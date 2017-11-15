В блогах: Струкачи могут лишиться своего самого узнаваемого вида Блогер Антон Черепок бьет тревогу, что "Струкачи могут лишиться своего самого узнаваемого вида". "Старейший парк Самары, начавший свою историю в 1856 году, с весны этого года переживает реконструкцию. Подрядчик ПСК "Волга" получил на работы сначала 228 миллионов рублей, а недавно …