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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Как влияет на полки магазинов в Самаре продуктовое эмбарго

Как влияет на полки магазинов в Самаре продуктовое эмбарго

Очередной обмен экономическими ударами. В ответ на продление санкций со стороны Евросоюза Россия оставила в силе продуктовое эмбарго. Запрет на ввоз мясо, рыбы, молока, сыров, овощей и фруктов действует до конца 2019 года. 

Сейчас на полках российских магазинов доля импортных 
18 июля 2018, 10:55
90 тысяч банок пива выпили участники Фестиваля болельщиков в Самаре

90 тысяч банок пива выпили участники Фестиваля болельщиков в Самаре

С 14 июня болельщики выпили 86 тысяч банок пива и 35 тысяч бутылок лимонада и минералки на фан-фесте в Самаре. Такие цифры озвучил руководитель департамента торговли и ценовой политики минэкономразвития Самарской области Алексей Софронов. Причем, к 7 июля эти показатели 

9 июля 2018, 12:17
Капуста и морковь резко подорожали в Самарской области

Капуста и морковь резко подорожали в Самарской области

В Самарской области резко подорожали капуста и морковь. Речь идет о розничных ценах. По данным Самарастата, килограмм белокочанной капусты сейчас стоит около 25 рублей. По сравнению с началом месяца это на 6% выше. Морковь прибавила в цене около 2,5%, до 
22 мая 2018, 01:46
В Самарской области мужчина крал продукты из супермаркетов

В Самарской области мужчина крал продукты из супермаркетов

В полицию Похвистневского района поступили два заявления о краже от продавцов супермаркетов. Они сообщили, что при просмотре записей с камер видеонаблюдения был замечен мужчина, который брал с полок товары и уносил их, не заплатив. Злоумышленник украл в одном магазине колбасу 

22 февраля 2018, 06:14
Ждать недолго: рынок в 15-м микрорайоне Самары снесут до 2018 года

Ждать недолго: рынок в 15-м микрорайоне Самары снесут до 2018 года

Власти планируют успеть снести торговые павильоны в 15-м микрорайоне еще до старта матчей ЧМ-2018 в Самаре. На освободившемся месте планируется разбить парк по аналогии с территорией на пересечении улиц Аэродромной и Авроры. Там после ликвидации незаконных торговых точек также планируют 

7 сентября 2017, 04:30
Рынка в 15-м микрорайоне Самары скоро не будет

Рынка в 15-м микрорайоне Самары скоро не будет

Знаменитого рынка в 15-м микрорайоне Самары скоро не будет. Его ликвидируют в рамках реконструкции автомобильной дороги по улице Ташкентской. Проект разработан по заказу профильного регионального министерства.
Речь идет об участке от проспекта Карла Маркса до Димитрова. В самом центре улицы 

27 октября 2016, 12:05
На самарских рынках обнаружены нелегальные саженцы

На самарских рынках обнаружены нелегальные саженцы

Россельхознадзор проверил качество саженцев и рассады на небольших рынках, расположенных в округе Самары. Оказалось, почти вся продукция ввезена на территорию региона нелегально. На большинство товара у продавцов нет документов, подтверждающих посевные и сортовые качества посадочного и посевного материала, а потому 
10 июня 2015, 05:18
Четверть торговых мест на рынках России забронируют для фермеров

Четверть торговых мест на рынках России забронируют для фермеров

В Госдуму внесен законопроект, который обязывает предоставлять не менее 25 процентов торговых мест на рынках гражданам, ведущим фермерские и личные подсобные хозяйства. По мнению депутатов, это поможет сельхозпроизводителям иметь гарантированный доступ к местам торговли, а населению приобретать отечественную продукцию по 
31 марта 2015, 11:49
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