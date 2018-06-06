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В блогах: «Коза Забияка «съездила в Москву разогнать тоску»
Паблик самарского зоопарка в соцсети «ВКонтакте» поведал, что коза Забияка - официальный оракул от Самары на ЧМ-2018 по футболу - недавно «съездила в Москву разогнать тоску». Самое известное парнокопытное животное России приняло участие в съемках на одном из федеральных …
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6 июня 2018, 05:41
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В блогах: «Самарские чиновники задрали цены на прокат велосипедов»
Самарчанка Елена Щербакова обратилась через "Твиттер" к властям города с вопросом, "а не слишком ли сильно муниципальное предприятие "Парки Самары" задрало цены на прокат велосипедов в парке Гагарина"? "Чтобы 2 раза в месяц выйти в парк покататься с ребенком …
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6 июня 2018, 09:46
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В блогах: «О новой неприятности, которая может настигнуть клиентов Сбербанка»
Алексей Миноровский в "Фейсбуке" предупредил пользователей о новой неприятности, которая может настигнуть клиентов Сбербанка. "Кинул на свой номер телефона оплату - 605 рублей, - пишет автор. - Сбербанк счёл мой платеж подозрительным и заблокировал мобильный банк. Я пользуюсь номером …
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5 июня 2018, 09:00
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Фото в блогах: «Девушки и тропические бабочки в Сызрани»
В паблике "Тропические бабочки" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в Сызрани прошла необычная фотосессия. Девушки в легких летних платьях спокойных цветов позировали …
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5 июня 2018, 09:58
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В блогах: про «суровое отделение Сбербанка на Гагарина, 19»
Самарец Сидор Молотов через «Фейсбук» обратился к Сбербанку, чтобы он «все-таки решил проблему физической доступности отделения на Гагарина, 19». «Сбер на всю страну уже много раз пиарился, как он любит пожилых, мамочек с детьми и, конечно же, инвалидов (Герман …
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5 июня 2018, 09:47
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130 миллионов рублей хочет занять «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары
Самарское муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» объявило торги по поиску кредитора. Организация намерена занять 130 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
МП нужны деньги для пополнения оборотных средств. Кредит должен быть выдан на 26 месяцев со ставкой не более 18 …
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1 июня 2018, 08:58
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В блогах: «Ну почему в Сбербанке работают такие некомпетентные сотрудники?»
Мария Жевлакова пожаловалась в «Фейсбуке» на низкую профессиональную подготовку специалистов в Сбербанке. «Ну почему даже во время звонка в этот банк мне попадаются некомпетентные сотрудники?» - негодует девушка. «Им приходится вечно объяснять, «что и как», «как именно», «как делается» …
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31 мая 2018, 09:02
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Стали известны заработки фрилансеров в Самаре
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31 мая 2018, 08:00
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В блогах: «Сбербанк продолжает зажигать»
Самарец Александр Кочетов продолжает в "Фейсбуке" ругать Сбербанк. Раньше автор жаловался на невозможность внести оплату за детский сад через онлайн-кабинет банка из-за того, что там "перекособочились" все базы. Теперь Александр пишет про неразумное спамерство от Сбера: "Мне постоянно приходят …
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31 мая 2018, 09:26
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В блогах: «В Самаре на ЧМ появятся валютчики в лице добрых круглолицых ребят?»
Самарец Илья Круговой в в "ФБ" задается вопросом, "а готова ли наша финансовая система к наплыву туристов в Самару, особенно иностранных"? "Вот приспичило мне поменять в субботу наличные евро на рубли - а фиг там... Специально прошел по местному …
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30 мая 2018, 06:58
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Новые деньги к ЧМ-2018 представили в ЦБ России
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22 мая 2018, 05:36