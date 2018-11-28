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Материалы по теме:

В Самаре прошли заседания конкурсных комиссий по выбору глав администраций Октябрьского и Красноглинского районов

В Самаре прошли заседания конкурсных комиссий по выбору глав администраций Октябрьского и Красноглинского районов

Конкурсными комиссиями были проведены индивидуальные собеседования и рекомендованы для рассмотрения районными советами депутатов по 2 кандидата. В Октябрьском районе ими стали заместитель прокурора Самары Александр Кузнецов и заместитель главы администрации Октябрьского района Сергей Жданов. В Красноглинском - заместитель руководителя городского 
28 ноября 2018, 07:09
В Самарской области эвакуировали людей из Отрадненского суда

В Самарской области эвакуировали людей из Отрадненского суда

В среду, 28 ноября, эвакуировали сотрудников и посетителей Отрадненского городского суда. Здание на улице Советской оцепили полицейские. По предварительным данным, в одном из залов суда обнаружили подозрительную коробку. Когда саперы приехали на место событий и обследовали злополучную коробку, то ничего 
28 ноября 2018, 05:15
В Самарской области фирма заплатила 1,5 млн рублей долга после ареста здания

В Самарской области фирма заплатила 1,5 млн рублей долга после ареста здания

В Самарской области одна из компаний погасила свой долг в размере 1,5 миллиона рублей после ареста недвижимости. Исполнительное производство о взыскании с организации задолженности по налогам и сборам завели в отделе приставов Шигонского района. В общей сложности, на организации-неплательщике «висела» 
28 ноября 2018, 04:45
Штраф тольяттинцу, который пропустил «скорую», отменили

Штраф тольяттинцу, который пропустил «скорую», отменили

Прокуратура Самарской области заступилась за тольяттинского водителя, который получил штраф за то, что пропустил «скорую помощь». Штраф был выписан еще в августе, автомобилист пытался его обжаловать, но безуспешно. В ГИБДД объяснили, что он должен был изначально расположить свою машину на 
28 ноября 2018, 04:31
Почти 13 миллионов рублей потратят на уборку площади Славы от снега

Почти 13 миллионов рублей потратят на уборку площади Славы от снега

В Самаре потратят почти 13 млн рублей на уборку снега на площади Славы. Подрядчика, который будет следить за территорией в границах Волжского проспекта, улиц Маяковского и Молодогвардейской, ищет областное казенное учреждение «Служба эксплуатации зданий и сооружений».

Как говорится в техзадании, исполнитель 

29 октября 2018, 03:43
В Самаре этой зимой снег будут убирать 780 спецмашин

В Самаре этой зимой снег будут убирать 780 спецмашин

Стало известно, что этой зимой на улицы областной столицы выйдут 780 единиц спецтехники. В том числе погрузчики, тракторы и самосвалы, комбинированные машины на базе автомобиля КАМАЗ и малогабаритные погрузчики, которые задействованы на уборке тротуаров. Как пояснили в мэрии, вся техника 
25 октября 2018, 03:17
В Тольятти находить стихийные свалки будет «Дрон-патрульный»

В Тольятти находить стихийные свалки будет «Дрон-патрульный»

В Автограде для наблюдения за лесными массивами и городскими территориями будут использовать «Дрон-патрульный». Прибор будет выявлять несанкционированные свалки, лесные пожары и проверять ситуацию на полигонах хранения твердых бытовых отходов. Сейчас уже проведено два испытания, в том числе полеты над лесом 
3 октября 2018, 02:15
В блогах: в Самарской области сделали дорогу из мусора

В блогах: в Самарской области сделали дорогу из мусора

В Самарской области в поселке Семеновка сделали дорогу из мусора. Шокирующую новость опубликовали в паблике "Совсем Другие Новости" соцсети "ВКонтакте". Для местных многодетных семей администрация проложила три километра дороги из всего, чем богат мусорный полигон. Пригодилось все: доски, камни, 
17 сентября 2018, 08:05
В блогах: это Самара, 2018 год, а не гетто в Африке

В блогах: это Самара, 2018 год, а не гетто в Африке

Жители дома № 19 по улице Товарной в Самаре через "Твиттер" обратились к мэрии города.

«Тут настоящий ад, - негодуют горожане. - Приезжайте и убедитесь сами. Мы задыхаемся от мусора, во дворе разруха. Недостроенное здание прямо напротив нашего 
22 августа 2018, 10:38
В хлам: самарец завалил квартиру мусором, чтобы ее не забрали преступники

В хлам: самарец завалил квартиру мусором, чтобы ее не забрали преступники

Много проблем доставил житель Самары судебным приставам. Служители Фемиды постановили, что мужчина должен впустить в свою квартиру специалистов для осмотра общедомового имущества, но делать это он категорически отказывался. На прием к приставам житель города тоже не являлся.

Когда специалисты службы пришли 

8 августа 2018, 11:25
В блогах: свинарник на набережной Нового города в Тольятти

В блогах: свинарник на набережной Нового города в Тольятти

В Паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" местные жители пожаловались, что они в шоке от посещения набережной Нового города. Только недавно из Тольятти уехали швейцарцы, и от вылизанных под мундиаль улиц не осталось и следа: "На набережной урны переполнены, мусор по 
24 июля 2018, 06:25
Самарцев приглашают убраться на площадке Фанфеста

Самарцев приглашают убраться на площадке Фанфеста

До окончания чемпионата мира по футболу остается два дня. В течение месяца десятки тысяч болельщиков собирались на площади Куйбышева, чтобы следить за трансляциями матчей между лучшими сборными планеты. Теперь там предстоит большая уборка, чтобы привести все в порядок.

Организаторы спортивного праздника 

13 июля 2018, 01:24
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