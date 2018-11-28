В блогах: это Самара, 2018 год, а не гетто в Африке



«Тут настоящий ад, - негодуют горожане. - Приезжайте и убедитесь сами. Мы задыхаемся от мусора, во дворе разруха. Недостроенное здание прямо напротив нашего … Жители дома № 19 по улице Товарной в Самаре через "Твиттер" обратились к мэрии города.«Тут настоящий ад, - негодуют горожане. - Приезжайте и убедитесь сами. Мы задыхаемся от мусора, во дворе разруха. Недостроенное здание прямо напротив нашего