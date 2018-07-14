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В блогах: Какой же удивительный этот Сбербанк!
Михаил Бабкин рассказал в "Фейсбуке", "какой же удивительный этот Сбербанк"! "Пошёл я туда оплатить квитанцию за капремонт, - пишет автор. - Отстоял очередь, подошёл к окошку. А там проблема: с пятого числа и по сию пору деньги за капремонт …
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12 июля 2018, 11:23
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В блогах: почему я так "люблю" Сбербанк
Василий Ко поведал в "Фейсбуке", почему он "любит" (в кавычках) Сбербанк: "За отношение к клиентам!"
"Почему самый крупный банк великой державы не может нанять необходимое количество операторов для обслуживания своих клиентов?! - негодует автор. - Почему я должен …
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11 июля 2018, 10:32
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В блогах: Сбербанк блокирует карты клиентов
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10 июля 2018, 11:21
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Банки начали блокировать счета «подозрительных клиентов»
Банки поочередно начали блокировать счета подозрительных клиентов. Представители малого бизнеса столкнулись с массовыми отказами в проведении операции и блокировками счетов, пишет «Коммерсантъ». Например, одну из фирм заподозрили в продаже лома. У владельца базы цветов счет блокировали после перевода $200 000 …
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18 октября 2017, 03:01
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В российских банках стало больше молодых
Доля банковских клиентов в возрасте не старше 19 лет в России увеличилась до 58 процентов. В прошлом году было 48%. Такие данные содержатся в исследовании компании Ipsos Comcon, пишут banki.ru. Другой тренд - повышение важности дистанционных сервисов для клиентов …
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5 октября 2017, 10:17
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"Сбербанку" не удалось обвинить конкурсного управляющего в бездействии
"Сбербанку России" не удалось признать незаконным бездействие конкурсного управляющего одного из обанкротившихся контрагентов кредитного учреждения. Речь идет о тольяттинской компании "Промышленное строительство", которая была признана банкротом и должна банку более 312 миллионов рублей.
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19 мая 2017, 02:44
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Российские банки создадут базу голосов и селфи клиентов
В 2017 году клиентов российских банков начнут распознавать по лицу и голосу. Первым финансовым учреждением, которое начнет тестировать идентификационный проект, станет ВТБ24.
Процедуру доверят мобильному приложению под условным названием «селфи + голос». Суть технологии бимодальной биометрии заключается в сверке ранее созданного …
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1 декабря 2016, 01:35
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Клиенты лопнувших банков смогут требовать деньги через портал госуслуг
Агентство по страхованию вкладов предложило законодательно разрешить кредиторам и вкладчикам рухнувших банков подавать заявления о возмещении денежных средств через портал госуслуг. В письме, направленном в правительство России, АСВ аргументирует инициативу резким ростом обращений граждан. Если в 2015 году госкорпорация ежемесячно …
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6 октября 2016, 05:47