рассказали, как "Сбер не отдает деньги". И человеку придется бороться за свои кровные. Такая опасность может возникнуть при пополнении карты в банкомате. "Я внесла в 
14 июня 2018, 09:34
В блогах: «Этот Сбер просто забодал уже!»

В блогах: «Этот Сбер просто забодал уже!»

В соцсетях продолжают минусовать Сбербанк за его "суровый сервис". Кушкова Виктория рассказала в "Фейсбуке" про чрезмерную подозрительность учреждения. "Этот Сбер просто забодал уже! - негодует девушка. - Переводишь деньги со своей сберовской дебетовой карты на свою же кредитную - 
7 июня 2018, 09:01
В блогах: «Сбербанк затягивает сроки с возвратом денежных средств»

В блогах: «Сбербанк затягивает сроки с возвратом денежных средств»

Самарцев продолжает напрягать работа Сбербанка. На этот раз горожан предупредили, что банк по непонятным причинам «затягивает сроки с возвратом денежных средств». «Мной была проведена оплата в магазине, возникла ошибка на кассе. Сделали отмену, - пишет самарчанка Елена Г. на 
6 июня 2018, 09:01
В блогах: «О новой неприятности, которая может настигнуть клиентов Сбербанка»

В блогах: «О новой неприятности, которая может настигнуть клиентов Сбербанка»

Алексей Миноровский в "Фейсбуке" предупредил пользователей о новой неприятности, которая может настигнуть клиентов Сбербанка. "Кинул на свой номер телефона оплату - 605 рублей, - пишет автор. - Сбербанк счёл мой платеж подозрительным и заблокировал мобильный банк. Я пользуюсь номером 
5 июня 2018, 09:00
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