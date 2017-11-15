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В блогах: Струкачи могут лишиться своего самого узнаваемого вида
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14 ноября 2017, 06:28
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В блогах: о странностях восстановления плиточных тротуаров в Самаре
Блогер Владислав Харчев обращает внимание на удивительные "странности восстановления плиточных тротуаров после устранения коммунальных аварий". "По теории якобы считается, что плитка намного выгоднее для Cамары, потому что после устранения последствий прорывов раскопанный участок тротуара можно быстро и просто заделать …
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14 ноября 2017, 12:01
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Блогер выложил редкие фотографии Тольятти от 10 ноября 1982
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14 ноября 2017, 11:36
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В блогах: про кольцевые развязки и исчезновение знаков в Самаре
Блогер Виктор Пекшев tam_odin обращает внимание самарцев на то, что на кольцевых развязках города массово убирают знаки "Уступи дорогу", оставляя только знак кругового движения. "Например, белые треугольнички с красным ободком уже убрали на пересечениях "Антошки" с Советской Армии и …
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13 ноября 2017, 10:11
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6 уколов от бешенства: В Самаре молодого новокуйбышевца покусала белочка
6 уколов от бешенства предстоит сделать 20-летнему жителю города Новокуйбышевск после отдыха в Загородном парке Самары. Как передает gorodnsk63, парень попытался угостить зверька семечками и орешками, однако пушистое создание укусило его за палец.
Не сообщается, насколько здоровым было …
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7 октября 2017, 04:38
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Фильм ужасов «Оно» стал лидером российского кинопроката
Фильм ужасов «Оно» по книге Стивена Кинга оказался лидером отечественного проката по результатам минувшего уик-энда. Фильм Андреса Мускетти рассказывает о семи юных обитателях городка Дерри. Детские страхи воплощаются в хищнике, которому дали наименование Оно. Картина заработала в России за выходные …
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11 сентября 2017, 05:23
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Парк увечий: в Самаре от упавшего дерева пострадали женщина и детский батут
В самарском Загородном парке упавшим деревом травмировало 35-летнюю женщину. По данным оперативных структур, с сочетанной травмой ее на карете скорой помощи увезли в больницу, передает «Волга-Ньюс».
По словам очевидцев, дерево рухнуло прямо на детский батут. К счастью, малыши …
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5 июля 2017, 02:28
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В Самаре появился памятник лидеру группы «Король и Шут» Михаилу Горшеневу
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14 июня 2017, 08:00
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Видео: строительная техника засыпает спуск к Волге в Загородном парке
Самарец Евгений Нектаркин поведал на "Ютьюбе", что сегодня в Загородный парк "привезли грунт на спуск и начали его ровнять". Предположительно, власти отреагировали на критику в соцсетях и начали сносить сомнительную горнолыжную трассу, которую соорудили строители, сбросившие десятки тонн грунта …
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7 июня 2017, 09:00
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В России могут ограничить время для показа фильмов со сценами насилия
В России могут существенно ограничить время, выделенное на показ кинофильмов, в которых присутствуют сцены насилия. К таким относятся боевики, триллеры, фильмы ужасов.
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9 декабря 2016, 03:49
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Самые страшные фильмы названы пользователями Сети
Любители «ужастиков» составили рейтинг самых страшных фильмов за всю историю мирового кино. Для определения лучшей «страшилки» пользователи Сети оценивали уровень ужаса, напряжения и насилия в киноленте. Столь своеобразный опрос организован Американским сайтом Reel Scary.
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3 ноября 2016, 12:18
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В США умерла звезда фильма «Пятница, 13-е» Бетси Палмер
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1 июня 2015, 07:04