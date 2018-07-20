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Как влияет на полки магазинов в Самаре продуктовое эмбарго
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18 июля 2018, 10:55
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90 тысяч банок пива выпили участники Фестиваля болельщиков в Самаре
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9 июля 2018, 12:17
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Капуста и морковь резко подорожали в Самарской области
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22 мая 2018, 01:46
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В Самарской области мужчина крал продукты из супермаркетов
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22 февраля 2018, 06:14
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Ждать недолго: рынок в 15-м микрорайоне Самары снесут до 2018 года
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7 сентября 2017, 04:30
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Рынка в 15-м микрорайоне Самары скоро не будет
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27 октября 2016, 12:05
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На самарских рынках обнаружены нелегальные саженцы
Россельхознадзор проверил качество саженцев и рассады на небольших рынках, расположенных в округе Самары. Оказалось, почти вся продукция ввезена на территорию региона нелегально. На большинство товара у продавцов нет документов, подтверждающих посевные и сортовые качества посадочного и посевного материала, а потому …
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10 июня 2015, 05:18
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Четверть торговых мест на рынках России забронируют для фермеров
В Госдуму внесен законопроект, который обязывает предоставлять не менее 25 процентов торговых мест на рынках гражданам, ведущим фермерские и личные подсобные хозяйства. По мнению депутатов, это поможет сельхозпроизводителям иметь гарантированный доступ к местам торговли, а населению приобретать отечественную продукцию по …
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31 марта 2015, 11:49