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В блогах: «Стена плача» оказалась недоступна для мам с колясками и инвалидов
Самарец Вадим Афанасьев пожаловался в "Фейсбуке", что пресловутая "Стена плача" недоступна для мам с колясками и инвалидов. "Решили прогуляться с ребенком по набережной, затем от Волги подняться на площадь Славы. И что же мы обнаружили? Подняться по склону с …
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4 июля 2018, 06:16
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Фото в блогах: что австралийцы оставили хозяину самарской квартиры
Самарец сдал квартиру австралийским болельщикам и уже после их отъезда обнаружил, что квартиранты кое-что забыли. Фото находки опубликовала на своей странице в «Фейсбуке» Ольга Кардашевская: «Как вас зовут?» (2 раза); …
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4 июля 2018, 02:48
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В блогах: «Пятерочки» и «Магниты» дружно закрылись перед толпами голодных фанатов в Самаре
Самарец Евгений Курдов пожаловался, как "криво" в Самаре продумали вопросы сервиса и туристической инфраструктуры. "После 22:00 всякие-разные "Пятерочки" и "Магниты" в центре города, посреди всех этих толп болельщиков, дружно закрылись, - негодует автор. - Я понимаю, есть какие-то единые …
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4 июля 2018, 11:16
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В блогах: «Сбербанк «взял в заложники» болельщика из Мексики»
Самарчанка Катя Спиваковская поведала в "Фейсбуке", что вчера Сбербанк "взял в заложники" болельщика из Мексики. "Один из трёх малюсеньких, но весьма грозных на вид мексиканцев вошёл в стеклянную кабину Сбербанка, где выдают наличные, а обратно никак: неловко повернул рукоятку …
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3 июля 2018, 07:05
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По бой курантов: В новогоднюю ночь на проспекте Кирова сожгли лифт
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1 января 2018, 06:08
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Смертельный подъем: В Испании пациентку разрубило пополам дверью лифта
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21 августа 2017, 12:41
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В Китае запустили самый быстрый в мире лифт
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5 июня 2017, 09:06
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Канадская компания построит лифт в космос
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15 августа 2016, 10:34