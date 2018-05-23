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В блогах: «И снова о Сбербанке»
В пабликах и на форумах продолжают ругать работу Сбербанка в Самаре. На этот раз горожане поведали, что в одном из отделений на проспекте Кирова отказались принимать оплату за детский сад. "Оператор сказала, что с 1 мая оплату за детский …
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23 мая 2018, 05:59
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В блогах: «В Самаре студентка упала в обморок из-за духоты в 67 автобусе»
На городских чиновников в "ВК" нападает жительница Самары Анна Назарова. "Студентка из Крутых Ключей упала в обморок из-за духоты в 67-м автобусе, - пишет автор. - Нас везли, как кильку. Внезапно несчастной стало плохо, она потеряла сознание, завалилась на …
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22 мая 2018, 02:32
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21 мая 2018, 11:08
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В блогах: «В Самаре уничтожают очередное озеро»
Самарец Дмитрий Колчин пожаловался в "Твиттере", что в городе уничтожают очередное озеро. На этот раз неизвестные строители уже несколько дней засыпают мусором озеро Леснуха на 5-й просеке. "Сейчас там постоянно работают несколько бульдозеров. Видимо, сносят гаражи рядом с озером. …
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21 мая 2018, 09:57
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В Тольятти 12-летний школьник оказался под колесами «Приоры»
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13 февраля 2018, 11:42
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Трагедии удалось избежать
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25 января 2018, 07:55
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В Самаре школьник пронес в учебное заведение две винтовки и взорвал дымовые шашки
В Самаре школьник пронес в учебное заведение две пневматические винтовки и, по предварительным данным, взорвал дымовые шашки.
Чрезвычайное происшествие в здании колледжа сервиса производственного оборудования, где сейчас временно базируются ученики 46-й школы, закрытой на капитальный ремонт. Сегодня днем ученик …
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25 января 2018, 03:04
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Водитель Nissan Almera сбил школьника на пешеходном переходе в Крутых Ключах
В Самаре в микрорайоне Крутые Ключи в результате ДТП пострадал школьник. 15-летний подросток попал под колеса автомобиля Nissan Almera. По данным полицейских, 36-летний водитель иномарки наехал на несовершеннолетнего на пешеходном переходе через дорогу на бульваре Финютина в понедельник, 8 января.
«По …
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9 января 2018, 03:31