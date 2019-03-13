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В блогах: Самарский мусорный оператор вывезет отходы из

В блогах: Самарский мусорный оператор вывезет отходы из "Фейсбука"

Оригинальный фейковый пост разместил в "Фейсбуке" самарец Анатолий Пальто. Самарский мусорный оператор «ЭкоСтройРесурс» собирается вывезти отходы из "Фейсбука". Компания ищет в Самаре адрес контейнерной площадки, где накопился мусор из соцсети. Предположительно, в контейнере оказались тролли, провокаторы, различного рода коллаборанты, 
13 марта 2019, 08:11
В Самаре 78 человек тушили пожар в двухэтажном доме

В Самаре 78 человек тушили пожар в двухэтажном доме

В среду, 13 марта, произошел пожар в Железнодорожном районе областной столицы. Сигнал о возгорании в доме № 20 в 5 переулке поступил в 17:28. Когда на место событий прибыли пожарно-спасательные подразделения, то выяснилось, что горит двухэтажный кирпичный частный дом на 
13 марта 2019, 07:50
В Самаре на вывоз снега из дворов потратят еще 50 млн рублей

В Самаре на вывоз снега из дворов потратят еще 50 млн рублей

Районам областной столицы планируется выделить дополнительно 50 млн рублей на вывоз снега с внутриквартальных территорий. Вопрос рассмотрели накануне на заседании по бюджету, налогам и экономике самарской гордумы. Руководитель департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Олег Ивахин пояснил, что средства 
13 марта 2019, 05:27
В Самарской области столкнулись «пятнадцатая» и Datsun: в больницу попали два человека

В Самарской области столкнулись «пятнадцатая» и Datsun: в больницу попали два человека

В Самарской области полицейские разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла накануне в Большеглушицком районе. В 09:00 25-летний мужчина ехал на ВАЗ 2115 по трассе А-300 Самара - Большая Черниговка со стороны села Большая Глушица. Шофер не справился с управлением, и 
13 марта 2019, 05:06
Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу

Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу

В Самаре возник новый вид «бизнеса»: родители готовы платить за временную прописку, чтобы их отпрыски могли попасть в первые классы престижных школ. Схему озвучили на заседании рабочей группы комитета губдумы по образованию и науке по совершенствованию правового регулирования приема детей 
13 марта 2019, 02:31
В блогах: Гендиректора завод

В блогах: Гендиректора завод "Кузнецов" увольняют?

Депутат Михаил Матвеев сообщил в "Твиттере", что сразу несколько источников в ОДК и на заводе "Кузнецов" подтвердили информацию о снятии с должности гендиректора Сергея Павлинича. По словам собеседников, пишет Матвеев, новый директор - уже 7-й за 10 лет - 
12 марта 2019, 09:22
15 фактов о работе и зарплате в Самаре

15 фактов о работе и зарплате в Самаре

Эксперты GorodRabot.ru собрали 15 самых интересных фактов о работе и зарплате в Самаре.



1. По статистике GorodRabot.ru, средняя заработная плата в Самаре — 30 572₽. С марта 
12 марта 2019, 12:27
Рекордный рост рынка страхования в России. В чем причины и каковы последствия?

Рекордный рост рынка страхования в России. В чем причины и каковы последствия?

Российский страховой рынок показывает рекордный рост. По подсчетам Центрального банка, количество взносов граждан страховщикам увеличилось с 8% в 2017-м году до 15% в 2018-м. Показатель стал рекордным за последние 6 лет, а общий объем рынка составил 1,5 триллиона рублей. Рекордные 
12 марта 2019, 11:37
В блогах: Самарец Владимир Шумилин со своими

В блогах: Самарец Владимир Шумилин со своими "собакенами" вышел на прогулку

Огромный резонанс среди пользователей вызвали фотографии, которые выложил в "Фейсбуке" самарец Вэл Рессора. "Выходные. Набережная Волги. Известный житель города-курорта Владимир Шумилин вышел на прогулку со своими питомцами. Все собаки - в ошейниках. Судя по фото, у Владимира 11 четвероногих 
12 марта 2019, 08:18
Глава ФАС уверен, что россияне переплачивают за ЖКХ

Глава ФАС уверен, что россияне переплачивают за ЖКХ

Большинство жителей России в два раза переплачивают за некоторые коммунальные услуги, считает руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. По его мнению, тарифы ЖКХ завышены в большинстве регионов. В частности, в двух соседних деревнях тарифы на воду могут разниться в 
11 марта 2019, 09:08
В блогах: Фиаско детского паровозика в самарском парке им. Гагарина

В блогах: Фиаско детского паровозика в самарском парке им. Гагарина

Про фиаско детского паровозика в самарском парке им. Гагарина поведала блогер Наталья Ширяева. "Наблюдали забавную картину: буксующий детский паровозик. Точнее, переполненный детьми буксующий паровозик, - пишет автор. - Видимо, попал в такую ситуацию из-за подтаявшего снега. Застрял в снежно-грязной 
11 марта 2019, 08:47
В Самарской области на поддержку предпринимателей направят 2,6 млрд рублей

В Самарской области на поддержку предпринимателей направят 2,6 млрд рублей

В понедельник, 11 марта, стало известно, что с 2019 года поддержка малого и среднего бизнеса будет вестись в рамках нацпроекта. Общее финансирование в Самарской области до 2024 года - 2,6 млрд рублей. Внутри него учтен ряд подпроектов. По словам экспертов, 
11 марта 2019, 12:26
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором 
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В Самаре поднимут зарплаты водителям трамваев и троллейбусов

В Самаре поднимут зарплаты водителям трамваев и троллейбусов

В Самаре с 1 марта зарплаты водителей трамваев и троллейбусов увеличатся на 15 процентов, пообещали в мэрии. Последний раз они индексировались в 2015 году. По данным из открытых источников, сегодня водители ТТУ получают примерно по 35 тысяч рублей в месяц. 
19 февраля 2019, 08:12
Эксперты рассказали, в каких регионах России больше всего выросла зарплата

Эксперты рассказали, в каких регионах России больше всего выросла зарплата

Заработная плата в первом полугодии 2018 года увеличилась во всех субъектах России, однако темпы роста существенно отличались. Кроме того, в регионах серьезно разнятся уровени зарплат и цен, что определяет различия в покупательной способности зарплаты, то есть отношение к фиксированному набору 
1 октября 2018, 12:05
Медсестра избила 92-летнюю блокадницу в госпитале Санкт-Петербурга

Медсестра избила 92-летнюю блокадницу в госпитале Санкт-Петербурга

7 июня 60-летняя дочь пенсионерки подала заявление в полицию.
8 июня 2016, 11:21
Медсестра из Нижнего Тагила делала селфи на фоне вскрытия

Медсестра из Нижнего Тагила делала селфи на фоне вскрытия

Новый скандал, связанный с неэтичным поведением работников здравоохранения. Медицинская сестра из Нижнего Тагила выложила в Сеть селфи, сделанные на фоне вскрытых животов пациентов.

Как выяснилось, тагильчанка – сотрудница частной клиники. Именно там и сделаны скандальные фото, которые заставили федеральный Минздрав провести 

3 декабря 2014, 05:02
В Самаре в больнице им. Калинина выберут лучшую медсестру

В Самаре в больнице им. Калинина выберут лучшую медсестру

Конкурс профессионального мастерства среди медсестер пройдет сегодня, 14 мая, в Самарской областной клинической больнице им. Калинина. В медучреждении работают 1200 специалистов среднего звена. В 2014 году состязание проводится по номинации «Лучший перевязочный кабинет». Итоги конкурса будут подведены ко Дню медицинского 

14 мая 2014, 09:44
В Сызранском доме ребенка медсестра ударила полуторагодовалого мальчика

В Сызранском доме ребенка медсестра ударила полуторагодовалого мальчика

8 апреля текущего года медсестре дома ребенка был вынесен приговор, сообщает облпрокуратура. Женщина признана виновной в нанесении побоев полуторагодовалому мальчику.
6 февраля текущего года Суханова Л. ударила ребенка рукой по лицу. Это подтверждает медицинская карта и запись видеонаблюдения. По данным 

24 апреля 2014, 11:41
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