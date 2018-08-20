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Эксперты проанализировали план развития Тольятти до 2030 года
В Тольятти на площадке технопарка "Жигулевская долина" обсудили будущее второго по величине города губернии. Каким будет Автоград в 2030 году? Проект социально-экономического развития города проанализировали в Жигулевской долине на пятой стратегической сессии. В ней приняли участие глава региона, федеральные и …
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20 августа 2018, 07:56
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109 млн рублей потратят на благоустройство и озеленение «Самара Арены»
В Самаре потратят еще более 109 млн рублей на дополнительные работы по благоустройству и озеленению территории около стадиона "Самара-Арена". Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Подрядчика ищет областное "Управление капитального строительства".
Согласно техзаданию, исполнителю предстоит заняться устройством закрытых стоянок, …
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20 августа 2018, 07:30
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На один день закроют Струковский сад в Самаре
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20 августа 2018, 07:22
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Сезон засоров: самарцев просят не смывать очистки от заготовок в унитаз
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20 августа 2018, 05:30
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МЧС будет реже проверять бизнес
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16 августа 2017, 11:48
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Стало известно, кто отравил воздух в Новокуйбышевске
Напомним, что 13 марта в новокуйбышевскую горадминистрацию поступило 15 звонков с сообщениями о резком запахе газа в воздухе. Тогда сразу 7 школьников госпитализировали с подозрением на отравление. ТЕРРА провела свое расследование.
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14 апреля 2017, 05:11
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Экологическая обстановка в Новокуйбышевске может стать причиной приостановки крупнейших предприятий региона
Тревожная экологическая обстановка в Новокуйбышевске может стать причиной приостановки работы крупнейших предприятий региона, среди которых и местный нефтеперерабатывающий завод.
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22 марта 2017, 12:00
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В 2016 году в Самарской области закрылось более 2 тысяч организаций
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6 февраля 2017, 12:12