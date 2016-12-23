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В блогах: когда водители будут озвучивать названия остановок?
В группе "Услышано Самара" соцсети "ВКонтакте" обращаются к властям города с вопросом, "когда же наконец водителей муниципального транспорта заставят озвучивать названия остановок"? "Или, может, они стесняются или сами не знают маршрута? К чему всё это? Гости нашего города, да …
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23 декабря 2016, 11:12
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В блогах: детский сад на улице Фрунзе
Блогер natalya_maslova пишет про "детский сад на улице Фрунзе". "После реставрации, вернувшей зданию первоначальный вид, садик стал достойным украшением этого уголка города", - считает автор. Читатели же восприняли пост в штыки: "Там в группах по 30 человек. Теснота и …
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23 декабря 2016, 11:09
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В блогах: Почему киркоровские скандалы проходят мимо Самары?
Блогер Алексей Сиверкин интересуется, "почему все киркоровские скандалы проходят мимо Самары"? "Почему журналисток в розовых кофточках и поклонниц Филипп Бедросович бьет или посылает "куда подальше" где угодно, но только не в Самаре? Последний раз Киркоров обижался на наш город …
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20 декабря 2016, 10:37
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В блогах: Куда спешат "мигалки"?
Блогер inst_ru поведал, что в Самаре полиция злоупотребляет применением спецсигналов на машинах. "По закону их нужно использовать только в случаях неотложного служебного задания. Неправомерное применение ничем и никем не регламентируется: хоть тёщу вези на рынок с "крякалкой"... В Самаре …
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20 декабря 2016, 10:30
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Появился проект парка искусств в Стройкерамике
Блогер Жанна Скокова рассказала, что "в самарском поселке Стройкерамика предлагают создать парк искусств": "Он станет площадкой для диалога всех видов творчества. Планировка парка - геометрическая. Все тропинки - прямые, без извилистых переходов. Гуляя по дорожкам между деревьями, можно будет …
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1 декабря 2016, 04:13
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В озере на Металлурге выловили гигантского сома с южноамериканской рыбой в пасти
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23 сентября 2016, 03:13
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В Самаре создают парк «Космоград»
В музее «Самара Космическая» презентовали проект парка «Космоград». Для проекта разработан специальный сайт – космоград.рф (cosmograd.com), на котором можно предложить свои идеи.
Предполагается, что парк «Космоград» объединит «Самару Космическую» с музеями предприятий авиакосмической отрасли, Самарским университетом, парком науки и культуры …
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19 августа 2016, 09:47
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В Самаре в парке «Дружба» появились оригинальные зеленые скульптуры
В минувшие выходные в парке "Дружбы" в 12-й раз прошел фестиваль цветов. Программа праздника была весьма насыщенной: костюмированное шествие, мастер-классы, выступления творческих коллективов, конкурс ландшафтных дизайнеров и выставка-продажа растений и деревьев.
Специально к фестивалю ландшафтные дизайнеры сделали 12 инсталляций. …
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1 августа 2016, 02:48
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В Самаре за проект реконструкции Струковского сада заплатят 5,8 млн рублей
Городской департамент благоустройства заказал разработку проектной документации для ремонта Струковского сада. На эти цели планируется потратить 5,8 млн рублей. Проект должны подготовить к концу 2016 года. В саду планируют провести ремонт тротуаров, уложить на дорожках бетонную плитку, заменить бортовые камни …
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26 октября 2015, 04:49
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Чтобы в Самаре выступил лучший уличный театр Европы, нужно 120 тысяч рублей
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24 августа 2015, 04:54
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В Самаре в Струковском саду пройдет ярмарка танцев
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21 августа 2015, 02:33
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В Самаре установили скульптуры героев сказки «Золотой ключик»
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20 сентября 2013, 05:54