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В блогах: Самарский мусорный оператор вывезет отходы из "Фейсбука"
Оригинальный фейковый пост разместил в "Фейсбуке" самарец Анатолий Пальто. Самарский мусорный оператор «ЭкоСтройРесурс» собирается вывезти отходы из "Фейсбука". Компания ищет в Самаре адрес контейнерной площадки, где накопился мусор из соцсети. Предположительно, в контейнере оказались тролли, провокаторы, различного рода коллаборанты, …
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13 марта 2019, 08:11
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В Самаре 78 человек тушили пожар в двухэтажном доме
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13 марта 2019, 07:50
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В Самаре на вывоз снега из дворов потратят еще 50 млн рублей
Районам областной столицы планируется выделить дополнительно 50 млн рублей на вывоз снега с внутриквартальных территорий. Вопрос рассмотрели накануне на заседании по бюджету, налогам и экономике самарской гордумы. Руководитель департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Олег Ивахин пояснил, что средства …
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13 марта 2019, 05:27
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В Самарской области столкнулись «пятнадцатая» и Datsun: в больницу попали два человека
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13 марта 2019, 05:06
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Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу
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13 марта 2019, 02:31
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В блогах: Гендиректора завод "Кузнецов" увольняют?
Депутат Михаил Матвеев сообщил в "Твиттере", что сразу несколько источников в ОДК и на заводе "Кузнецов" подтвердили информацию о снятии с должности гендиректора Сергея Павлинича. По словам собеседников, пишет Матвеев, новый директор - уже 7-й за 10 лет - …
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12 марта 2019, 09:22
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15 фактов о работе и зарплате в Самаре
Эксперты GorodRabot.ru собрали 15 самых интересных фактов о работе и зарплате в Самаре.
1. По статистике GorodRabot.ru, средняя заработная плата в Самаре — 30 572₽. С марта …
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12 марта 2019, 12:27
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Рекордный рост рынка страхования в России. В чем причины и каковы последствия?
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12 марта 2019, 11:37
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В блогах: Самарец Владимир Шумилин со своими "собакенами" вышел на прогулку
Огромный резонанс среди пользователей вызвали фотографии, которые выложил в "Фейсбуке" самарец Вэл Рессора. "Выходные. Набережная Волги. Известный житель города-курорта Владимир Шумилин вышел на прогулку со своими питомцами. Все собаки - в ошейниках. Судя по фото, у Владимира 11 четвероногих …
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12 марта 2019, 08:18
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Глава ФАС уверен, что россияне переплачивают за ЖКХ
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11 марта 2019, 09:08
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В блогах: Фиаско детского паровозика в самарском парке им. Гагарина
Про фиаско детского паровозика в самарском парке им. Гагарина поведала блогер Наталья Ширяева. "Наблюдали забавную картину: буксующий детский паровозик. Точнее, переполненный детьми буксующий паровозик, - пишет автор. - Видимо, попал в такую ситуацию из-за подтаявшего снега. Застрял в снежно-грязной …
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11 марта 2019, 08:47
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В Самарской области на поддержку предпринимателей направят 2,6 млрд рублей
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11 марта 2019, 12:26
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От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
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2 марта 2019, 10:09
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В Самаре поднимут зарплаты водителям трамваев и троллейбусов
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19 февраля 2019, 08:12
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Эксперты рассказали, в каких регионах России больше всего выросла зарплата
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1 октября 2018, 12:05
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Медсестра избила 92-летнюю блокадницу в госпитале Санкт-Петербурга
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8 июня 2016, 11:21
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Медсестра из Нижнего Тагила делала селфи на фоне вскрытия
Новый скандал, связанный с неэтичным поведением работников здравоохранения. Медицинская сестра из Нижнего Тагила выложила в Сеть селфи, сделанные на фоне вскрытых животов пациентов.
Как выяснилось, тагильчанка – сотрудница частной клиники. Именно там и сделаны скандальные фото, которые заставили федеральный Минздрав провести …
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3 декабря 2014, 05:02
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В Самаре в больнице им. Калинина выберут лучшую медсестру
Конкурс профессионального мастерства среди медсестер пройдет сегодня, 14 мая, в Самарской областной клинической больнице им. Калинина. В медучреждении работают 1200 специалистов среднего звена. В 2014 году состязание проводится по номинации «Лучший перевязочный кабинет». Итоги конкурса будут подведены ко Дню медицинского …
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14 мая 2014, 09:44
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В Сызранском доме ребенка медсестра ударила полуторагодовалого мальчика
8 апреля текущего года медсестре дома ребенка был вынесен приговор, сообщает облпрокуратура. Женщина признана виновной в нанесении побоев полуторагодовалому мальчику.
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24 апреля 2014, 11:41
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