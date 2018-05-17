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В блогах: «Жуткий туалетный квест по-самарски»
В паблике «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте» взывают к мэрии города, чтобы она наконец-то занялась вечной проблемой практически полного отсутствия общественных туалетов в центре. Горе тому самарцу или гостю города-курорта, которому, уж извините за подробности, приспичит где-нибудь …
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17 мая 2018, 10:24
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В блогах: «Вы зачем в парке Металлургов все разломали?»
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16 мая 2018, 11:53
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В блогах: «Проблемы со страхованием ипотеки у Сбербанка в Самаре»
На блогосервисе отзывов федерального спецпортала «Банки.ру» продолжают жаловаться на не совсем качественную работу Сбербанка в Самаре. На этот раз пользователи пишут про необъяснимые проблемы со страхованием ипотеки. "Взяла ипотечный кредит в Сбербанке, в условия которого входит обязательное страхование залогового …
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16 мая 2018, 11:47
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В блогах: жалоба на работу одного из отделений Сбербанка России в Самаре
На блогосервисе отзывов федерального спецпортала «Банки.ру» появилась жалоба на работу одного из отделений Сбербанка России в Самаре: «Прихожу третью субботу подряд в офис Сбера по Георгия Димитрова, 117. Сотрудники не дают взять талон, консультант держит оборону у терминала с …
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11 мая 2018, 10:02
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В блогах: «Ж/д вокзал накрыло информатизацией!»
Блогер Ольга Потапова рассказала, что самарский "ж/д вокзал накрыло информатизацией"! "Теперь тут все как в банке: нужно сначала взять талон, а потом смотреть на табло и слушать голосовой вызов. Кстати, мне понравилось! В момент получения мною талона вызывали семьсот …
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15 мая 2018, 07:00
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Чем опасна для экономики массовая выдача потребкредитов?
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7 мая 2018, 01:04
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Уменьшен до рубля уставный капитал АвтоВАЗбанка
Один из крупнейших региональных финансовых институтов, тольяттинский АвтоВАЗбанк, в котором сейчас проводится процедура оздоровления, уменьшил свой уставный капитал с 1 миллиарда 150 миллионов рублей до одного рубля. Это один из этапов санации, который не должен вызывать беспокойства у клиентов, говорят …
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26 апреля 2018, 03:44
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Выбраны банки-агенты для выплат вкладчикам «АктивКапитал Банка»
Выбраны банки-агенты для выплаты возмещения по вкладам клиентам «АктивКапитал Банка». Победителями конкурса по отбору банков-агентов стали Сбербанк и ВТБ, сообщает Агентство по страхованию вкладов.
«Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также …
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6 апреля 2018, 10:16
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Самара займет 1 миллиард рублей
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28 декабря 2017, 10:24
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Чиновники областного минтранса отсудили у Сбербанка 44 млн рублей
Банкиры против дорожников. Арбитражный суд Поволжского округа в Казани обязал Сбербанк выплатить минтрансу Самарской области банковскую гарантию в размере почти 44 миллиона рублей. В качестве третьей стороны по делу выступал институт "ГипроТрансМост", с которым был заключен госконтракт на разработку проекта …
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25 октября 2017, 09:07
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«Сбербанк» ищет охрану для денег в Самаре и Тольятти
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20 октября 2017, 05:06