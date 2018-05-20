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В блогах: «Суровое самарское метро»
Самарец Андрей Шмуров пишет в "Фейсбуке", что уже года три не был на станции метро "Гагаринская" и его "радует, что ничего с тех пор не изменилось". Все то же самое: тряпочки, ведра, предупреждающие о падении штендеры, скользкая плитка... "Хотя …
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20 мая 2018, 09:05
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В блогах: москвич обнаружил в Самаре реликтовые мозаичные панно
Московский блогер Виталий Пискунов рассказал, что в Самаре довольно неожиданно обнаружил несколько достойных образцов мозаичного жанра, созданных на протяжении 60-80 годов прошлого века. "Серия панно с историко-революционным содержанием, размещенных на фасадах здания по адресу: Волжский проспект, 19, явно имеет …
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19 мая 2018, 05:48
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В блогах: «Странная ситуация с трамвайным маршрутом S5 в Самаре»
В паблике «Транспорт Самары» соцсети «ВКонтакте» пожаловались на плохую работу городских чиновников: «Странная ситуация сложилась с трамвайным маршрутом № S5: на вагонах и на остановках размещена информация о конечной остановке «Ж/д вокзал», тогда как на официальном сайте транспортного оператора …
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18 мая 2018, 10:03
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В блогах о новом снятии ареста с карты «с сюрпризом»
На блогосервисе отзывов федерального спецпортала «Банки.ру» продолжают ругать работу Сбербанка в Самарской области. На этот раз клиенты поведали, как финансовое учреждение навязывает страховку. Вопиющий случай произошел в селе Клявлино. «Сотрудница банка грубым тоном сказала, что не станет отправлять заявку, …
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18 мая 2018, 09:54
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В блогах: «Снятие ареста с карты «с сюрпризом»
На блогосервисе отзывов федерального спецпортала «Банки.ру» продолжают жаловаться на не совсем качественную работу Сбербанка в Самаре. На этот раз клиенты поведали, как неимоверно трудно финансовому учреждению дается одна элементарная операция с картами. «Еще 27 апреля пристав отправил по электронной …
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17 мая 2018, 10:19
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Выбраны банки-агенты для выплат вкладчикам «АктивКапитал Банка»
Выбраны банки-агенты для выплаты возмещения по вкладам клиентам «АктивКапитал Банка». Победителями конкурса по отбору банков-агентов стали Сбербанк и ВТБ, сообщает Агентство по страхованию вкладов.
«Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также …
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6 апреля 2018, 10:16
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Самара займет 1 миллиард рублей
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28 декабря 2017, 10:24